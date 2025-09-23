हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीफ्रिज के ऊपर कभी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, वरना रोजाना पैसा खर्च कराएगा रेफ्रिजरेटर

फ्रिज के ऊपर कभी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, वरना रोजाना पैसा खर्च कराएगा रेफ्रिजरेटर

अगर आपके फ्रिज में भी बार-बार खराबी आती है तो आपको भी ये गलतियां करने से बचना चाहिए. ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि फ्रिज के ऊपर कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए, वरना रोजाना पैसा खर्च कराएगा रेफ्रिजरेटर.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 23 Sep 2025 10:24 AM (IST)
Preferred Sources

गर्मियों में पानी ठंडा करने से लेकर फल और सब्जियां स्टोर करने तक हर काम के लिए हमें अक्सर फ्रिज की याद आती है.हर मौसम में साथ निभाने वाला ये साथी आज हर घर की जरूरत बन चुका है. लेकिन हमारी कुछ गलतियों के चलते अक्सर ये फ्रिज खराब हो जाता है.फ्रिज के खराब होते ही नानी याद आ जाती है क्योंकि इसको ठीक कराने में अच्छा-खासा खर्च आता है और एक बार खराबी आने के बाद इसमें बार-बार खराबी आने लगती है.

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आपका फ्रिज हो जाता है बार-बार खराब. दरअसल, फ्रिज में खराबी आने के कई कारण हो सकते हैं. इसमें से एक कारण उसके ऊपर रखा जाने वाला सामान भी है. अक्सर लोग फ्रिज के ऊपर कई सजावट और रोजाना के इस्तेमाल की चीजें रख देते हैं, बिना ये सोचे की इससे रेफ्रिजरेटर को नुकसान भी हो सकता है. ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि फ्रिज के ऊपर कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए.

फ्रिज के ऊपर गलती से भी न रखें ये चीजें 

  • पॉट या प्लांटर - अक्सर लोग घर में रखें फ्रिज के ऊपर सजावट के लिए पॉट या प्लांटर रख देते हैं, जिससे की फ्रिज खाली न लगे. लेकिन इसपर पर ऐसी भारी चीजें रखने से फ्रिज खराब हो सकता है और इसे रिपेयर कराने की जरूरत भी पड़ सकती है.
  • माइक्रोवेव या ओवन - घर में कम इस्तेमाल होने वाले माइक्रोवेव को भी हम अक्सर फ्रिज के ऊपर ही रख देते हैं. लेकिन ऐसा करना आपके फ्रिज की लाइफ कको कम कर सकता है क्योंकि इनसे निकलने वाली गरमी से फ्रिज की कूलिंग पर असर पड़ता है और वो खराब हो सकता है.
  • गैस सिलेंडर या इलेक्ट्रिक उपकरण - फ्रिज के ऊपर छोटे गैस सिलेंडर या इलेक्ट्रिक ऐपलाइंस रखने से इसमें शॉर्ट सर्किट और सेफ्टी का खतरा बढ़ जाता ह. इसलिए हमें इस बात का बेहद ध्यान रखना चाहिए. 
  • प्लास्टिक या कपड़े का कवर - ज्यादातर लोग फ्रिज को ढकने के लिए उसपर कोई प्लास्टिक या कपड़े का कवर रख देते हैं. लेकिन ऐसा करने से फ्रिज से निकलने वाली हीट ट्रैप हो जाती है और बाहर नहीं जा पाती जिस कारण फ्रिज हीट होने लगता है और उसके खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है. 
  • गर्म खाना या कड़ाही/तवा - कई लोग कड़ाही और तवे जैसे गरम-गरम खाने के बरतन लाकर फ्रिज पर रख देते हैं. आपको बता दें कि ऐसा करने से इनकी गर्मी फ्रिज की कूलिंग कॉइल को एफेक्ट करती है और फ्रिज जलद ही खराब हो जाता है. 

नींद की कमी आपके दिमाग के लिए शराब से भी खतरनाक, जानें इसे लेकर क्‍या सलाह देते हैं एक्सपर्ट?

Published at : 23 Sep 2025 10:11 AM (IST)
Tags :
Refrigerator Things Not To Kept Over Fridge Things That Can Damage Refrigerator Avoid Why Not To Keep Electronic Items On Fridge
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'लॉरेंस बिश्नोई गद्दार, 9 दिन का व्रत...' विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा का पलटवार, सलमान का भी लिया नाम
'लॉरेंस बिश्नोई गद्दार, 9 दिन का व्रत...' विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा का पलटवार, सलमान का भी लिया नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: जेल से बाहर आकर भी 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं आजम और अब्दुल्ला? इस वजह से हो रही चर्चा
जेल से बाहर आकर भी 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं आजम और अब्दुल्ला? इस वजह से हो रही चर्चा
इंडिया
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: 'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लॉरेंस बिश्नोई गद्दार, 9 दिन का व्रत...' विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा का पलटवार, सलमान का भी लिया नाम
'लॉरेंस बिश्नोई गद्दार, 9 दिन का व्रत...' विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा का पलटवार, सलमान का भी लिया नाम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: जेल से बाहर आकर भी 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं आजम और अब्दुल्ला? इस वजह से हो रही चर्चा
जेल से बाहर आकर भी 2027 का चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं आजम और अब्दुल्ला? इस वजह से हो रही चर्चा
इंडिया
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
हरम की औरतों के लिए क्यों अपने नाम बदलते थे अकबर के दरबारी? जानें इसके पीछे की कहानी
स्पोर्ट्स
IND vs PAK: 'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
'ये नया इंडिया है, जो छेड़ता है उसको छोड़ता नहीं', पाकिस्तान की बदतमीजी पर इरफान पठान का फूटा गुस्सा
बॉलीवुड
झूठ बोलकर सेट से गायब हो जाते थे अक्षय कुमार, ब्रेक में कमा लेते थे 20 लाख, खुद किया खुलासा
झूठ बोलकर सेट से गायब हो जाते थे अक्षय कुमार, ब्रेक में कमा लेते थे 20 लाख, खुद किया खुलासा
यूटिलिटी
फ्रिज के ऊपर कभी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, वरना रोजाना पैसा खर्च कराएगा रेफ्रिजरेटर
फ्रिज के ऊपर कभी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, वरना रोजाना पैसा खर्च कराएगा रेफ्रिजरेटर
हेल्थ
नींद की कमी आपके दिमाग के लिए शराब से भी खतरनाक, जानें इसे लेकर क्‍या सलाह देते हैं एक्सपर्ट?
नींद की कमी आपके दिमाग के लिए शराब से भी खतरनाक, जानें इसे लेकर क्‍या सलाह देते हैं एक्सपर्ट?
नौकरी
बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली 50 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें किस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई?
बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली 50 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें किस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई?
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget