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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीInsurance: बीमा कराने के 8 दिन बाद हो गई महिला की मौत, परिवार पहुंचा कोर्ट, अब मिला इतने लाख का क्लेम

Insurance: बीमा कराने के 8 दिन बाद हो गई महिला की मौत, परिवार पहुंचा कोर्ट, अब मिला इतने लाख का क्लेम

Life Insurance Claim: बीमा पॉलिसी लेने के सिर्फ 8 दिन बाद महिला की मौत हो गई. बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद परिवार को 20.25 लाख रुपये का क्लेम मिला.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 08 Jul 2026 10:27 AM (IST)
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Life Insurance Claim: बीमा पॉलिसी लेने के कुछ ही दिन बाद अगर पॉलिसीधारक की मौत हो जाए तो क्या बीमा कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है? अगर आपने मन में भी ये सवाल है तो ये खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. एक मामला सामने आया जिसमें एक महिला की पॉलिसी शुरू होने के सिर्फ 8 दिन बाद मौत हो गई. इसके बाद बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया. मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा, जहां परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया गया. आयोग ने बीमा कंपनी को 20.25 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया.

क्या है पूरा मामला?
महिला ने जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी थी और इसके लिए प्रीमियम भी जमा किया था. लेकिन पॉलिसी लागू होने के महज 8 दिन बाद उनकी मौत हो गई. इसके बाद परिवार ने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा, लेकिन कंपनी ने ये कहते हुए भुगतान से इनकार कर दिया कि पॉलिसी लेते समय जरूरी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी छिपाई गई थी. फिर उपभोक्ता आयोग ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि बीमा कंपनी अपने आरोपों को साबित करने के लिए सारे सबूत पेश नहीं कर सकी. आयोग ने कहा कि केवल शक के आधार पर क्लेम खारिज नहीं किया जा सकता है. अगर बीमा कंपनी पॉलिसी जारी कर चुकी है तो उसे ठोस प्रमाण देने होंगे.

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परिवार को कितना मिला?
आयोग ने बीमा कंपनी को 20 लाख रुपये की बीमा राशि, उस पर ब्याज और बाकि सब मिलाकर करीब 20.25 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया. साथ ही तय समय में भुगतान नहीं करने पर और भी ब्याज देने की भी बात कही गई. तो अगर कभी आपके किसी पहचान में भी बीमा कंपनी बिना ठोस वजह के क्लेम खारिज करती है तो पॉलिसीधारक या उसका परिवार उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटा सकते हैं. अगर मामला सही पाया जाता है तो कोर्ट बीमा कंपनी को क्लेम देने का आदेश दे सकता है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 08 Jul 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
Utility News INSURANCE Life Insurance Claim
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