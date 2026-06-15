Fixed Deposits Tips: फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) आज भी देश के करोड़ों निवेशकों की पहली पसंद बनी हुई है. सुरक्षित रिटर्न और तय ब्याज दर के कारण लोग अपनी बचत का बड़ा हिस्सा FD में निवेश करते हैं. लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि 10 लाख रुपये की एक बड़ी FD कराना सही है या फिर 1-1 लाख रुपये की 10 अलग-अलग FD बनवा लें. आखिर ज्यादा फायदा किसमे रहता है? तो आइए यहां से पूरा गणित समझते हैं.

क्या ब्याज में होगा कोई अंतर?

अगर सभी FD एक ही बैंक में, एक ही अवधि और समान ब्याज दर पर कराई जाती हैं, तो 10 लाख रुपये की एक FD और 1 लाख रुपये की 10 FD पर मिलने वाला कुल ब्याज लगभग बराबर होगा. जैसे कि अगर बैंक 7% सालाना ब्याज दे रहा है और निवेश अवधि 5 साल है, तो दोनों ही मामलों में कुल रिटर्न लगभग समान रहेगा. यानी सिर्फ ब्याज के हिसाब से कोई खास अंतर नहीं पड़ता है. अब अगर आप चाहें तो 10 लाख की एक एफडी करें या 1-1 लाख की 10 एफडी करें, आखिर में रिटर्न एक जैसा ही मिलेगा.

दुबई जाना हुआ आसान, बस 48 घंटे में मिलेगा वीजा, ऐसे करें अप्लाई

फिर लोग कई FD क्यों बनवाते हैं?

कई छोटी FD बनवाने का सबसे बड़ा फायदा लिक्विडिटी यानी जरूरत पड़ने पर पैसे निकालने की सुविधा है. मान लीजिए आपने 10 लाख रुपये की एक ही FD कराई है और अचानक 1 लाख रुपये की जरूरत पड़ जाती है. ऐसे में पूरी FD तोड़नी पड़ सकती है, जिससे बाकी रकम पर मिलने वाले ब्याज पर भी असर पड़ सकता है. वहीं अगर आपने 1-1 लाख रुपये की 10 FD कर रखी हैं, तो जरूरत के समय सिर्फ एक FD तोड़कर काम चलाया जा सकता है. बाकी FD पहले की तरह चलती रहेंगी.

समय-समय पर निवेश करने की सुविधा

कई छोटी FD होने पर आप अलग-अलग समय पर उन्हें रिन्यू भी कर सकते हैं. इससे ब्याज दरों में बदलाव का फायदा उठाने का मौका मिलता है. अगर आगे चलकर भविष्य में FD की दरें बढ़ जाती हैं, तो आप नई दरों पर निवेश कर सकते हैं.

पुरानी कार वाले ध्यान दें, E20 पेट्रोल से हुआ इंजन डैमेज तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा या नहीं? जानें

टैक्स प्लानिंग में भी मिल सकती है सुविधा

अलग-अलग FD होने पर निवेशक अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार मैच्योरिटी की योजना बना सकते हैं. इससे कैश फ्लो मैनेजमेंट आसान हो जाता है. हालांकि टैक्स के मामले में कुल ब्याज आय को ही माना जाता है, इसलिए सिर्फ FD की संख्या बढ़ाने से टैक्स में कोई विशेष लाभ नहीं मिलता.

कब बनवानी चाहिए बड़ी FD?

अगर आपको पूरा भरोसा है कि निवेश अवधि के दौरान पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बार-बार FD मैनेज नहीं करना चाहते, तो एक बड़ी FD भी अच्छा विकल्प हो सकती है. इससे रिकॉर्ड रखना आसान रहता है.

फायदे की बात ये है कि ब्याज कमाई के लिहाज से 10 लाख रुपये की एक FD और 1 लाख रुपये की 10 FD में कोई खास अंतर नहीं होता. लेकिन सुविधा, लिक्विडिटी और आर्थिक योजना के नजरिए से कई छोटी FD बनाना अक्सर ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसलिए निवेश का फैसला अपनी जरूरत, जोखिम क्षमता के हिसाब से लें.