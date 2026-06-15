हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFixed Deposits Tips: 10 लाख की 1 FD या 1 लाख की 10 FD, किसमें होगा ज्यादा फायदा? देखें पूरा गणित

Fixed Deposits Tips: 10 लाख की 1 FD या 1 लाख की 10 FD, किसमें होगा ज्यादा फायदा? देखें पूरा गणित

Fixed Deposits Tips: अक्सर FD करते हुए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारा पैसा एक ही FD में डाल दें या अलग- अलग एफडी लें. क्या पता ब्याज ज्यादा मिल जाए. लेकिन असल में क्या होता है, ये यहां से पता चलेगा.

By : सृष्टि | Updated at : 15 Jun 2026 02:51 PM (IST)
Preferred Sources

Fixed Deposits Tips: फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) आज भी देश के करोड़ों निवेशकों की पहली पसंद बनी हुई है. सुरक्षित रिटर्न और तय ब्याज दर के कारण लोग अपनी बचत का बड़ा हिस्सा FD में निवेश करते हैं. लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि 10 लाख रुपये की एक बड़ी FD कराना सही है या फिर 1-1 लाख रुपये की 10 अलग-अलग FD बनवा लें. आखिर ज्यादा फायदा किसमे रहता है? तो आइए यहां से पूरा गणित समझते हैं. 

क्या ब्याज में होगा कोई अंतर?

अगर सभी FD एक ही बैंक में, एक ही अवधि और समान ब्याज दर पर कराई जाती हैं, तो 10 लाख रुपये की एक FD और 1 लाख रुपये की 10 FD पर मिलने वाला कुल ब्याज लगभग बराबर होगा. जैसे कि अगर बैंक 7% सालाना ब्याज दे रहा है और निवेश अवधि 5 साल है, तो दोनों ही मामलों में कुल रिटर्न लगभग समान रहेगा. यानी सिर्फ ब्याज के हिसाब से कोई खास अंतर नहीं पड़ता है. अब अगर आप चाहें तो 10 लाख की एक एफडी करें या 1-1 लाख की 10 एफडी करें, आखिर में रिटर्न एक जैसा ही मिलेगा.

दुबई जाना हुआ आसान, बस 48 घंटे में मिलेगा वीजा, ऐसे करें अप्लाई

फिर लोग कई FD क्यों बनवाते हैं?

कई छोटी FD बनवाने का सबसे बड़ा फायदा लिक्विडिटी यानी जरूरत पड़ने पर पैसे निकालने की सुविधा है. मान लीजिए आपने 10 लाख रुपये की एक ही FD कराई है और अचानक 1 लाख रुपये की जरूरत पड़ जाती है. ऐसे में पूरी FD तोड़नी पड़ सकती है, जिससे बाकी रकम पर मिलने वाले ब्याज पर भी असर पड़ सकता है. वहीं अगर आपने 1-1 लाख रुपये की 10 FD कर रखी हैं, तो जरूरत के समय सिर्फ एक FD तोड़कर काम चलाया जा सकता है. बाकी FD पहले की तरह चलती रहेंगी.

समय-समय पर निवेश करने की सुविधा

कई छोटी FD होने पर आप अलग-अलग समय पर उन्हें रिन्यू भी कर सकते हैं. इससे ब्याज दरों में बदलाव का फायदा उठाने का मौका मिलता है. अगर आगे चलकर भविष्य में FD की दरें बढ़ जाती हैं, तो आप नई दरों पर निवेश कर सकते हैं.

पुरानी कार वाले ध्यान दें, E20 पेट्रोल से हुआ इंजन डैमेज तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं? जानें

टैक्स प्लानिंग में भी मिल सकती है सुविधा

अलग-अलग FD होने पर निवेशक अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार मैच्योरिटी की योजना बना सकते हैं. इससे कैश फ्लो मैनेजमेंट आसान हो जाता है. हालांकि टैक्स के मामले में कुल ब्याज आय को ही माना जाता है, इसलिए सिर्फ FD की संख्या बढ़ाने से टैक्स में कोई विशेष लाभ नहीं मिलता.

कब बनवानी चाहिए बड़ी FD?

अगर आपको पूरा भरोसा है कि निवेश अवधि के दौरान पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बार-बार FD मैनेज नहीं करना चाहते, तो एक बड़ी FD भी अच्छा विकल्प हो सकती है. इससे रिकॉर्ड रखना आसान रहता है.

फायदे की बात ये है कि ब्याज कमाई के लिहाज से 10 लाख रुपये की एक FD और 1 लाख रुपये की 10 FD में कोई खास अंतर नहीं होता. लेकिन सुविधा, लिक्विडिटी और आर्थिक योजना के नजरिए से कई छोटी FD बनाना अक्सर ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसलिए निवेश का फैसला अपनी जरूरत, जोखिम क्षमता के हिसाब से लें.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 15 Jun 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Fixed Deposit Utility News Finance Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Fixed Deposits Tips: 10 लाख की 1 FD या 1 लाख की 10 FD, किसमें होगा ज्यादा फायदा? देखें पूरा गणित
Fixed Deposits Tips: 10 लाख की 1 FD या 1 लाख की 10 FD, किसमें होगा ज्यादा फायदा? देखें पूरा गणित
यूटिलिटी
बेटियों के लिए खुशखबरी! सामूहिक विवाह योजना में अब मिलेंगे 64 हजार रुपये, इस वजह से आएगी बढ़ी हुई राशि
बेटियों के लिए खुशखबरी! सामूहिक विवाह योजना में अब मिलेंगे 64 हजार रुपये, इस वजह से आएगी बढ़ी हुई राशि
यूटिलिटी
Dubai Visa: दुबई जाना हुआ आसान, बस 48 घंटे में मिलेगा वीजा, ऐसे करें अप्लाई
Dubai Visa: दुबई जाना हुआ आसान, बस 48 घंटे में मिलेगा वीजा, ऐसे करें अप्लाई
यूटिलिटी
E 20 Petrol News: पुरानी कार वाले ध्यान दें, E20 पेट्रोल से हुआ इंजन डैमेज तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं? जानें
पुरानी कार वाले ध्यान दें, E20 पेट्रोल से हुआ इंजन डैमेज तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं? जानें
Advertisement

वीडियोज

Russia Ukraine War: रूस के मिसाइल अटैक से दहला यूक्रेन! | Zelenskyy | Kyiv Attack | Breaking
Pakistan Air Force Plane Crash: Pak वायुसेना का ट्रेनी एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलटों की मौत
Teacher Recruitment Scam Case में Abhishek Banerjee से पूछताछ | Bengal TMC News
Crude Price Crash: खत्म हो गया तेल संकट? जानिए एक्सपर्ट की राय | Middle East Crisis | Hormuz | Trump
Tata Cars खरीदनी है? जल्दी करें! 1 जुलाई से बढ़ेंगी कीमतें | #tata #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: अमेरिका-ईरान शांति समझौते के कुछ दिन बाद या कई महीने! होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई चेन कब नॉर्मल होगी?
US-ईरान शांति समझौते के कुछ दिन बाद या कई महीने! होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई चेन कब नॉर्मल होगी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में ओवैसी की ललकार पर बीजेपी का पलटवार, जगदंबिका पाल बोले- चुनाव नतीजों ने दिखाया है कि...
UP में ओवैसी की ललकार पर बीजेपी का पलटवार, जगदंबिका पाल बोले- चुनाव नतीजों ने दिखाया है कि...
इंडिया
TMC Crisis: TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
TMC की बागी शताब्दी रॉय बोलीं- 'मुझे आप लोग पागल कर रहे है जुलाई में...'
क्रिकेट
IND A vs SL A: 143 पर गिरे 7 विकेट, वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, लेकिन IPL के दो स्टार खिलाड़ियों ने मचाई धूम; श्रीलंकाई गेंदबाजों को रुलाया
143 पर गिरे 7 विकेट, फिर IPL के दो स्टार खिलाड़ियों ने मचाई धूम; श्रीलंकाई गेंदबाजों को रुलाया
बॉलीवुड
सनी देओल की 'गदर 3' हुई कंफर्म, डायरेक्टर बोले-स्क्रिप्ट पर हो रहा काम, जानें- कब से शुरू होगी शूटिंग?
सनी देओल की 'गदर 3' हुई कंफर्म, डायरेक्टर बोले-स्क्रिप्ट पर हो रहा काम, जानें- कब से शुरू होगी शूटिंग?
विश्व
US-Iran Peace Deal: अमेरिका-ईरान जंग से समझौते तक... 107 दिनों में कब क्या हुआ? ये रही पूरी टाइमलाइन
अमेरिका-ईरान जंग से समझौते तक... 107 दिनों में कब क्या हुआ? ये रही पूरी टाइमलाइन
विश्व
होर्मुज खोलने से लेकर फ्रीज फंड के रिलीज तक, अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की ये हैं 14 बड़ी शर्तें
होर्मुज खोलने से लेकर फ्रीज फंड के रिलीज तक, US-ईरान के बीच शांति समझौते की ये हैं 14 बड़ी शर्तें
शिक्षा
UP School Reopen 2026: गर्मी की छुट्टियां खत्म,उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कल से लौटेगी रौनक
गर्मी की छुट्टियां खत्म,उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कल से लौटेगी रौनक
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: पाटलिपुत्र स्टेशन बना ‘युद्ध का मैदान’
VIRAL VIDEO: पाटलिपुत्र स्टेशन बना ‘युद्ध का मैदान’
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: ‘मौत का कुआं’ में समाई पूरी पिकअप वैन
VIRAL VIDEO: ‘मौत का कुआं’ में समाई पूरी पिकअप वैन
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: सड़क पर दिखा बाघ–बाघिन का नजारा, वीडियो हुआ वायरल
VIRAL VIDEO: सड़क पर दिखा बाघ–बाघिन का नजारा, वीडियो हुआ वायरल
ABP NEWS
VIRAL NEWS: वाराणसी में प्रदर्शन के चलते 'नो एंट्री'
VIRAL NEWS: वाराणसी में प्रदर्शन के चलते 'नो एंट्री'
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: पकौड़े खाने आया होमगार्ड, अचानक गिरा और.....!
VIRAL VIDEO: पकौड़े खाने आया होमगार्ड, अचानक गिरा और.....!
Embed widget