ATM से कैसे निकाल सकते हैं EPF का पैसा? आसान तरीके से जान लें स्टेप बाई स्टेप पूरा प्रोसेस

भारत में नौकरी करने वाले ज्यादातर लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF एक भरोसेमंद बचत का साधन है. यह योजना सरकार के तहत चलाई जाती है और इसका मकसद है कि कर्मचारी की नौकरी खत्म होने या रिटायरमेंट के बाद उसे एक सुरक्षित फंड मिले, ताकि फ्यूचर में आर्थिक परेशानी न हो. हर महीने कर्मचारी और कंपनी दोनों मिलकर सैलरा का एक हिस्सा EPF खाते में जमा करते हैं. धीरे-धीरे यह राशि बढ़ती जाती है और रिटायरमेंट के समय एक अच्छा फंड तैयार हो जाता है.

जहां पहले EPF की रकम निकालना थोड़ा मुश्किल था, वहीं अब EPFO ने नियमों में बदलाव किए हैं. नए नियमों के तहत अब EPF का पैसा निकालना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है. इसके लिए आपको सिर्फ EPFO पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है और बाकी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है. जिसमें पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आता है, जिसे आप फिर एटीएम या ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए निकाल सकते हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि EPF का पैसा ATM से कैसे निकाल सकते हैं.

EPF क्या है और कैसे काम करता है?

EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि एक सरकारी योजना है जिसमें आपका और आपकी कंपनी का योगदान हर महीने जमा होता है. यह आपकी सैलरी के मूल हिस्से पर आधारित होता है. यह रकम आपके नाम से EPFO में सुरक्षित रहती है और ब्याज के साथ बढ़ती जाती है. जब आप रिटायर होते हैं या नौकरी बदलते हैं, तब आप इसे निकाल सकते हैं. लेकिन अब यह योजना सिर्फ रिटायरमेंट तक सीमित नहीं रही जरूरत पड़ने पर आप पार्शियल

विथड्रावल भी कर सकते हैं.

EPF की राशि निकालने से पहले आपका UAN एक्टिव होना चाहिए, आपका बैंक खाता आपके PF खाते से लिंक होना चाहिए, आपका आधार और पैन नंबर EPFO पोर्टल पर अपडेट होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए ताकि OTP मिल सके. अगर ये सारी जानकारी सही है, तो EPF का पैसा निकालने में बहुत आसान हो जाती है.

EPF का पैसा ATM से कैसे निकाल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस

1. EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें - सबसे पहले https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं.

2. Online Services पर क्लिक करें - लॉगिन करने के बाद मेनू में Online Services पर जाएं और Claim ऑप्शन चुनें.

3. बैंक अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई करें - यहां आपका बैंक खाता दिखेगा, जिसे आपने PF से लिंक किया है. अगर डिटेल सही है, तो Proceed for Online Claim पर क्लिक करें.

4. फॉर्म 31 चुनें और पैसे निकालने का कारण बताएं - अब PF Advance सिलेक्ट करें. यहां आपको कारण बताना होगा जैसे मेडिकल इमरजेंसी, शादी, शिक्षा, घर बनाना आदि फिर आप जितनी राशि निकालना चाहते हैं, वह दर्ज करें.

5. जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें - कुछ मामलों में बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है. इसलिए ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट्स साफ और सही हों.

6. आधार OTP से वेरीफाई करें - अब Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें. आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. इसे दर्ज करके आवेदन सबमिट करें.

7. अब एटीएम या ऑनलाइन से निकालें अपना पैसा - आपका आवेदन EPFO अधिकारी के जरिए चेक किया जाएगा. अगर सब कुछ सही पाया गया, तो 3 से 7 दिन में पैसा आपके लिंक बैंक खाते में भेज दिया जाएगा. एक बार जब पैसा आपके बैंक खाते में आ जाए, तो आप इसे एटीएम कार्ड से, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से ट्रांसफर करके या सीधे बैंक से नकद निकाल सकते हैं.

