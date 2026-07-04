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EPF News: रिटायरमेंट से पहले ही हर व्यक्ति चाहता है कि वह तब तक एक अच्छी-खासी बचत कर लें, ताकि रिटायरमेंट के बाद होने वाले खर्चों के लिए किसी प्रकार की दिक्कत न हो. अगर आप भी नौकरी करते हैं तो आप अपनी हर महीने की सैलरी का एक हिस्सा EPF अकाउंट में जमा करते होंगे. लेकिन अगर लंबे समय तक इस्तेमाल न किया जाए तो कई लोगों के अकाउंट बंद पड़े रह जाते हैं. ऐसे में पैसे भी सालों तक बिना निकाले ही पड़े रहते हैं.

इंडिया टुडे की ओर से दायर आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक देशभर में 30.91 लाख निष्क्रिय EPF अकाउंट मौजूद थे और इसी अकाउंट में कर्मचारियों के 9,330 करोड़ रुपये से ज्यादा बिना क्लेम किए पड़े हैं. इस आंकड़े को देखकर पता चलता है कि अभी तक इतने सारे लोग अपनी रिटायरमेंट की बचत का दावा नहीं कर पाए हैं.

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लोग क्लेम क्यों नहीं करते?

अक्सर लोग नौकरी बदलने के बाद अपना पुराना EPF अकाउंट को अपडेट नहीं करते हैं.

साथ ही कुछ लोग UAN और KYC की जानकारी पूरी नहीं रखते हैं.

इसके अलावा पुराने पीएफ अकाउंट को नए अकाउंट से लिंक नहीं कराते हैं.

कुछ लोग तो नौकरी छोड़ने के बाद PF अकाउंट ही भूल जाते हैं.

वहीं कुछ को क्लेम करने का प्रोसेस नहीं पता होता है.

EPF अकाउंट वाले जरूर करें ये काम

हमेशा कुछ समय में अपना EPF बैलेंस को चेक करते रहें.

साथ ही KYC, आधार और UAN से जुड़ी जानकारी को अपडेट करके रखें.

अगर नौकरी बदल रहे हैं तो तुरंत अपने EPF अकाउंट को नए अकाउंट से लिंक करें.

अगर आपको पैसा निकालना है तो समय रहते ही क्लेम करें.

EPF अकाउंट को हमेशा चेक करते रहे, बिना चेक करें छोड़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है.

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कैसे पता करें कि EPF अकाउंट एक्टिव है?