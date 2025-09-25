E-Passport Applying Process: अगर किसी को विदेश जाना हो तो उसे पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है. बिना इसके आप विदेश नहीं जा सकते हैं. नॉर्मली पासपोर्ट पेपर का होता है. लेकिन हाल ही में भारत में ई-पासपोर्ट की सुविधा भी शुरू कर दी है. जो मौजूदा पासपोर्ट का एडवांस और ज्यादा सिक्योर्ड वर्जन है. इसे विदेश मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया था.

देश अभी यह सुविधा कुछ चुनिंदा पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर ही उपलब्ध है. लेकिन आने वाले समय में इसे पूरे देश में लागू करने की योजना है. ई-पासपोर्ट में डिजिटल टेक्नोलॉजी और हाई लेवल सिक्योरिटी सिस्टम शामिल है. जिससे धोखाधड़ी और नकली पासपोर्ट की संभावना काफी हद तक खत्म हो जाती है. चलिए आपको बताते हैं ई-पासपोर्ट में खास फीचर्स क्या हैं और कैसे इसके लिए आवेदन किया जा सकता है.

ई-पासपोर्ट क्या है?

कई लोगों के मन में सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर ई-पासपोर्ट क्या है. क्या अब पासपोर्ट साथ ले जाने की जरूरत नहीं रहेगी. ई-पैन की तरह पासपोर्ट का भी पीडीएफ वर्जन होगा क्या? तो आपको बता दें ऐसा नहीं होने जा रहा. ई-पासपोर्ट दरअसल एक डिजिटल और सिक्योर पासपोर्ट है. जिसमें RFID चिप और एंटेना लगा होता है. यह चिप पासपोर्ट धारक की बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट, फेस फोटो और आईरिस स्कैन सुरक्षित रखती है.

इसके अलावा नाम, जन्मतिथि और पासपोर्ट नंबर जैसी पर्सनल जानकारी भी इसमें स्टोर होती है. इस पासपोर्ट को पहचानने के लिए इसके कवर पर एक गोल्डन सिंबल बनाया गया है. खास बात यह है कि भारतीय ई-पासपोर्ट को इंटरनेशनल सिविल एवियशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO के मानकों के मुताबिक डिजाइन किया गया है. जिससे इसे विदेशों में भी मान्यता मिलती है.

ई-पासपोर्ट के फायदे

ई-पासपोर्ट यात्रियों के लिए कई फायदे लेकर आता है. एयरपोर्ट पर फास्ट इमिग्रेशन चेकिंग और ऑटोमेटेड ई-गेट्स से गुजरना आसान हो जाता है, जिससे समय बचता है. सुरक्षित बायोमेट्रिक सिस्टम पासपोर्ट की नकल या फर्जीवाड़े की संभावना बेहद कम कर देता है. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह पासपोर्ट ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है.

कैसे कर सकते हैं आवदेन?

ई-पासपोर्ट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया नॉर्मल पासपोर्ट जैसी ही है. पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर लॉगिन करके फॉर्म भरना होगा, नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र चुनना होगा और अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा. अभी यह सुविधा कुछ चुनिंदा केंद्रों पर ही है, लेकिन जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा.

