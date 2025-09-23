हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदीवाली-छठ पर ट्रेनें हाउसफुल, फ्लाइट टिकटों के दाम आसमान पर, कैसे होगा सफर? जान लीजिए

दीवाली-छठ पर ट्रेनें हाउसफुल, फ्लाइट टिकटों के दाम आसमान पर, कैसे होगा सफर? जान लीजिए

Diwali Chhath Trains Flights: दिवाली-छठ जैसे त्योहारों पर ट्रेन टिकटें फुल, फ्लाइट किराए में भी भारी बढ़ोतरी. ऐसे में त्योहार मनाने के लिए घर कैसे जा पाएंगे आप? जान लीजिए क्या हैं ऑप्शंस

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 23 Sep 2025 11:25 AM (IST)
Diwali Chhath Trains Flights:  अगले महीने देश में दिवाली और छठ दो प्रमुख त्योहार मनाए जाएंगे. इन त्योहारों पर जो लोग अपने घरों से बाहर रह रहे होते हैं. वापस अपने घर जाते हैं और अपने परिवार दोस्तों के साथ इन त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन त्योहारों का सीजन शुरू होते ही देशभर में सफर करना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है. दीवाली और छठ जैसे मौके पर लाखों लोग अपने घरों को लौटते हैं. 

नतीजा यह होता है कि ट्रेनों में टिकटें कई-कई हफ्ते पहले ही फुल हो जाती हैं और वेटिंग लिस्ट लंबी होती जाती है. जिन लोगों को ट्रेन में जगह नहीं मिलती. वह फ्लाइट का रुख करते हैं लेकिन यहां किराए आसमान छूने लगते हैं. दिल्ली से पटना, वाराणसी, लखनऊ या रांची जैसे रूट्स पर फ्लाइट टिकटें सामान्य दिनों के मुकाबले दोगुनी-तिगुनी रेट पर बिक रही हैं. अब ऐसे में कैसे सफर किया जाए. चलिए बताते हैं क्या है ऑप्शंस.

ट्रेन के लिए ऐसे कर सकते हैं बुकिंग

भारतीय रेलवे त्योहारों को देखकर हर साल स्पेशल ट्रेनें चलती है. इस साल भी रेलवे की ओर से कई हजार स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है. जिन लोगों को अभी नार्मल ट्रेनों में वेटिंग नजर आ रही है. वह इन स्पेशल ट्रेनों में बुकिंग कर के यात्रा कर सकते हैं. इसके अलावा अगर बात की जाए तो तत्काल में हमेशा टिकट खाली होते हैं. 

यह भी पढ़ें: बिहार की किन महिलाओं को नहीं मिलेगी रोजगार योजना की पहली किस्त? देखें लिस्ट में आप तो नहीं

हालांकि यह आपकी यात्रा से एक दिन पहले ही बुक हो पाते हैं. लेकिन इसमें 100 परसेंट कंफर्म सीट के चांस नहीं होते. मगर रेलवे के नए नियम के तहत अब सामान यात्रियों को एजेंट्स से पहले मौका मिलता है. ऐसे में कंफर्म सीट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं. आप इस तरीके को ट्रेन से सफर करने के लिए आजमा सकते हैं.  

फ्लाइट का किराया डबल क्या है ऑप्शन?

जब ट्रेनें हाउसफुल हो जाती हैं. तो लोग मजबूरी में फ्लाइट बुक करते हैं. यही वजह है कि एयरलाइंस इन रूट्स पर किराया कई गुना बढ़ा देती हैं. दिल्ली से पटना का टिकट जहां सामान्य दिनों में 4 से 5 हजार रुपये मिलता है. वहीं अब यह 12 से 15 हजार रुपये तक पहुंच चुका है. वाराणसी और रांची के टिकट भी इसी तरह महंगे हो गए हैं. 

यह भी पढ़ें: फ्रिज के ऊपर कभी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, वरना रोजाना पैसा खर्च कराएगा रेफ्रिजरेटर

बढ़ती मांग का फायदा उठाकर एयरलाइंस डायनेमिक प्राइसिंग लागू करती हैं. जिससे एकदम लास्ट टाइम में बुकिंग करने वालों को भारी झटका लगता है. ऐसे में आपके पास बस से जाने का ऑप्शन बचता है. हालांकि वहां भी किराया काफी बढ़ जाता है. लेकिन फ्लाइट के मुकाबले आप काफी पैसे बचा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: घर के किसी कोने में मधुमक्खी ने बना लिया है छत्ता, इन टिप्स से पाएं छुटकारा

 

Published at : 23 Sep 2025 11:25 AM (IST)
Train Railway Utility News FLIGHT Diwali Chhath
Embed widget