सैलरीड कर्मचारी ध्यान दें, बिना एक भी रुपया खर्च किए मिलता है 7 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom EPFO की EDLI योजना ₹7 लाख तक जीवन बीमा देती है।

यह बीमा कवर कंपनी द्वारा बिना अतिरिक्त प्रीमियम के मिलता है।

कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

दावा करने हेतु नॉमिनी जानकारी अपडेट रखें, 20-30 दिन में निपटान।

EPF Account: नौकरीपेशा लोग अक्सर अपने EPF अकाउंट को सिर्फ पैसे जमा करने का जरिया समझते हैं, लेकिन असल में यह इससे कहीं ज्यादा है. यह लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा भी देता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की EDLI स्कीम के तहत कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के 7 लाख रुपये तक का जीवन बीमा कवर मिलता है और इसका पूरा खर्च कंपनी उठाती है.

हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर EPFO ने इस स्कीम की जानकारी साझा की है. अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो यह राशि उसके नॉमिनी या परिवार को दी जाती है. यह स्कीम उन नौकरीपेशा लोगों के लिए काफी मददगार है जो अलग से महंगा इंश्योरेंस नहीं ले पाते.

ईडीएलआई स्कीम क्या है?

EDLI एक सरकारी बीमा योजना है जो EPF अकाउंट के साथ जुड़ी होती है. अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो उसके परिवार या नॉमिनी को इस योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाती है. अगर कर्मचारी की मौत एक साल की नौकरी पूरी होने से पहले भी हो जाती है तो कम से कम 50 हजार रुपये का लाभ मिलता है. वहीं इस योजना में 2.5 लाख रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कर्मचारी को अलग से कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता और न ही कोई अलग प्रक्रिया पूरी करनी होती है.

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जानिए इस स्कीम के फायदे

EPF से जुड़े सभी कर्मचारियों को यह बीमा कवर ऑटोमैटिक मिल जाता है. इसके लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होती. इस योजना का फायदा लेने के लिए कर्मचारी को अपनी जेब से कोई प्रीमियम नहीं भरना होता. इस स्कीम के लिए कर्मचारी के बेसिक सैलरी और डीए का 0.5 फीसदी हिस्सा कंपनी की ओर से जमा किया जाता है. अगर पुरानी और नई नौकरी के बीच दो महीने तक का अंतर हो तो भी इस योजना का लाभ जारी रह सकता है. इतना ही नहीं नियमों के मुताबिक अगर कर्मचारी की विदेश में मृत्यु हो जाती है तो भी परिवार को इस योजना का फायदा मिल सकता है.

क्लेम करने की प्रक्रिया

EDLI का क्लेम करने के लिए फॉर्म 5IF भरना होता है. इसके साथ मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं. सभी दस्तावेज सही होने पर क्लेम का निपटारा आमतौर पर 20 से 30 दिनों में हो जाता है. साथ ही कर्मचारियों को अपने EPF अकाउंट में नॉमिनी की जानकारी हमेशा अपडेट रखनी चाहिए. शादी, बच्चे के जन्म या नॉमिनी में बदलाव होने पर जानकारी तुरंत अपडेट कर देनी चाहिए. अगर किसी कंपनी ने EDLI की जगह दूसरी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ली है, तो उसमें मिलने वाला लाभ EDLI के बराबर या उससे बेहतर होना चाहिए.

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योजना है फ़ायदेमंद

किसी परिवार के कमाने वाले सदस्य के साथ अचानक कोई अनहोनी हो जाए, तो यह योजना आर्थिक सहारे का काम कर सकती है. बिना कोई अतिरिक्त प्रीमियम दिए 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलना नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ी सुविधा है. EPFO चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी इस योजना के बारे में जानें और इसका लाभ उठाएं. इसलिए कर्मचारियों को एक बार अपने HR विभाग से जरूर पता कर लेना चाहिए कि उनकी कंपनी इस योजना के तहत आती है या नहीं. साथ ही EPF अकाउंट में नॉमिनी की जानकारी हमेशा सही और अपडेट रखनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर परिवार को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.