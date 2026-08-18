यूपी चुनाव 2027: BJP के प्रभारी बने विनोद तावड़े के सामने ये हैं चुनौतियां?

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी की नियुक्ति कर दी है. आगामी चुनाव के लिए राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े यूपी की जिम्मेदारी संभालेंगे.

तावड़े के साथ सह प्रभारी की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मंत्री जगदीश ईश्वरभाई पटेल को दी गई है. इन नियुक्तियों के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी ने वर्ष 2027 के चुनाव की तैयारियों को और रफ्तार दे दी है. तावड़े इससे पहले बिहार, हरियाणा में भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.

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विनोद तावड़े और जगदीश के सामने क्या हैं चुनौतियां?

विनोद तावड़े और जगदीश के सामने यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर कई मोर्चों पर चुनौतियां हैं. उन पर न सिर्फ साल 2022 के चुनाव के मुकाबले राज्य में बीजेपी का चुनाव परिणाम को और बेहतर करने का जिम्मा होगा बल्कि विपक्षियों के दांव पेंच को भी सावधानी के साथ निपटना होगा.

वर्ष 2022 के बाद साल 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंडिया अलायंस से पिछड़ गई थी. उस चुनाव के बाद संगठन और सरकार में समन्वय को लेकर भी कई ऐसे बयान सामने आए थे जिन्होंने यह संकेत दिए कि सब कुछ ठीक नहीं है. ऐसे में तावड़े और जगदीश को संगठन और सरकार में जारी समन्वय को भी और बेहतर करना होगा.

सपा कांग्रेस की रणनीतियों का करना होगा मुकाबला

तावड़े के सामने बीजेपी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगियों को भी साथ रखना चुनौती होगी. यूं तो अभी तक किसी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो चुनाव में गठबंधन को नुकसान पहुंचा सके लेकिन क्षेत्रीय दलों की विभिन्न आकांक्षाओं को हाईकमान तक सही तरीके से रखना और उनका निराकरण कराना भी उनकी प्राथमिकताओं में से होगा.

विपक्ष की बात करें तो सपा और कांग्रेस, साल 2024 के चुनावी फॉर्मूले के आधार पर आगामी चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं. उनकी कोशिश है कि वह किसी भी कीमत पर इस बार बीजेपी नीत एनडीए को यूपी की सत्ता से हटा सकें. तावड़े और जगदीश पर यह जिम्मा होगा कि वह सपा-कांग्रेस की रणनीतियों की काट भी निकाल सकें.