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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPF खातों में फंसे हुए हैं जनता के 9330 करोड़ रुपए, इतने में तो बन जाएंगे 3 नए IIT, क्यों कोई नहीं करता दावा?

EPF खातों में फंसे हुए हैं जनता के 9330 करोड़ रुपए, इतने में तो बन जाएंगे 3 नए IIT, क्यों कोई नहीं करता दावा?

EPF News: नौकरी करने वाले ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के लिए EPF में पैसे जमा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देशभर में लाखों लोगों के EPF अकाउंट में हजारों करोड़ रुपये अब भी बिना क्लेम के पड़े हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 04 Jul 2026 07:05 PM (IST)
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  • रजिस्टर्ड नंबर से मिस्ड कॉल कर खाते की स्थिति आसानी से जानें।

EPF News: रिटायरमेंट से पहले ही हर व्यक्ति चाहता है कि वह तब तक एक अच्छी-खासी बचत कर लें, ताकि रिटायरमेंट के बाद होने वाले खर्चों के लिए किसी प्रकार की दिक्कत न हो. अगर आप भी नौकरी करते हैं तो आप अपनी हर महीने की सैलरी का एक हिस्सा EPF अकाउंट में जमा करते होंगे. लेकिन अगर लंबे समय तक इस्तेमाल न किया जाए तो कई लोगों के अकाउंट बंद पड़े रह जाते हैं. ऐसे में पैसे भी सालों तक बिना निकाले ही पड़े रहते हैं.

इंडिया टुडे की ओर से दायर आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक देशभर में 30.91 लाख निष्क्रिय EPF अकाउंट मौजूद थे और इसी अकाउंट में कर्मचारियों के 9,330 करोड़ रुपये से ज्यादा बिना क्लेम किए पड़े हैं. इस आंकड़े को देखकर पता चलता है कि अभी तक इतने सारे लोग अपनी रिटायरमेंट की बचत का दावा नहीं कर पाए हैं. 

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लोग क्लेम क्यों नहीं करते?

  • अक्सर लोग नौकरी बदलने के बाद अपना पुराना EPF अकाउंट को अपडेट नहीं करते हैं.
  • साथ ही कुछ लोग UAN और KYC की जानकारी पूरी नहीं रखते हैं.
  • इसके अलावा पुराने पीएफ अकाउंट को नए अकाउंट से लिंक नहीं कराते हैं.
  • कुछ लोग तो नौकरी छोड़ने के बाद PF अकाउंट ही भूल जाते हैं.
  • वहीं कुछ को क्लेम करने का प्रोसेस नहीं पता होता है. 

EPF अकाउंट वाले जरूर करें ये काम

  • हमेशा कुछ समय में अपना EPF बैलेंस को चेक करते रहें.
  • साथ ही KYC, आधार और UAN से जुड़ी जानकारी को अपडेट करके रखें.
  • अगर नौकरी बदल रहे हैं तो तुरंत अपने EPF अकाउंट को नए अकाउंट से लिंक करें.
  • अगर आपको पैसा निकालना है तो समय रहते ही क्लेम करें.
  • EPF अकाउंट को हमेशा चेक करते रहे, बिना चेक करें छोड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है.

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कैसे पता करें कि EPF अकाउंट एक्टिव है?

  • अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सबसे पहले 9966044425 पर मिस्ड कॉल दें.
  • कुछ ही सेकंड में आपके पास SMS आएगा, जिसमें PF बैलेंस और लास्ट कॉन्ट्रि्ब्यूशन की जानकारी होगी.  
  • अगर आपके पास SMS आता है तो समझ जाए कि आपका UAN और PF अकाउंट चालू है.
  • इस आसान तरीके से आप घर बैठे ही अपने EPF अकाउंट के बारे में पता कर सकते हैं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 04 Jul 2026 07:05 PM (IST)
Tags :
Savings EPF PF Account Utility News
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