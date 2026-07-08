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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरडेयरी खोलने के लिए किसानों को इस स्कीम्स में मिलेगी सरकारी मदद, जानें कैसे करना होगा आवेदन?

डेयरी खोलने के लिए किसानों को इस स्कीम्स में मिलेगी सरकारी मदद, जानें कैसे करना होगा आवेदन?

Schemes For Dairy Farmers: खेती के साथ डेयरी फार्मिंग से तगड़ी कमाई करने का शानदार मौका. जानिए सरकार की उन दो बेहतरीन स्कीम्स के बारे में जो नया डेयरी बिजनेस शुरू करने के लिए दे रही हैं भारी सब्सिडी.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 08 Jul 2026 10:07 AM (IST)
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Schemes For Dairy Farmers: आज के समय में बहुत से किसान खेती के साथ डेयरी फार्मिंग से भी तगड़ा मुनाफ़ा कमा रहे हैं. पशुपालन को एक साइड बिजनेस की तरह अपनाकर कई किसान हर महीने लाखों की पक्की इनकम जनरेट कर रहे हैं. इसी स्कोप को देखते हुए सरकार अब खुद आगे बढ़कर किसानों की मदद कर रही है. उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए नंदिनी कृषक समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना जैसी शानदार स्कीम्स शुरू की हैं. 

इन योजनाओं का मकसद गांवों में रोजगार पैदा करना और पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार आपको भारी-भरकम सब्सिडीदे रही है, जिससे आपकी जेब पर बोझ बहुत कम पड़ेगा. चलिए आपको बताते हैं कि इन सरकारी स्कीम्स का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं.

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना

उत्तर प्रदेश सरकार की नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उन लोगों के लिए एक वरदान है जो बड़े स्तर पर डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं. इस स्कीम के तहत अगर आप 25 दुधारू गायों जैसे साहीवाल, गीर या थारपारकर की डेयरी यूनिट शुरू करते हैं. तो आपको सरकार की तरफ से कुल लागत पर पूरे 50% तक की भारी सब्सिडी दी जाती है.

ऐसे मिलता है फायदा

इस योजना को तीन अलग-अलग चरणों में लागू किया जाता है. जिसमें पहली किस्त शेड बनाने के लिए, दूसरी किस्त गायों की खरीद और उनके बीमे के लिए और तीसरी किस्त बाकी बची हुई व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए मिलती है. इस सरकारी मदद की वजह से किसानों को शुरुआत में बहुत ज्यादा पूंजी नहीं लगानी पड़ती और वह आसानी से अपना खुद का एक मुनाफेदार डेयरी बिजनेस खड़ा कर लेते हैं.

यह भी पढ़ें: अपने खेत में कैसे उगा सकते हैं फ्रेंच बीन? लाखों रुपये की होगी कमाई

मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना 

कम बजट वाले पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना जिसे मिनी नंदिनी योजन भी कहते हैं बेहद कमाल की है. इस स्कीम के तहत आप केवल 2 स्वदेशी नस्ल की गायें खरीदकर भी अपने काम की शुरुआत कर सकते है. जिस पर सरकार लगभग 40000 रुपये तक की आर्थिक सहायता सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करती है.

इस तरीके से करें आवेदन

इन दोनों ही योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रोसेस को काफी आसान रखा गया है. इसके लिए इच्छुक किसानों को अपने जिले के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जाकर फॉर्म भरना होता है.

आवेदन के साथ आपको अपना आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की डिटेल और डेयरी खोलने के लिए जमीन के दस्तावेज जमा करने होते हैं. डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद कमेटी आपके नाम को फाइनल करती है और सब्सिडी का पैसा सीधे आपके अकाउंट में आ जाता है.

यह भी पढ़ें: भारत में कहां होता है सबसे ज्यादा अल्फांसो मैंगो, क्या अपने फार्म हाउस में भी कर सकते हैं इसकी खेती?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 08 Jul 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Dairy Farming Scheme For Farmers Farming Scheme
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