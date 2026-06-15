हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEmergency Fund: मुसीबत में काम आएगा इमरजेंसी फंड, जानिए कहां करें सुरक्षित बचत?

Emergency Fund: मुसीबत में काम आएगा इमरजेंसी फंड, जानिए कहां करें सुरक्षित बचत?

Emergency Fund: इमरजेंसी फंड वह पैसा होता है जो अचानक आने वाली मुसीबतों जैसे नौकरी छूटना या बीमारी के समय आर्थिक मदद करता है और लोन लेने की जरूरत से बचाता है. जानिए कुछ जरूरी बातें.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 15 Jun 2026 04:06 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • शेष फंड कम जोखिम वाले लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश करें।

Emergency Fund: किसी को पता नहीं होता है कि जीवन में कब, कैसे और कहां मुसीबत आ जाए. अचानक नौकरी चली जाना तो वहीं बीमारी का खतरा किसी भी परिवार के बजट को हिला सकता है. अक्सर लोग ऐसे ही समय के लिए अपनी सैलरी से कुछ पैसे बचा कर चलते हैं. यही पैसा आपकी मुश्किल समय में मदद कर सकता है और इसे ही इमरजेंसी फंड कहा जाता है. आज के समय में लोग अपनी जरूरतों या फिर किसी मुश्किल समय के लिए लोन ले लेते हैं. लेकिन अगर ऐसे समय में आपके पास इमरजेंसी फंड हो तो आपको किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए?

इसकी कोई लिमिट नहीं होती है. यह आपकी स्थिति पर निर्भर करता है जैसे...

  • अगर आपकी नौकरी सुरक्षित है और आपके पास किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है तो आपके लिए 3 से 4 महीने तक का इमरजेंसी फंड पर्याप्त है.
  • वहीं अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पास कम से कम 6 से 9 महीने का खर्च होना ही चाहिए, ताकि किसी भी मुश्किल स्थिति में परिवार सुरक्षित रहे.
  • ध्यान रहे अगर आपके बच्चे हैं और आपने होम लोन लिया है, साथ ही आपकी आय स्थिर नहीं है तो कम से कम 12 महीने का खर्च इमरजेंसी फंड के रूप में रखना चाहिए.

कुदरत का कहर या अचानक लगी आग, जानिए घर का बीमा है तो क्लेम मिलेगा या नहीं

इमरजेंसी फंड कहां रखें?

इमरजेंसी फंड रखने के पीछे का मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता है, बल्कि जब आप या आपका परिवार किसी मुसीबत में हो, तब उसे इस्तेमाल करने के लिए इमरजेंसी फंड रखा जाता है. इसलिए इसे सुरक्षित और आसानी से निकाले जाने वाले ऑप्शन में रखना चाहिए.

  • आप अपने फंड का 1 से 2 महीने का खर्च सेविंग अकाउंट में रखें, जिसे आप कभी भी ATM या UPI से निकाल सकते हैं.
  • दूसरा आप स्वीप-इन FD में भी रख सकते हैं. इसमें आपको सेविंग अकाउंट के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलता है और जरूरत पड़ने पर बिना जुर्माने के पैसा तुरंत मिल जाता है.
  • इसके साथ ही बाकी का पैसा आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, जहां जोखिम कम होता है और 1-2 दिन में पैसा मिल जाता है.
  • इन सभी जरूरी बातों को ध्यान में रखते हुए, आप इमरजेंसी फंड तैयार कर सकते हैं. यह आपको मुसीबत के समय काफी मददगार साबित हो सकता है.

10 लाख की 1 FD या 1 लाख की 10 FD, किसमें होगा ज्यादा फायदा? देखें पूरा गणित

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 15 Jun 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Savings Emergency Fund Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Emergency Fund: मुसीबत में काम आएगा इमरजेंसी फंड, जानिए कहां करें सुरक्षित बचत?
Emergency Fund: मुसीबत में काम आएगा इमरजेंसी फंड, जानिए कहां करें सुरक्षित बचत?
यूटिलिटी
Home Insurance: कुदरत का कहर या अचानक लगी आग, जानिए घर का बीमा है तो क्लेम मिलेगा या नहीं
Home Insurance: कुदरत का कहर या अचानक लगी आग, जानिए घर का बीमा है तो क्लेम मिलेगा या नहीं
यूटिलिटी
Fixed Deposits Tips: 10 लाख की 1 FD या 1 लाख की 10 FD, किसमें होगा ज्यादा फायदा? देखें पूरा गणित
Fixed Deposits Tips: 10 लाख की 1 FD या 1 लाख की 10 FD, किसमें होगा ज्यादा फायदा? देखें पूरा गणित
यूटिलिटी
बेटियों के लिए खुशखबरी! सामूहिक विवाह योजना में अब मिलेंगे 64 हजार रुपये, इस वजह से आएगी बढ़ी हुई राशि
बेटियों के लिए खुशखबरी! सामूहिक विवाह योजना में अब मिलेंगे 64 हजार रुपये, इस वजह से आएगी बढ़ी हुई राशि
Advertisement

वीडियोज

Russia Ukraine War: रूस के मिसाइल अटैक से दहला यूक्रेन! | Zelenskyy | Kyiv Attack | Breaking
Pakistan Air Force Plane Crash: Pak वायुसेना का ट्रेनी एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलटों की मौत
Teacher Recruitment Scam Case में Abhishek Banerjee से पूछताछ | Bengal TMC News
Crude Price Crash: खत्म हो गया तेल संकट? जानिए एक्सपर्ट की राय | Middle East Crisis | Hormuz | Trump
Tata Cars खरीदनी है? जल्दी करें! 1 जुलाई से बढ़ेंगी कीमतें | #tata #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील से खुश हुआ भारत, प्रधानमंत्री मोदी बोले - 'मैं इस समझौते का...'
अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील से खुश हुआ भारत, प्रधानमंत्री मोदी बोले - 'मैं इस समझौते का...'
महाराष्ट्र
शिंदे गुट ने बढ़ा दी उद्धव गुट की टेंशन!, '...तो मतलब साफ है, वहां पर सब कुछ ठीक नहीं'
शिंदे गुट ने बढ़ा दी उद्धव गुट की टेंशन!, '...तो मतलब साफ है, वहां पर सब कुछ ठीक नहीं'
क्रिकेट
IND A vs SL A: 143 पर गिरे 7 विकेट, वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, लेकिन IPL के दो स्टार खिलाड़ियों ने मचाई धूम; श्रीलंकाई गेंदबाजों को रुलाया
143 पर गिरे 7 विकेट, फिर IPL के दो स्टार खिलाड़ियों ने मचाई धूम; श्रीलंकाई गेंदबाजों को रुलाया
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Day 1 Prediction: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' की कैसी रहेगी शुरुआत? क्या टॉप 10 A रेटेड इंडियन ओपनर्स में कर पाएगी एंट्री? जानें- प्रीडिक्शन
'कॉकटेल 2' की कैसी रहेगी शुरुआत? क्या टॉप 10 A रेटेड इंडियन ओपनर्स में कर पाएगी एंट्री?
इंडिया
Explained: US-ईरान शांति समझौते से 3 चरणों में मिलेगी राहत! भारत में कैसे दिन-ब-दिन सस्ता हो जाएगा पेट्रोल-डीजल और सामान?
US-ईरान शांति समझौते से 3 चरणों में मिलेगी राहत! कैसे भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल और सामान
विश्व
अमेरिका-ईरान डील के बीच होर्मुज पार करने जा रहा पहला जहाज दिशा, सस्ता हो गया कच्चा तेल
अमेरिका-ईरान डील के बीच होर्मुज पार करने जा रहा पहला जहाज दिशा, सस्ता हो गया कच्चा तेल
शिक्षा
UP School Reopen 2026: गर्मी की छुट्टियां खत्म,उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कल से लौटेगी रौनक
गर्मी की छुट्टियां खत्म,उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कल से लौटेगी रौनक
इंडिया
TMC Crisis: TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: CM योगी के हाथों से खाना खाने के लिए गायों में मची होड़!
VIRAL VIDEO: CM योगी के हाथों से खाना खाने के लिए गायों में मची होड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: ट्रेन लेट होने के चलते पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हाहाकार
VIRAL VIDEO: ट्रेन लेट होने के चलते पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर हाहाकार
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: भेड़-बकरी की तरह रात गुजार रहे छात्र
VIRAL VIDEO: भेड़-बकरी की तरह रात गुजार रहे छात्र
ABP NEWS
VIRAL NEWS: TMC विलय से पहले अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी की अटकलें
VIRAL NEWS: TMC विलय से पहले अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी की अटकलें
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: पाटलिपुत्र स्टेशन बना ‘युद्ध का मैदान’
VIRAL VIDEO: पाटलिपुत्र स्टेशन बना ‘युद्ध का मैदान’
Embed widget