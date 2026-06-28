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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीeSushrut@Clinic Launch: छोटे क्लीनिकों को मिलेगा डिजिटल सिस्टम, OPD सेवाएं होंगी पूरी तरह आधुनिक

eSushrut@Clinic Launch: छोटे क्लीनिकों को मिलेगा डिजिटल सिस्टम, OPD सेवाएं होंगी पूरी तरह आधुनिक

eSushrut@Clinic: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 29 जून को eSushrut@Clinic प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, जिससे छोटे क्लीनिकों में मरीज रिकॉर्ड और अपॉइंटमेंट जैसी सेवाएं डिजिटल और आसान हो जाएंगी.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 28 Jun 2026 10:19 AM (IST)
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Digital Health Platform India: 29 जून को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भारत में छोटे क्लीनिकों और OPD सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए eSushrut@Clinic प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे है. इस सिस्टम का खास मकसद छोटे और मिड-लेवल स्वास्थ्य केंद्रों के काम को आसान और किफायती बनाने के लिए तैयार किया गया है.

यह नया सिस्टम खासतौर पर उन क्लीनिकों के लिए बनाया गया है, जिनके पास बड़े अस्पतालों जैसी कोई सुविधाएं नहीं होतीं. इससे डॉक्टर और स्टाफ मरीजों का रिकॉर्ड, बिलिंग, अपॉइंटमेंट और इलाज से जुड़ी सभी जानकारी को आसानी से डिजिटल तरीके इसे अपने पास संभाल कर रख सकें.  

eSushrut@Clinic प्लेटफॉर्म क्या है?

यह प्लेटफॉर्म सी-डैक (C-DAC) द्वारा विकसित एक क्लाउड आधारित और हल्का HMIS है. हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (HMIS) को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के जरिए बनाया गया है. इसका उद्देश्य है कि देश के छोटे क्लीनिक भी बिना ज्यादा खर्च के डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकें और मरीजों को बेहतर इलाज दिया जा सके. 

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सरकार का कहना है कि आज भी ज्यादातर छोटे क्लीनिकों में मरीजों का रिकॉर्ड, बिलिंग और रिपोर्टिंग हाथ से या कागज पर होती है. इससे न सिर्फ समय ज्यादा लगता है, बल्कि डाटा सुरक्षित रखना भी मुश्किल हो जाता है. लेकिन eSushrut@Clinic के जरिए इसे पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित कर दिया जाएगा. 

कहां होगा eSushrut@Clinic का इस्तेमाल?

  • PHC
  • हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर
  • सब-सेंटर 
  • निजी क्लीनिकों 

बात करें eSushrut@Clinic की कीमत की तो यह सेवा करीब 499 रुपये प्रति माह (5 यूजर तक) होगा. इसमें NHA की तरफ से 200 रुपये की छूट मिलेगी, यानी कुल मिलाकर 299 रुपये प्रति माह होगी. हालांकि, शुरुआत में 3 महीने तक यह सेवा आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी और अतिरिक्त यूजर के लिए 50 रुपये प्रति माह शुल्क लगेगा. बताया जा रहा है कि अब तक 800 से ज्यादा स्वास्थ्य संस्थान इससे जुड़ चुके हैं.

eSushrut@Clinic से मिलने वाली सुविधाएं

  • मरीजों का रजिस्ट्रेशन, बिलिंग और मेडिकल रिपोर्ट डिजिटल होगी
  • डॉक्टरों की बातों को रिकार्ड करने के लिए टेक्स्ट टू स्पीच सुविधा
  • इलाज में मदद के लिए क्लीनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम
  • ABHA, स्कैन एंड शेयर जैसी ABDM जैसी डिजिटल हेल्थ सेवाएं
  • इससे मरीजों का डेटा एक जगह महफूज रहेगा

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Published at : 28 Jun 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
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