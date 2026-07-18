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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: रेलवे ने आज से 24 जुलाई तक इस रूट की कई ट्रेनें रद्द की, अभी देखें पूरी लिस्ट

Train Cancelled: रेलवे ने आज से 24 जुलाई तक इस रूट की कई ट्रेनें रद्द की, अभी देखें पूरी लिस्ट

Train Cancel: ट्रेन से सफर करने वाले जान लें, मध्य रेलवे के कर्जत-लोनावला घाट सेक्शन में हुए लैंडस्लाइड के बाद ट्रैक के मरम्मत का काम जारी है, जिसके चलते कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 18 Jul 2026 09:52 AM (IST)
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  • मध्य रेलवे के कर्जत-लोनावला घाट पर भूस्खलन, मरम्मत जारी।
  • 18 से 24 जुलाई तक कई ट्रेनें रद्द की गईं।
  • यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन स्थिति जांचने की सलाह।

Train Cancelled: क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ट्रेन की कन्फर्म टिकट मिल गई है तो अब सीधे सफर के दिन स्टेशन पहुंचना है और आराम से यात्रा करनी है? अगर हां, तो ऐसा सोचना आपके लिए भारी पड़ सकता है. क्योंकि रेलवे कई बार कुछ जरूरी काम के चलते ट्रेनों के संचालन में बदलाव करता है. ऐसे में अगर आप भी अगले कुछ दिनों में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो अभी जान लें, मध्य रेलवे के कर्जत-लोनावला घाट सेक्शन में हुए लैंडस्लाइड के बाद ट्रैक की मरम्मत का काम किया जा रहा है. यही कारण है कि रेलवे ने कुछ ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है. 18 जुलाई यानी आज से 24 जुलाई तक कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा.

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कौन-कौन सी ट्रेनों को रेलवे ने किया कैंसिल?

  • ट्रेन नंबर 11028 सतारा-दादर 18,20,21 और 25 जुलाई को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22944 इंदौर-दौंड 18 से 24 जुलाई को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 11027-दादर-सतारा 19,20 और 24 जुलाई को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 20496 हड़पसर-जोधपुर 18 से 24 जुलाई तक नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 20495 जोधपुर-हड़पसर 18 से 24 जुलाई तक नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 22732 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-हैदराबाद 18 से 24 जुलाई तक नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 22731 हैदराबाद-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 18 से 24 जुलाई को नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 22943 दौंड-इंदौर 18 से 24 जुलाई तक रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 22157 - छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई)-चेन्नई सेंट्रल 18 से 24 जुलाई तक रद्द की गई.
  • ट्रेन नंबर 11042 शिर्डी-दादर 19,22,23 और 24 जुलाई को नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 11041-दादर-शिर्डी 18,21,22 और 23 जुलाई को नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 22158 चेन्नई सेंट्रल-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस 18 से 24 जुलाई तक रद्द रहेगी.

सफर के पहले करें ये काम 

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि बिना ट्रेन के ताजा स्टेटस के बारे में जानकारी लिए घर से स्टेशन के लिए न निकले, ताकि स्टेशन आने के बाद आपको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो. इसके लिए आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर की भी मदद ले सकते हैं.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 18 Jul 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Cancel Karjat-Lonavala Ghat Section
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