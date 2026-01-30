दिल्ली मेट्रो में सफर और आसान, अब सभी बैंकों के NCMC कार्ड मान्य, मिलेगा कैशलेस सुविधा का फायदा

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने यात्रियों की सुविधा को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. भारत सरकार की नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) पहल के तहत अब दिल्ली मेट्रो नेटवर्क और एयरपोर्ट लाइन पर सभी बैंकों के NCMC कार्ड स्वीकार किए जा रहे हैं. इसका उद्देश्य देशभर में विभिन्न परिवहन प्रणालियों और रिटेल भुगतान को एकीकृत और आसान बनाना है.

देशभर में एक कार्ड से सफर का लक्ष्य

भारत सरकार की नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना का मकसद यात्रियों को एक ही कार्ड के जरिए अलग-अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम में निर्बाध यात्रा की सुविधा देना है. दिल्ली मेट्रो ने इस पहल को अपनाते हुए अपने नेटवर्क पर सभी बैंकों के NCMC कार्ड को मान्य कर दिया है, जिससे यात्रियों को बार-बार अलग कार्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

स्मार्ट कार्ड लेने वालों को NCMC अपनाने की सलाह

दिल्ली मेट्रो प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि जो यात्री नए स्मार्ट कार्ड लेना चाहते हैं, वे NCMC या वर्चुअल स्मार्ट कार्ड को प्राथमिकता दें. हालांकि, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए DMRC के पारंपरिक स्मार्ट कार्ड भी मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध रहेंगे.

एयरपोर्ट लाइन सहित पूरे नेटवर्क में सुविधा

NCMC कार्ड की यह सुविधा दिल्ली मेट्रो के पूरे नेटवर्क के साथ-साथ एयरपोर्ट लाइन पर भी लागू की गई है. इससे एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों को भी कैशलेस और सहज यात्रा का अनुभव मिलेगा.

समस्या होने पर तुरंत करें संपर्क

यदि यात्रियों को कार्ड या किसी अन्य सेवा से जुड़ी कोई समस्या आती है, तो वे मेट्रो स्टेशन पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा DMRC की 24 घंटे सक्रिय IVRS हेल्पलाइन नंबर 155370 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

ऑनलाइन शिकायत की भी सुविधा

यात्री चाहें तो DMRC की आधिकारिक वेबसाइट pcms.dmrc.org/careqr/ पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत दर्ज करते समय स्टेशन का नाम, तारीख, समय और काउंटर जैसी जानकारी साझा करने से समस्या के समाधान में आसानी होगी. दिल्ली मेट्रो प्रशासन ने किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए यात्रियों से खेद व्यक्त किया है और भरोसा दिलाया है कि यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और निर्बाध यात्रा अनुभव देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

