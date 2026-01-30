4 लोगों के परिवार के लिए कितने किलो की वाशिंग मशीन खरीदना सही? जान लें काम की बात 

आज के समय में वाशिंग मशीन हर घर की जरूरत बन चुकी है. ऐसे में जब नया वाशिंग मशीन खरीदने की बात आती है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कितनी कैपेसिटी यानी कितने किलो की मशीन सही रहेगी. खासतौर पर अगर परिवार में 4 सदस्य है, तो सही साइज चुनना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि कपड़े अच्छे से धुलें और मशीन पर भी ज्यादा दबाव न पड़े. ऐसे में चलिए अब हम आपको बताते हैं कि 4 लोगों के परिवार के लिए कितने किलो की वाशिंग मशीन खरीदना सही रहता है.

वाशिंग मशीन में क्या होता है किलो का मतलब?

अक्सर लोग सोचते हैं कि वाशिंग मशीन में लिखा केजी उसका वजन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. दरअसल, वाशिंग मशीन में केजी का मतलब होता है कि मशीन एक बार में कितने किलो सूखे कपड़े धो सकती है. यानी यह मशीन की धुलाई क्षमता को दर्शाता है. वहीं सही केजी चुनने से बिजली, पानी और समय तीनों की बचत होती है.

सूखे कपड़ों के हिसाब से होती है कैपेसिटी

वाशिंग मशीन की क्षमता हमेशा सूखे कपड़ों के वजन के आधार पर बताई जाती है. अगर तय सीमा से ज्यादा कपड़े डाल दिए जाएं, तो मशीन सही से सफाई नहीं कर पाती और खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए खरीदारी से पहले यह समझना जरूरी है कि आपके घर में आमतौर पर एक बार में कितने कपड़े धुलते हैं. अगर आपके परिवार में 4 सदस्य है तो 7 से 8 किलो का वाशिंग मशीन आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन मानी जाती है. इस कैपेसिटी में रोजमर्रा के कपड़े आराम से धुल जाते हैं. साथ ही बेडशीट, तौलिया और हल्के भारी कपड़े भी बिना परेशानी के धोए जा सकते हैं.

परिवार के हिसाब से वाशिंग मशीन का सही साइज

अगर आपके परिवार में एक से दो सदस्य है तो 6 से 6.5 किलो की वाशिंग मशीन सही रहती है. वहीं अगर आपके परिवार में 3 से 4 सदस्य है तो 7 से 8 किलो वाली वाशिंग मशीन सही रहती है. इसके अलावा अगर आपके परिवार में 5 या उससे ज्यादा सदस्य है तो 9 से 10 किलो या उससे ज्यादा वाली वाशिंग मशीन ज्यादा फायदेमंद रहती है. वहीं अगर आप रजाई, जैकेट या पर्दे जैसे भारी कपड़े भी धोते हैं, तो थोड़ी ज्यादा कैपेसिटी वाली मशीन लेना सही होता है.

खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

वाशिंग मशीन खरीदते वक्त सिर्फ केजी ही नहीं, बल्कि कुछ जरूरी फीचर्स पर भी ध्यान देना चाहिए. मशीन में इन्वर्टर टेक्नोलॉजी हो, ताकि बिजली की खपत कम हो. एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी हो और 5 स्टार रेटिंग वाली मशीन लंबे समय में फायदेमंद रहती है. इसके अलावा चाइल्ड लॉक, ऑटो वॉश प्रोग्राम और प्रीसोक जैसे फीचर्स रोजमर्रा के इस्तेमाल में काफी मददगार साबित होते हैं.

