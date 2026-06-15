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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLayoff Alert: कंपनी ने बिना वजह नौकरी से निकाला? सरकार का यह ऐप आ सकता है आपके काम, जानें कैसे

Layoff Alert: कंपनी ने बिना वजह नौकरी से निकाला? सरकार का यह ऐप आ सकता है आपके काम, जानें कैसे

Employee Right: बड़ी कंपनियों में बढ़ते लेऑफ के बीच कर्मचारियों के लिए अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी होना बेहद जरूरी है. अगर नौकरी चली जाए तो घबराने की बजाय अपने अधिकारों को समझना चाहिए.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 15 Jun 2026 10:36 AM (IST)
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  • नौकरी से निकाले जाने पर अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी लें।
  • न्याय सेतु ऐप सरल भाषा में कानूनी अधिकार समझाता है।
  • ऐप घर बैठे कानूनी जानकारी तक पहुंच आसान बनाता है।

Employee Right:  कुछ समय से आपने भी बड़ी कंपनियों की छंटनी यानी लेऑफ की खबरें जरूर सुनी होगी. कंपनियां रातों-रात अपने कर्मचारियों को एक ही झटके में नौकरी से निकल रही हैं. ऐसे में अचानक नौकरी चले जाना किसी भी व्यक्ति के लिए काफी बड़ी मुश्किल स्थिति है. काफी लोगों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर कंपनी बिना किसी कारण के उन्हें नौकरी से निकाल दे तो उनके पास क्या ऑप्शन है और उनके कानूनी अधिकार क्या हैं? इन सभी बातों की जानकारी होना काफी जरूरी है.

सबसे पहले तो ऐसी स्थिति में घबराने की बजाय सबसे पहले अपने अधिकारों की जानकारी लेनी चाहिए. इसके लिए भारत सरकार के न्याय विभाग ने न्याय सेतु ऐप लॉन्च किया है. सबसे खास बात तो यह है कि यह ऐप लोगों तक कानूनी जानकारी को आसान भाषा में पहुंचाने का काम करता है.

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न्याय सेतु ऐप क्या है?

अगर इस ऐप की बात करें तो इस ऐप का मकसद आम लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और कानून से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराना है. कई बार लोगों को यह नहीं पता होता कि किसी समस्या की स्थिति उन्हें क्या करना चाहिए. ऐसे में यह ऐप सही जानकारी देकर लोगों को जागरूक बनाने में मदद करता है.

नौकरी से निकाले जाने पर कैसे मदद करेगा?

अगर किसी कर्मचारी को कंपनी ने बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया है या फिर कंपनी तय नियमों का पालन नहीं करती है तो न्याय सेतु ऐप के जरिए वह श्रन कानूनों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकता है. ऐप के जरिए आप यह समझ सकते हैं तो इस तरह की स्थिति में कर्मचारी के क्या अधिकार हैं और वह अपनी सुरक्षा के लिए कौन-कौन से कानूनी कदम उठा सकता है.

अब घर बैठे मिलेगी कानूनी जानकारी

सबसे खास बात तो यह है कि इस ऐप की मदद से आपको छोटी-छोटी कानूनी जानकारियों के लिए किसी भी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. आप घर बैठे ही मोबाइल फोन की मदद से कानूनी जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं.

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ऐसे डाउनलोड करें ऐप

यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है. इसके साथ ही कानून एंव न्याय मंत्रालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी इसका क्यूआर कोड शेयर किया है, जिसे स्कैन करके ऐप डाउनलोड किया जा सकता है. ध्यान दें, अगर आपको लगता है कि कंपनी ने आपको बिना किसी वजह नौकरी से निकाला है तो परेशान होने की जगह आप अपने अधिकारों की जानकारी लें. क्योंकि सही जानकारी और समय पर लिया गया फैसला आपकी काफी मदद कर सकता है.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Jun 2026 10:36 AM (IST)
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Layoffs Utility News JObs Nyaya Setu App
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