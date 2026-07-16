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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO ने 34 करोड़ खातों में ट्रांसफर किया ब्याज का पैसा, चेक करें आपके खाते में आया या नहीं, जानें प्रोसेस

EPFO ने 34 करोड़ खातों में ट्रांसफर किया ब्याज का पैसा, चेक करें आपके खाते में आया या नहीं, जानें प्रोसेस

EPF Interest: अगर आपका भी EPF अकाउंट है तो अपनी पासबुक चेक कर लें. EPFO ने 2025-26 वित्त वर्ष का ब्याज एक दिन में ही लगभग 34 करोड़ खातों में भेज दिया है. इसे आप EPFO पोर्टल पर चेक कर सकते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 16 Jul 2026 04:56 PM (IST)
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  • ग्राहक अपनी पासबुक, उमंग ऐप से ब्याज जांचें।

EPF Interest Credit: नौकरी करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि उसकी सैलरी से हर महीने PF कटता है और यहीं PF का पैसा उसकी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है. अगर आपका भी EPF अकाउंट है तो खबर आपके बेहद काम की है. इस बार करोड़ों कर्मचारियों को पहले से काफी जल्दी ब्याज का फायदा मिला है. यानी EPFO ने 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का ब्याज एक साथ ही सभी पात्र खातों में जमा कर दिया है. ऐसे में आप भी जल्दी चेक कर लें, कहीं आपके भी अकाउंट में पैसा आ गया हो.

34 करोड़ खातों में ट्रांसफर हुआ ब्याज का पैसा

बता दें कि EPFO ने 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का ब्याज एक दिन में ही लगभग 34 करोड़ खातों में भेज दिया है. EPFO ने केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज दर लागू की है. मतलब जो भी ब्याज का पैसा लोगों के अकाउंट में भेजा गया है वह इसी ब्याज दर के हिसाब से जोड़ा गया है. पहले कर्मचारियों को EPF का ब्याज मिलने के लिए अक्टूबर और नवंबर तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस बार पहले के मुकाबले ब्याज का पैसा काफी जल्दी आ गया है. 

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EPF अकाउंट में कैसे चेक करें?

  • इसके लिए आपको कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना होगा जैसे...
  • सबसे पहले आप EPFO Member Passbook Portal पर जाएं.
  • इसके बाद अपना UAN नंबर डालें.
  • फिर पासवर्ड और कैप्चा दर्ज कर दें.
  • इसके बाद Sign In कर दें.
  • फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज कर दें.
  • फिर आप आसानी से पासबुक सेक्शन में जा सकते हैं.
  • वहां जाकर अपनी Member ID चुनें
  • इसके बाद स्क्रीन पर आपकी PF पासबुक खुल जाएगी.
  • यहां पर आपको 2025-26  फाइनेंशियल ईयर का ब्याज दिखाई देगा.

UMANG ऐप से चेक करें EPF का ब्याज

  • इसके लिए आप मोबाइल में UMANG App डाउनलोड करें.
  • फिर लॉगिन करने के बाद ऐप में EPFO सर्च करें और उसे चुनें.
  • इसके बाद Employee Centric Service पर जाएं.
  • फिर View Passbook के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अपना UAN नंबर दर्ज करें और Get OTP पर क्लिक करें.
  • फिर OTP दर्ज करने के बाद अपनी Member ID चुनें.
  • इतना करने के बाद आपकी पासबुक खुल जाएगी.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 16 Jul 2026 04:39 PM (IST)
Tags :
Interest Utility News EPFO JOB PF 
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