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हिंदी न्यूज़बिजनेसSaving Tips: पैसे बचाने के लिए नहीं करनी पड़ेगी कंजूसी, अपनाएं ये आसान फाइनेंशियल टिप्स

Saving Tips: पैसे बचाने के लिए नहीं करनी पड़ेगी कंजूसी, अपनाएं ये आसान फाइनेंशियल टिप्स

Financial Planning: सिर्फ पैसे बचाना ही नहीं, उनका समझदारी से इस्तेमाल भी जरूरी है. सही वित्तीय योजना अपनाकर आप बिना कंजूसी किए बचत बढ़ा सकते हैं और जीवन का आनंद भी ले सकते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 16 Jul 2026 04:04 PM (IST)
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Money Saving Tips: आपने अक्सर किसी न किसी से ऐसी कहानियां सुनी होंगी, जिनमें लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे बचाने में लगा देते हैं. लेकिन कुछ साल बाद उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने न तो अपनी पसंद की चीजें इस्तेमाल कीं और न ही जिंदगी के अच्छे पलों को एंजॉय किया. ऐसे में सिर्फ पैसा जोड़ना ही अक्लमंदी का काम नहीं होता, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी होता है.

जहां एक तरफ कुछ लोग पैसे बचाने के चक्कर में अपनी खुशियों का गला घोंट देते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बिना सोचे-समझे पैसे खर्च करते हैं और उन्हें महीने के आखिर में पैसों की कमी महसूस होने लगती है. इससे उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि बचत और ज़िंदगी का आनंद, दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखें. अगर आप थोड़ी-सी प्लानिंग करते हैं तो इससे आप एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं और अपनी पसंद की चीजों का मजा भी ले सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे आसान तरीके, जिनसे बिना कंजूसी किए सेविंग्स बढ़ाई जा सकती हैं.

सबसे पहले समझें पैसे कहां खर्च हो रहा है

सबसे पहले आप अपनी बचत की शुरुआत से ही अपने खर्चों पर नजर रखें कि आप पैसे कहां खर्च कर रहे हैं. अगर आप ओटीटी सब्सक्रिप्शन, बार-बार ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना या बिना जरूरत की शॉपिंग करते हैं तो यह छोटे खर्च मिलकर आपका बजट बिगाड़ देते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप अपने हर महीने के खर्च का हिसाब रखें और फिजूल खर्च करने से बचें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो.

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कमाई बढ़े तो बचत भी बढ़ाएं

अक्सर हमें यह देखने को मिलता है कि ज्यादातर लोगों की सैलरी बढ़ने के साथ-साथ खर्च भी बढ़ जाते हैं, जिसे 'लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन' कहा जाता है. ऐसे में अगर आप अपनी नई आय का पूरा हिस्सा खर्च करने के बजाय उसका एक हिस्सा निवेश और बचत में लगाते हैं. इसके साथ ही अपने बजट में मनोरंजन के लिए भी एक तय रकम अलग से रखते हैं, ताकि बिना किसी परेशानी के आप आराम से घूम-फिर सकें. इससे आपकी बचत की आदत भी बनी रहेगी और आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं.

स्मार्ट खर्च करें, दिखावे से बचें

किसी भी चीज की खरीदारी करते वक्त आप हमेशा उसके वैल्यू पर ध्यान दें, न कि सिर्फ तड़क-भड़क वाले दिखावे पर. किसी भी सामान को लेने से पहले उसकी कीमतों की तुलना जरूर करें. अगर आपको किसी सामान पर ऑफर्स दिखाई देते हैं तो उसका फायदा जरूर उठाएं और हर नए गैजेट पर तुरंत पैसा खर्च करने से बचें. अगर आप कभी-कभी बाहर खाने की बजाय घर पर खाना बना लेते हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छी बचत का जरिया बन सकता है. आपके ये छोटे-छोटे स्मार्ट फैसले ही लंबे समय में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 16 Jul 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Personal Finance Saving Tips Money Saving
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