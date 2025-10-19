हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिवाली पर झालर लगाते हुए इन बातों का रखें ध्यान तो नहीं होगी खराब, हर साल नई खरीदने के झंझट से भी मिलेगा छुटकारा

दिवाली पर झालर लगाते हुए इन बातों का रखें ध्यान तो नहीं होगी खराब, हर साल नई खरीदने के झंझट से भी मिलेगा छुटकारा

Diwali Festoons Tips: दिवाली पर झालर लगाते समय इन अहम बातों का जरूर ध्यान रखें. ऐसा करने से झालर जल्दी खराब नहीं होगी और हर साल नई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 19 Oct 2025 03:52 PM (IST)
Diwali Festoons Tips:  कल यानी 20 अक्टूबर को देशभर में दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा. इस खास दिन खूब सजावट होती है. दिवाली की रोशनी और खुशियों को घर में लाने के लिए लोग घंटों मेहनत करते हैं. इसी बीच घर को सजाने के लिए झालर, लाइट और अन्य डेकोरेशन की खरीदारी और लगाना एक बड़ा काम बन जाता है. 

सही तरीके से सजावट न होने पर कभी-कभी यह जल्दी खराब हो जाती है और अगली बार फिर से खरीदारी करनी पड़ती है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी दिवाली की सजावट लंबे समय तक रहे और हर साल नए झंझट से बचें, तो कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है. सही इस्तेमाल और रख-रखाव से आपका समय, पैसा और मेहनत दोनों बच सकते हैं.

झालर लगाने के सही तरीके 

झालर को लगाने से पहले सतह की साफ-सफाई करना जरूरी है. धूल या नमी वाली दीवार पर लगाने से यह जल्दी खराब हो सकता है. प्लास्टिक या सिल्क जैसी चीजों की झालर को सीधा और टेप या हुक की मदद से लगाना चाहिए. 

बिजली की लाइट वाली झालर के लिए तारों को झुलने या कसने से बचाएं. ताकि तार टूटें नहीं और शॉर्ट सर्किट का खतरा न रहे. अगर आप पेड़ या बालकनी पर झालर लगा रहे हैं. तो हवा का भी ध्यान रखें. इसकी जमीन से सुरक्षित ऊँचाई पर जरूर रखें. ताकि बच्चे या पालतू जानवर इसे नुकसान न पहुँचाएं.

झालर की देखभाल और रखने के तरीके

दिवाली के बाद झालर को सही तरीके से स्टोर करना भी जरूरी है. इसे मोड़ने के बजाय रोल करके एक साफ डिब्बे या प्लास्टिक बैग में रखें. लोशन, तेल या नमी से बचाएं, ताकि रंग फीका या मटमैला न हो जाए. बिजली वाली झालर के तारों को अलग से लपेटें और छोटे बैग में रखें.

ताकि कोई टूट-फूट न हो. अगली बार जब दिवाली आए, तो आपको नए झंझट से नहीं गुजरना पड़ेगा और आपकी सजावट सालों तक सुरक्षित रहेगी. नियमित साफ-सफाई और सही स्टोरेज से झालर की लाइफ लंबी होती है और हर साल नया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती. इसलिए इन बातों का रखें खास ध्यान.

Published at : 19 Oct 2025 04:30 PM (IST)
