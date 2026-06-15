Layoff Alert: कंपनी ने बिना वजह नौकरी से निकाला? सरकार का यह ऐप आ सकता है आपके काम, जानें कैसे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नौकरी से निकाले जाने पर अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी लें।

न्याय सेतु ऐप सरल भाषा में कानूनी अधिकार समझाता है।

ऐप घर बैठे कानूनी जानकारी तक पहुंच आसान बनाता है।

Employee Right: कुछ समय से आपने भी बड़ी कंपनियों की छंटनी यानी लेऑफ की खबरें जरूर सुनी होगी. कंपनियां रातों-रात अपने कर्मचारियों को एक ही झटके में नौकरी से निकल रही हैं. ऐसे में अचानक नौकरी चले जाना किसी भी व्यक्ति के लिए काफी बड़ी मुश्किल स्थिति है. काफी लोगों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर कंपनी बिना किसी कारण के उन्हें नौकरी से निकाल दे तो उनके पास क्या ऑप्शन है और उनके कानूनी अधिकार क्या हैं? इन सभी बातों की जानकारी होना काफी जरूरी है.

सबसे पहले तो ऐसी स्थिति में घबराने की बजाय सबसे पहले अपने अधिकारों की जानकारी लेनी चाहिए. इसके लिए भारत सरकार के न्याय विभाग ने न्याय सेतु ऐप लॉन्च किया है. सबसे खास बात तो यह है कि यह ऐप लोगों तक कानूनी जानकारी को आसान भाषा में पहुंचाने का काम करता है.

26 जून तक कई ट्रेनें रद्द, कई देरी से चलेंगी, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट

न्याय सेतु ऐप क्या है?

अगर इस ऐप की बात करें तो इस ऐप का मकसद आम लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और कानून से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराना है. कई बार लोगों को यह नहीं पता होता कि किसी समस्या की स्थिति उन्हें क्या करना चाहिए. ऐसे में यह ऐप सही जानकारी देकर लोगों को जागरूक बनाने में मदद करता है.

नौकरी से निकाले जाने पर कैसे मदद करेगा?

अगर किसी कर्मचारी को कंपनी ने बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया है या फिर कंपनी तय नियमों का पालन नहीं करती है तो न्याय सेतु ऐप के जरिए वह श्रन कानूनों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकता है. ऐप के जरिए आप यह समझ सकते हैं तो इस तरह की स्थिति में कर्मचारी के क्या अधिकार हैं और वह अपनी सुरक्षा के लिए कौन-कौन से कानूनी कदम उठा सकता है.

क्या नौकरी से आपको गलत तरीके से निकाल दिया गया है? घबराएं नहीं। न्याय सेतु ऐप के जरिए आप घर बैठे अपने अधिकारों को समझ सकते हैं और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।



(1/2) pic.twitter.com/Kw61833ouf — Ministry of Law and Justice (@MLJ_GoI) June 13, 2026

अब घर बैठे मिलेगी कानूनी जानकारी

सबसे खास बात तो यह है कि इस ऐप की मदद से आपको छोटी-छोटी कानूनी जानकारियों के लिए किसी भी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. आप घर बैठे ही मोबाइल फोन की मदद से कानूनी जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं.

क्या 4 साल का बच्चा ट्रेन में 'मुफ्त' कर सकता है सफर? जानें भारतीय रेलवे में इसे लेकर नियम

ऐसे डाउनलोड करें ऐप

यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है. इसके साथ ही कानून एंव न्याय मंत्रालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी इसका क्यूआर कोड शेयर किया है, जिसे स्कैन करके ऐप डाउनलोड किया जा सकता है. ध्यान दें, अगर आपको लगता है कि कंपनी ने आपको बिना किसी वजह नौकरी से निकाला है तो परेशान होने की जगह आप अपने अधिकारों की जानकारी लें. क्योंकि सही जानकारी और समय पर लिया गया फैसला आपकी काफी मदद कर सकता है.