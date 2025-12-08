हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघर बैठे ऐसे बनाएं अपना आयुष्मान कार्ड, ये है आसान प्रोसेस

घर बैठे ऐसे बनाएं अपना आयुष्मान कार्ड, ये है आसान प्रोसेस

अच्छी बात यह है कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए न तो लंबी लाइन लगानी पड़ेगी और न ही केंद्रों के चक्कर काटने पड़ेंगे. आयुष्मान कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया अब आपके मोबाइल से घर बैठे पूरी हो सकती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 08 Dec 2025 01:56 PM (IST)
Preferred Sources

देश में गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही हैं. इन्हीं योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी है, जिसके तहत एलिजिबल परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है. हालांकि, अभी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें यह नहीं पता कि वह इस योजना के लिए एलिजिबल हैं या नहीं या फिर आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं.

अच्छी बात यह है कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए न तो लंबी लाइन लगानी पड़ेगी और न ही बार-बार केंद्रों के चक्कर काटने पड़ेंगे. आयुष्मान कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया अब आपके मोबाइल से घर बैठे पूरी हो सकती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताएं आते हैं कि घर बैठे आप आयुष्मान कार्ड कैसे बनवा सकते हैं और इसका आसान प्रोसेस क्या है.

घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड?

  • दरअसल अब सरकार ने आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया बहुत आसान कर दी है. इसके लिए अब आपको कहीं जाने या किसी फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं है.
  • घर बैठे आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको सबसे पहले योजना की ऑफिशल वेबसाइट mera.pmjay.gov.in या PMJAY/Ayushman ऐप पर जाना होगा.
  • इसके बाद सबसे पहले यहां आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें.
  • अगर आप एलिजिबल हैं तो अब आप ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा.
  • लॉगिन करने के बाद अपना आधार नंबर डालें और मोबाइल पर आया ओटीपी दर्ज करें.
  • अब मोबाइल कैमरे से अपनी फोटो क्लिक करें और उसे सबमिट कर दें.
  • इसके बाद कुछ ही सेकंड में आयुष्मान कार्ड तैयार होकर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा.

CSC सेंटर से भी बनवा सकते हैं कार्ड

अगर ऑनलाइन प्रक्रिया आपको समझ नहीं आती है तो आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर भी आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं. वहां कर्मचारी आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और सब कुछ सही होने पर आपका कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा.

किन लोगों को मिलता है आयुष्मान कार्ड?

  • इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग आयुष्मान कार्ड के पात्र माने जाते हैं.
  • वहीं 70 वर्ष से ज्यादा आयु वाले व्यक्ति भी इसके लिए पात्र होते हैं.
  • गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी इसके पात्र है.
  • वहीं जिन लोगों को ईएसआईसी का लाभ नहीं मिलता वह भी इसमें आवेदन कर सकते हैं.
  • ऐसे लोग जो PF नहीं भरते हैं, वह भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं.

ये भी पढ़ें-शादी करते ही इन कपल्स को मिलते हैं 2.5 लाख रुपये, 90% लोगों को पता ही नहीं है ये स्कीम

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 08 Dec 2025 01:56 PM (IST)
Tags :
Ayushman Card PMJAY Health Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
राजस्थान
कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, अलर्ट पर पुलिस
कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, अलर्ट पर पुलिस
इंडिया
जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए थे तब संविधान का गला घोंट दिया गया था- संसद में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार
जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए थे तब संविधान का गला घोंट दिया गया था- संसद में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: Vande Mataram पर चर्चा के दौरान PM Modi ने किसे कही ये बात | Congress
Parliament Winter Session: कविता के जरिए PM Modi ने बताया Vande Mataram का महत्व | BJP | Congress
Parliament Winter Session: Vande Mataram पर चर्चा के बीच किसका हालचाल पूछने लगे PM Modi? | BJP
Parliament Winter Session: '150वीं वर्षगांठ का साक्षी..., वंदे मातरम् की चर्चा पर बोले PM Modi |
Parliament Winter Session: लोकसभा में इंडिगो संकट को लेकर हंगामा | indigo crisis | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
इंडिगो संकट में फिलहाल दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'सरकार जरूरी कदम उठा रही है, उम्मीद है असर पड़ेगा'
राजस्थान
कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, अलर्ट पर पुलिस
कोटा कलेक्ट्रेट और जयपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, खाली कराए गए परिसर, अलर्ट पर पुलिस
इंडिया
जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए थे तब संविधान का गला घोंट दिया गया था- संसद में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार
जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए थे तब संविधान का गला घोंट दिया गया था- संसद में पीएम मोदी का विपक्ष पर वार
क्रिकेट
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
भारत–साउथ अफ्रीका ODI सीरीज में सबसे ज्यादा ‘डक’ वाले खिलाड़ी, आंकड़े कर देंगे हैरान
ओटीटी
Kaantha OTT Release Date: 'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे दुलकर सलमान की ये फिल्म
'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
नौकरी
Metro Jobs: इस शहर की मेट्रो ट्रेन में निकली वैकेंसी, होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, ऐसे करें Apply
Metro Jobs: इस शहर की मेट्रो ट्रेन में निकली वैकेंसी, होना चाहिए ये सर्टिफिकेट, ऐसे करें Apply
यूटिलिटी
घर बैठे ऐसे बनाएं अपना आयुष्मान कार्ड, ये है आसान प्रोसेस
घर बैठे ऐसे बनाएं अपना आयुष्मान कार्ड, ये है आसान प्रोसेस
यूटिलिटी
शादी करते ही इन कपल्स को मिलते हैं 2.5 लाख रुपये, 90% लोगों को पता ही नहीं है ये स्कीम
शादी करते ही इन कपल्स को मिलते हैं 2.5 लाख रुपये, 90% लोगों को पता ही नहीं है ये स्कीम
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget