EPFO Passbook: अगर आप भी अपनी PF पासबूक देखने की कोशिश कर रहे हैं और वह नहीं खुल रहा है या EPFO की वेबसाइट और UMANG ऐप पर लॉगिन करने में परेशानी या रही है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है. दरअसल आपके खाते में कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि इसकी वजह EPFO का हालिया सिस्टम अपग्रेड है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने डिजिटल सिस्टम को पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर और तेज बनाने के लिए तकनीकी अपग्रेड का काम पूरा कर लिया है. इस प्रक्रिया के जरिए डेटाबेस और सॉफ्टवेयर में बड़े बदलाव किए गए हैं. अब संगठन ने बताया है कि आने वाले दो सप्ताह के दौरान लंबित क्लेम और अन्य ऑनलाइन अनुरोधों का चरणबद्ध तरीके से निपटारा किया जाएगा.

किन सेवाओं में आ रही है परेशानी?

EPFO का तकनीकी काम पूरा होने के बाद कई लोगों को फिलहाल वेबसाइट और ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. EPFO के मुताबिक, सभी सेवाओं को पूरी तरह नॉर्मल होने में अभी कुछ वक्त लग सकता है.

UMANG ऐप पर भी EPFO की कई सेवाएं फिलहाल सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं और लॉगिन में दिक्कत आ रही है.

कई सदस्य नए क्लेम दाखिल नहीं कर पा रहे हैं और अपनी PF पासबुक भी नहीं देख पा रहे हैं.

मेंबर लॉगिन पोर्टल पर सदस्यों और नियोक्ताओं को साइन-इन करने में भी परेशानी हो रही है.

क्या दूसरे बैंक के ATM से सेट हो सकता है आपके कार्ड का पिन? दूर करें अपना हर भ्रम

ईपीएफओ (EPFO) ने क्या दी सलाह?

EPFO के मुताबिक, सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद सभी दावों और रिकॉर्ड की अतिरिक्त जांच की जा रही है, ताकि सेवाएं पहले के मुकाबले में ज्यादा महफूज और सटीक बन सकें. यही वजह है कि क्लेम और अन्य सेवाओं के निपटारे में सामान्य से ज्यादा वक्त लग सकता है.

संगठन ने सदस्यों और नियोक्ताओं से फिलहाल सब्र करने की अपील की है. साथ ही सलाह दी है कि व्यस्त समय में एक ही अनुरोध बार-बार भेजने या बार-बार ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करने से बचें. उन्होंने कहा कि सभी सेवाएं अगले एक से डेढ़ सप्ताह में धीरे-धीरे नॉर्मल हो जाएंगी. इसके बाद UPI के जरिए पीएफ खाते से निकासी की सुविधा भी शुरू कर दी जाएगी.

Toll News: हाइवे बन गया, लागत भी निकल गई, फिर भी क्यों वसूला जाता है टोल टैक्स? NHAI ने बताया