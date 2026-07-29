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दिल्ली में ज्यादा आ रहा बिजली बिल, कहां करें शिकायत, क्या है तरीका?

Delhi Electricity Bill Complaint: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और बिजली का बिज ज्यादा आ गया है तो घबराएं नहीं. यहां हम आपको बिजली बिल ज्यादा आने पर कहां शिकायत करनी है, इसके बारे में बता रहे हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 29 Jul 2026 02:06 PM (IST)
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Delhi Electricity Bill Complaint: गर्मी के मौसम में तो हर घर में एसी, कूलर पूरे दिन ही चलता है. वैसे ही ठंड में भी ब्लोअर और हीटर बंद नहीं कर सकते. अब ऐसे उपकरण चलने से बिजली का बिल बढ़ना आम बात है. लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके घर का बिजली बिल अचानक से जरूरत से ज्यादा ही आया है तो घबराने वाली बात नहीं है. दिल्ली में बिजली उपभोक्ता आसानी से बिजली बिल ज्यादा आने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इतना ही नहीं, अगर लगता है कि मीटर की रीडिंग गलत है तब भी शिकायत की जा सकती है. 

कब कर सकते हैं शिकायत?
वैसे तो हमेशा बिजली बिल गलत नहीं होता है इसलिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शिकायत कब करनी है. मान लिजिए अगर पिछले महीनों की तुलना में आपका बिजली बिल अचानक से बहुत ज्यादा आ गया है या फिर मीटर की रीडिंग और बिल में लिखे यूनिट एक जैसे नहीं हों, तब आप शिकायत कर सकते हैं. वहीं, अगर आपका घर बंद हो और ज्यादा बिल आ गया हो तब भी शिकायत दर्ज की जा सकती है. 

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मीटर में तकनीकी खराबी होने का संदेह हो तो भी आप बिजली कंपनी के पास शिकायत कर सकते हैं. बस ध्यान दें कि शिकायत करने से पहले अपने बिजली बिल को ध्यान से पढ़ें. बिल में जो भी मीटर रीडिंग लिखी हो उसकी तुलना घर में लगे मीटर की मौजूदा रीडिंग से करें. ये भी देखें कि कहीं पिछले महीने का बकाया या लेट पेमेंट चार्ज तो नहीं जुड़ा है. कई बार पुराने महीने का बिल जुड़ जाता है तो भी पैसे बढ़ जाते हैं.

कैसे करें शिकायत?
दिल्ली में अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग डिस्कॉम बिजली सप्लाई करती हैं. आप अपनी बिजली कंपनी की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, कस्टमर केयर नंबर है तो आप इसके जरिए शिकायत लगा सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी कस्टमर केयर सेंटर पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

शिकायत के समय क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

  • उपभोक्ता नंबर
  • बिजली बिल की कॉपी
  • पिछले महीने का बिजली बिल
  • मीटर की मौजूदा रीडिंग की फोटो
  • मोबाइल नंबर 
  • घर का पता

दिल्ली में ज्यादा आ रहा बिजली बिल, कहां करें शिकायत, क्या है तरीका?

मीटर टेस्ट कराने का भी है अधिकार
अगर आपको लगता है कि बिजली का मीटर सही काम नहीं कर रहा है, तो आप मीटर टेस्ट कराने की मांग कर सकते हैं. बिजली कंपनी तय नियमों के तहत मीटर की जांच कराती है. अगर जांच में मीटर खराब पाया जाता है तो नियमों के अनुसार बिल में बदलाव भी किया जा सकता है.

शिकायत का असर न हो तो कहां जाएं?
अगर बिजली कंपनी तय समय में आपकी समस्या का समाधान नहीं करती या जवाब से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो मामला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में ले जा सकते हैं. इसके बाद भी विवाद बना रहता है, तो Electricity Ombudsman के पास अपील करने का अधिकार है.

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बिल से बचने के आसान तरीके- 

  • हर महीने मीटर रीडिंग नोट करें.
  • बिजली बिल समय पर जमा करें.
  • पुराने उपकरणों की जगह 5-Star मशीनों का इस्तेमाल करें.
  • एसी का तापमान 24-26 डिग्री पर रखें.
  • जरूरत न होने पर लाइट और पंखे बंद रखें.
  • समय-समय पर अपने बिजली बिल चेक करते रहें.

इन बातों का रखें ध्यान- 
अगर आपका बिल वास्तव में गलत है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है. बिना जांच के बिल भरने या शिकायत को टालने के बजाय तुरंत अपनी बिजली कंपनी से संपर्क करें. समय पर शिकायत करने से समस्या का समाधान जल्दी हो सकता है और अगर बिल में गलती निकलती है तो आपका बिल भी कम हो जाएगा. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 29 Jul 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Electricity Bill Electricity Utility News DELHI
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