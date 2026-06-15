Home Insurance: कुदरत का कहर या अचानक लगी आग, जानिए घर का बीमा है तो क्लेम मिलेगा या नहीं

Home Insurance: सोचिए अगर अचानक आपके घर में आग लग जाए या भूकंप जैसी कोई बड़ी आपदा आ जाए और घर को नुकसान पहुंच जाए, तो क्या आपका इंश्योरेंस उस नुकसान की भरपाई करेगा? हाल की कुछ घटनाओं के बाद यह सवाल फिर से चर्चा में आ गया है. कई लोगों को लगता है कि होम लोन के साथ मिला इंश्योरेंस हर तरह के नुकसान को कवर करता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. हाल ही में फिलीपींस में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप से काफी नुकसान हुआ.

कई लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में इमारतें प्रभावित हुईं. वहीं भारत में भी कुछ दिन पहले नोएडा की एक हाईराइज सोसायटी में आग लगने की घटना सामने आई थी. इससे पहले दिल्ली के मालवीय नगर में भी एक होटल में आग लगी थी. इन घटनाओं के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि अगर उनके घर के साथ भी ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी नुकसान की भरपाई करेगी या नहीं. यही वजह है कि इन दिनों होम इंश्योरेंस और उसके कवरेज को लेकर चर्चा बढ़ गई है.

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होम लोन के साथ मिलने वाला इंश्योरेंस काफी है?

कई लोगों को लगता है कि होम लोन लेते समय बैंक की ओर से कराया गया इंश्योरेंस ही काफी है. लेकिन इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर बार ऐसा नहीं होता. बैंक आमतौर पर अपनी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि किसी हादसे में घर को नुकसान होने पर लोन की रकम सुरक्षित रहे. ऐसे इंश्योरेंस में अक्सर सिर्फ मकान की संरचना (स्ट्रक्चर) कवर होती है. घर के अंदर रखे टीवी, फ्रिज, एसी, लैपटॉप या दूसरे कीमती सामान हमेशा कवर नहीं होते. ऐसे में नुकसान ज्यादा होने पर आपको पूरी भरपाई नहीं मिल पाती और जेब से भी खर्च करना पड़ सकता है.

जरूरी है कॉम्प्रिहेंसिव होम इंश्योरेंस

सिर्फ फायर इंश्योरेंस पर निर्भर रहने के बजाय कॉम्प्रिहेंसिव होम इंश्योरेंस लेना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इस तरह की पॉलिसी में घर को होने वाले नुकसान के साथ-साथ घर के अंदर मौजूद कई जरूरी और कीमती सामान का भी कवर मिल सकता है. इसी को ध्यान में रखते हुए IRDAI ने भारत गृह रक्षा जैसी योजनाएं शुरू की हैं. ये योजनाएं घर की इमारत के साथ-साथ उसमें रखे घरेलू सामान को भी सुरक्षा देने के लिए बनाई गई हैं.

जानिए होम इंश्योरेंस में क्या कवर मिलता है?

कॉम्प्रिहेंसिव होम इंश्योरेंस में आग लगने, भूकंप, बाढ़, तूफान, बिजली गिरने, चोरी, दंगा या तोड़फोड़ जैसी कई घटनाओं से होने वाले नुकसान का कवर मिल सकता है. इसके अलावा कई पॉलिसियों में घर के अंदर रखे टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, फर्नीचर, गहने और दूसरे कीमती सामान को भी कवर किया जाता है. कुछ पॉलिसियां ऐसी भी होती हैं जिनमें अगर किसी हादसे के बाद घर रहने लायक नहीं बचता, तो कुछ समय के लिए रहने की व्यवस्था का खर्च भी कंपनी उठा सकती है.

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होम इंश्योरेंस करवाने में कितना पैसा लगता है?

कई लोगों को लगता है कि होम इंश्योरेंस करवाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा इसलिए वे इसे नहीं लेते. लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि होम इंश्योरेंस का प्रीमियम आमतौर पर ज्यादा नहीं होता और कम खर्च में भी अच्छा कवर मिल सकता है. आपको कितना प्रीमियम देना होगा, यह आपके घर की लोकेशन, घर की कीमत, कितने कवर की जरूरत है और पॉलिसी में क्या-क्या शामिल है, इन बातों पर निर्भर करता है.