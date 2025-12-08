घर बैठे ऐसे बनाएं अपना आयुष्मान कार्ड, ये है आसान प्रोसेस

देश में गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही हैं. इन्हीं योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी है, जिसके तहत एलिजिबल परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है. हालांकि, अभी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें यह नहीं पता कि वह इस योजना के लिए एलिजिबल हैं या नहीं या फिर आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं.

अच्छी बात यह है कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए न तो लंबी लाइन लगानी पड़ेगी और न ही बार-बार केंद्रों के चक्कर काटने पड़ेंगे. आयुष्मान कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया अब आपके मोबाइल से घर बैठे पूरी हो सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताएं आते हैं कि घर बैठे आप आयुष्मान कार्ड कैसे बनवा सकते हैं और इसका आसान प्रोसेस क्या है.

घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड?

दरअसल अब सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया बहुत आसान कर दी है. इसके लिए अब आपको कहीं जाने या किसी फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं है.

घर बैठे आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको सबसे पहले योजना की ऑफिशल वेबसाइट mera.pmjay.gov.in या PMJAY/Ayushman ऐप पर जाना होगा.

इसके बाद सबसे पहले यहां आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें.

अगर आप एलिजिबल हैं तो अब आप ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा.

लॉगिन करने के बाद अपना आधार नंबर डालें और मोबाइल पर आया ओटीपी दर्ज करें.

अब मोबाइल कैमरे से अपनी फोटो क्लिक करें और उसे सबमिट कर दें.

इसके बाद कुछ ही सेकंड में आयुष्मान कार्ड तैयार होकर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा.

CSC सेंटर से भी बनवा सकते हैं कार्ड

अगर ऑनलाइन प्रक्रिया आपको समझ नहीं आती है तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं. वहां कर्मचारी आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और सब कुछ सही होने पर आपका कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा.

किन लोगों को मिलता है आयुष्मान कार्ड?

इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग आयुष्मान कार्ड के पात्र माने जाते हैं.

वहीं 70 वर्ष से ज्यादा आयु वाले व्यक्ति भी इसके लिए पात्र होते हैं.

गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी इसके पात्र है.

वहीं जिन लोगों को ईएसआईसी का लाभ नहीं मिलता वह भी इसमें आवेदन कर सकते हैं.

ऐसे लोग जो PF नहीं भरते हैं, वह भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं.

