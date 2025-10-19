हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिवाली गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, FASTag का एनुअल पास है बिल्कुल न्यू और ग्रेट चॉइस

दिवाली गिफ्ट देने के बारे में सोच रहे हैं, FASTag का एनुअल पास है बिल्कुल न्यू और ग्रेट चॉइस

दिवाली गिफ्ट के लिए न्यू आइडिया ढूंढ रहे हैं ? अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फास्टैग एनुअल पास बनेगा इस दिवाली यूनीक गिफ्ट आइडिया.

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 19 Oct 2025 08:06 AM (IST)
दिवाली पर सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन भरा और टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, फ्रेंड्स और फैमिली के लिए दिवाली गिफ्ट खरीदना. अक्सर लोग गिफ्ट के तौर पर कपड़े, क्रॉकरी या गिफ्ट पैक देते हैं. ऐसे में इन ट्रेडिशनल गिफ्ट आइडियाज को यूज करके आप भी बोर हो गए हैं तो ये बिल्कुल न्यू और बढ़िया दिवाली गिफ्ट आइडिया आएगा आपके काम.

इस बार दिवाली पर अपने फ्रेंड को FASTag का एनुअल पास करें गिफ्ट. दरअसल, NHAI ने यात्रियों को स्मूद और बेहतर ट्रैवल एक्सपीरियंस देने के लिए FASTag एनुअल पास लॉन्च किया है. ये एक पास आपको लॉन्ग टाइम बेनिफिट देगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे बन सकता है ये शानदार दिवाली गिफ्ट?

क्या है FASTag एनुअल पास?

NHAI ने नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले को सुविधा देने के लिए FASTag एनुअल पास लॉन्च किया है, जिससे यात्री टोल चार्जेस देते वक्त अपने पैसे बचा सकते हैं. ये एक तरह से मोबाइल रिचार्ज के एनुअल प्लान की तरह काम करता है, जिसमें वन टाइम ईयरली प्लान आपको मंथली प्लान के मुकाबले सस्ता पड़ता है. इसी तरह इस एनुअल पास में भी होता है. इसमें अगर आप एक बार में 3000 का रिचार्ज करते हैं तो आपको एक साल में 200 टोल प्लाजा क्रॉस करने की फैसिलिटी मिलेगी, जिसके लिए आपको पहले 10 हजार रूपये देने पड़ते थे.

फास्टैग पास कैसे करेगा काम? 

फास्टैग के एनुअल पास लेने पर आपको इसमें वन ईयर का टोल क्रॉस करने का सब्सक्रिप्शन मिलता है. इसमें आपको एक साल में 200 टोल प्लाजा क्रॉस करने की फैसिलिटी या फिर एक साल की यात्रा जो भी पहले हो, मिलती है. एक बार पास का फ्री जर्नी टाइम खत्म होने पर इसे दुबारा रिचार्ज करके एक्टिवेट करना होता है. साथ ही इसमें प्री-पेमेंट मैथड का इस्तेमाल किया जाता है. 

कैसे दे सकते हैं ये बेहतरीन दिवाली गिफ्ट?

दिवाली पर अगर आप ये यूनिक गिफ्ट किसी को देना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से दे सकते हैं. इसके लिए आपको बस राजमार्ग यात्री ऐप पर जाना है. इसके बाद एड पास के ऑप्शन पर क्लिक करना है. फिर आप जिसको भी ये सब्सक्रिप्शन गिफ्ट करना चाहते हैं, उसका व्हीकल नंबर वहां दर्ज करें और उस इंसान की कॉन्टैक्ट डिटेल्स एड करें. फिर ओटीपी वेरिफिकेशन होते ही ये पास एक्टिवेट हो जाएगा. इसकी खास बात ये है कि इस पास की सुविधा तकरीबन 1,150 टोल प्लाजा पर मौजूद है.

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Published at : 19 Oct 2025 08:05 AM (IST)
