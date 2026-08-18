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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव 2027: BJP के प्रभारी बने विनोद तावड़े के सामने ये हैं चुनौतियां?

यूपी चुनाव 2027: BJP के प्रभारी बने विनोद तावड़े के सामने ये हैं चुनौतियां?

UP Politics: भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है. उनके साथ जगदीश पटेल सह प्रभारी होंगे.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 18 Aug 2026 11:28 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी की नियुक्ति कर दी है. आगामी चुनाव के लिए राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े यूपी की जिम्मेदारी संभालेंगे.

तावड़े के साथ सह प्रभारी की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मंत्री जगदीश ईश्वरभाई पटेल को दी गई है. इन नियुक्तियों के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी ने वर्ष 2027 के चुनाव की तैयारियों को और रफ्तार दे दी है. तावड़े इससे पहले  बिहार, हरियाणा में भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.

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विनोद तावड़े और जगदीश के सामने क्या हैं चुनौतियां?

विनोद तावड़े और जगदीश के सामने यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर कई मोर्चों पर चुनौतियां हैं. उन पर न सिर्फ साल 2022 के चुनाव के मुकाबले राज्य में बीजेपी का चुनाव परिणाम को और बेहतर करने का जिम्मा होगा बल्कि विपक्षियों के दांव पेंच को भी सावधानी के साथ निपटना होगा.

वर्ष 2022 के बाद साल 2024 में हुए लोकसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंडिया अलायंस से पिछड़ गई थी. उस चुनाव के बाद संगठन और सरकार में समन्वय को लेकर भी कई ऐसे बयान सामने आए थे जिन्होंने यह संकेत दिए कि सब कुछ ठीक नहीं है. ऐसे में तावड़े और जगदीश को संगठन और सरकार में जारी समन्वय को भी और बेहतर करना होगा.

सपा कांग्रेस की रणनीतियों का करना होगा मुकाबला

तावड़े के सामने बीजेपी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगियों को भी साथ रखना चुनौती होगी. यूं तो अभी तक किसी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो चुनाव में गठबंधन को नुकसान पहुंचा सके लेकिन क्षेत्रीय दलों की विभिन्न आकांक्षाओं को हाईकमान तक सही तरीके से रखना और उनका निराकरण कराना भी उनकी प्राथमिकताओं में से होगा.

विपक्ष की बात करें तो सपा और कांग्रेस, साल 2024 के चुनावी फॉर्मूले के आधार पर आगामी चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं. उनकी कोशिश है कि वह किसी भी कीमत पर इस बार बीजेपी नीत एनडीए को यूपी की सत्ता से हटा सकें. तावड़े और जगदीश पर यह जिम्मा होगा कि वह सपा-कांग्रेस की रणनीतियों की काट भी निकाल सकें.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 18 Aug 2026 11:02 AM (IST)
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