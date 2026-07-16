Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ग्राहक अपनी पासबुक, उमंग ऐप से ब्याज जांचें।

EPF Interest Credit: नौकरी करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि उसकी सैलरी से हर महीने PF कटता है और यहीं PF का पैसा उसकी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है. अगर आपका भी EPF अकाउंट है तो खबर आपके बेहद काम की है. इस बार करोड़ों कर्मचारियों को पहले से काफी जल्दी ब्याज का फायदा मिला है. यानी EPFO ने 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का ब्याज एक साथ ही सभी पात्र खातों में जमा कर दिया है. ऐसे में आप भी जल्दी चेक कर लें, कहीं आपके भी अकाउंट में पैसा आ गया हो.

34 करोड़ खातों में ट्रांसफर हुआ ब्याज का पैसा

बता दें कि EPFO ने 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का ब्याज एक दिन में ही लगभग 34 करोड़ खातों में भेज दिया है. EPFO ने केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज दर लागू की है. मतलब जो भी ब्याज का पैसा लोगों के अकाउंट में भेजा गया है वह इसी ब्याज दर के हिसाब से जोड़ा गया है. पहले कर्मचारियों को EPF का ब्याज मिलने के लिए अक्टूबर और नवंबर तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस बार पहले के मुकाबले ब्याज का पैसा काफी जल्दी आ गया है.

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EPF अकाउंट में कैसे चेक करें?

इसके लिए आपको कुछ जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना होगा जैसे...

सबसे पहले आप EPFO Member Passbook Portal पर जाएं.

इसके बाद अपना UAN नंबर डालें.

फिर पासवर्ड और कैप्चा दर्ज कर दें.

इसके बाद Sign In कर दें.

फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज कर दें.

फिर आप आसानी से पासबुक सेक्शन में जा सकते हैं.

वहां जाकर अपनी Member ID चुनें

इसके बाद स्क्रीन पर आपकी PF पासबुक खुल जाएगी.

यहां पर आपको 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का ब्याज दिखाई देगा.

UMANG ऐप से चेक करें EPF का ब्याज

इसके लिए आप मोबाइल में UMANG App डाउनलोड करें.

फिर लॉगिन करने के बाद ऐप में EPFO सर्च करें और उसे चुनें.

इसके बाद Employee Centric Service पर जाएं.

फिर View Passbook के ऑप्शन पर क्लिक करें.

अपना UAN नंबर दर्ज करें और Get OTP पर क्लिक करें.

फिर OTP दर्ज करने के बाद अपनी Member ID चुनें.

इतना करने के बाद आपकी पासबुक खुल जाएगी.

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