कंपनी की गलती से आपके भी बन गए हैं दो UAN, जानें अब क्या करें?

UAN Merging Process: देश में तमाम लोगों के पीएफ खाते हैं. नौकरी बदलते ही पीएफ खाते बदल जाते हैं. अगर आपकी नौकरी बदलने की आदत रही है. तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. कई कर्मचारी अनजाने में ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं. जहां उनके नाम पर एक से ज्यादा UAN बन जाता है. लोगों को पहले तो यह बात बात इतनी बड़ी नहीं लगती है. लेकिन आगे चलकर यही गलती PF ट्रांसफर और पैसे निकालने में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है.

EPFO का कहना है One Member One UAN यानी पूरी नौकरी की जिंदगी में सिर्फ एक ही UAN मान्य होता है. बावजूद इसके सिस्टम या कंपनी की चूक से हजारों लोगों के दो या उससे ज्यादा UAN एक्टिव हैं. लेकिन आपको बता दें कि इसे ठीक किया जा सकता है. वो भी किसी ज्यादा झंझट के पूरी तरह ऑनलाइन. चलिए आपको बताते हैं कैसे आप इस प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं.

कंपनी की गलती से भी बन जाते हैं दो UAN

दो UAN बनने के पीछे सबसे काॅमन वजह है नई कंपनी को पुराना UAN न बताना. जब कर्मचारी जॉइनिंग के समय अपनी पुरानी PF जानकारी HR को नहीं देता. तो नया UAN जनरेट हो जाता है. लेकिन कई बार पुरानी कंपनी की गलती से भी ऐसा हो जाता है. क्योंकि वहां Exit Date अपडेट नहीं होती है. और सिस्टम को लगता है कि आप अभी भी पुरानी नौकरी में हैं. इसलिए नई कंपनी नया UAN बना देती है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो गया हैय तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप दोनों UAN को एक में ही मर्ज कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: ट्रैफिक कैमरे से कट गया गलत चालान तो क्या करें? यहां जानिए सही तरीका

दो UAN को मर्ज कैसे करें?

EPFO की ओर से सभी मेंबर्स को UAN मर्ज करने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी है. इसके लिए unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें. लॉगिन के बाद Online Services में जाकर One Member One EPF Account ऑप्शन सिलेक्ट करें. अब अपनी पर्सनल और KYC डिटेल्स अच्छे से जांच लें. इसके बाद attestation के लिए current employer को चुनना बेहतर रहता है.

यह भी पढ़ें: 4 लोगों के परिवार के लिए कितने किलो की वाशिंग मशीन खरीदना सही? जान लें काम की बात

क्योंकि वहां पुराने के मुकाबले प्रोसेस तेज होता है. पुराने PF Member ID या पुराने UAN की डिटेल्स भरें और Get Details पर क्लिक करें. मोबाइल पर आए OTP को verify करें और declaration असेप्ट करके submit कर दें. इसके बाद आपका एंप्लायर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर देगा फिर आपके UAN मर्ज हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें: दिल्ली मेट्रो में सफर और आसान, अब सभी बैंकों के NCMC कार्ड मान्य, मिलेगा कैशलेस सुविधा का फायदा