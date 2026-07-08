Life Insurance Claim: बीमा पॉलिसी लेने के कुछ ही दिन बाद अगर पॉलिसीधारक की मौत हो जाए तो क्या बीमा कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है? अगर आपने मन में भी ये सवाल है तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. एक मामला सामने आया जिसमें एक महिला की पॉलिसी शुरू होने के सिर्फ 8 दिन बाद मौत हो गई. इसके बाद बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया. मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा, जहां परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया गया. आयोग ने बीमा कंपनी को 20.25 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया.

क्या है पूरा मामला?

महिला ने जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी थी और इसके लिए प्रीमियम भी जमा किया था. लेकिन पॉलिसी लागू होने के महज 8 दिन बाद उनकी मौत हो गई. इसके बाद परिवार ने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा, लेकिन कंपनी ने ये कहते हुए भुगतान से इनकार कर दिया कि पॉलिसी लेते समय जरूरी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी छिपाई गई थी. फिर उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि बीमा कंपनी अपने आरोपों को साबित करने के लिए सारे सबूत पेश नहीं कर सकी. आयोग ने कहा कि केवल शक के आधार पर क्लेम खारिज नहीं किया जा सकता है. अगर बीमा कंपनी पॉलिसी जारी कर चुकी है तो उसे ठोस प्रमाण देने होंगे.

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परिवार को कितना मिला?

आयोग ने बीमा कंपनी को 20 लाख रुपये की बीमा राशि, उस पर ब्याज और बाकि सब मिलाकर करीब 20.25 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया. साथ ही तय समय में भुगतान नहीं करने पर और भी ब्याज देने की भी बात कही गई. तो अगर कभी आपके किसी पहचान में भी बीमा कंपनी बिना ठोस वजह के क्लेम खारिज करती है तो पॉलिसीधारक या उसका परिवार उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं. अगर मामला सही पाया जाता है तो कोर्ट बीमा कंपनी को क्लेम देने का आदेश दे सकता है.

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