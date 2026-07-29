पैसा बचाने का सबसे तगड़ा फंडा, रोज 100 रुपए जमा करके 2 लाख बना सकते हैं आप

Financial Tips: हर महीने बचत करने का प्लान बहुत लोग बनाते हैं. लेकिन महंगाई का दौर और कम सैलरी में खुद के ही इतने खर्चे होते हैं कि कुछ बच ही नहीं पाता. अगर आप चाहें तो कम कमाई में भी बड़ी बचत कर सकते हैं और इसके लिए आपको ज्यादा कटौती भी नहीं करनी पड़ेगी. रोज सिर्फ 100 रुपये अलग रखना है और आपका अच्छा-खासा फंड तैयार हो जाएगा. हालांकि, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप सिर्फ पैसे जमा कर रहे हैं या उन्हें निवेश भी कर रहे हैं.

कितनी होगी बचत?

अगर आप रोज 100 रुपये बचाते हैं, तो एक महीने में करीब 3,000 रुपये और एक साल में 36,500 रुपये जमा हो जाएंगे. यानी सिर्फ 5 साल में आपकी टोटल बचत 1.82 लाख रुपये हो जाएगी. अगर इस दौरान मिलने वाला ब्याज या रिटर्न भी जोड़ दिया जाए, तो ये रकम आसानी से 2 लाख रुपये के पार पहुंच सकती है.

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कहां निवेश करें?

अगर आप चाहते हैं कि आपकी बचत तेजी से बढ़े, तो पैसे को सिर्फ घर में रखने के बजाय निवेश करें. इसके लिए आप बैंक की RD, Post Office RD, SIP या अन्य सुरक्षित निवेश ऑप्शन चुन सकते हैं. इन योजनाओं में मिलने वाले रिटर्न से आपकी बचत और तेजी से बढ़ती है.

ऐसे समझिए पूरा हिसाब

मान लीजिए आप रोज 100 रुपये यानी हर महीने करीब 3,000 रुपये की SIP करते हैं. अगर इस निवेश पर औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो करीब 4 साल 8 महीने में आपका फंड 2 लाख रुपये के आसपास पहुंच सकता है. वहीं, अगर रिटर्न कम रहता है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है.

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छोटी बचत की बड़ी ताकत

कई लोग सोचते हैं कि 100 रुपये से क्या होगा, लेकिन रोज की बचत और कंपाउंडिंग की ताकत समय के साथ बड़ा फंड तैयार कर सकती है. यही कारण है कि लोग कम उम्र से ही छोटी-छोटी रकम निवेश करने की सलाह देते हैं.

2 लाख बनने में कितना लगेगा समय?

आपके 100- 100 रुपए को 2 लाख रुपये का फंड बनने में कितना समय लगेगा, ये आपके निवेश के ऑप्शन और मिलने वाले रिटर्न पर ही निर्भर करेगा. अगर आप केवल नकद बचत करते हैं, तो इसमें करीब साढ़े पांच साल लगेंगे. वहीं, निवेश से मिलने वाले रिटर्न से हो सकता है आप 2 साल में ही 2 लाख बटोर लें.

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