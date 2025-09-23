फ्रिज के ऊपर कभी नहीं रखनी चाहिए ये चीजें, वरना रोजाना पैसा खर्च कराएगा रेफ्रिजरेटर

गर्मियों में पानी ठंडा करने से लेकर फल और सब्जियां स्टोर करने तक हर काम के लिए हमें अक्सर फ्रिज की याद आती है.हर मौसम में साथ निभाने वाला ये साथी आज हर घर की जरूरत बन चुका है. लेकिन हमारी कुछ गलतियों के चलते अक्सर ये फ्रिज खराब हो जाता है.फ्रिज के खराब होते ही नानी याद आ जाती है क्योंकि इसको ठीक कराने में अच्छा-खासा खर्च आता है और एक बार खराबी आने के बाद इसमें बार-बार खराबी आने लगती है.

लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आपका फ्रिज हो जाता है बार-बार खराब. दरअसल, फ्रिज में खराबी आने के कई कारण हो सकते हैं. इसमें से एक कारण उसके ऊपर रखा जाने वाला सामान भी है. अक्सर लोग फ्रिज के ऊपर कई सजावट और रोजाना के इस्तेमाल की चीजें रख देते हैं, बिना ये सोचे की इससे रेफ्रिजरेटर को नुकसान भी हो सकता है. ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि फ्रिज के ऊपर कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए.

फ्रिज के ऊपर गलती से भी न रखें ये चीजें

पॉट या प्लांटर - अक्सर लोग घर में रखें फ्रिज के ऊपर सजावट के लिए पॉट या प्लांटर रख देते हैं, जिससे की फ्रिज खाली न लगे. लेकिन इसपर पर ऐसी भारी चीजें रखने से फ्रिज खराब हो सकता है और इसे रिपेयर कराने की जरूरत भी पड़ सकती है.

अक्सर लोग घर में रखें फ्रिज के ऊपर सजावट के लिए पॉट या प्लांटर रख देते हैं, जिससे की फ्रिज खाली न लगे. लेकिन इसपर पर ऐसी भारी चीजें रखने से फ्रिज खराब हो सकता है और इसे रिपेयर कराने की जरूरत भी पड़ सकती है. माइक्रोवेव या ओवन - घर में कम इस्तेमाल होने वाले माइक्रोवेव को भी हम अक्सर फ्रिज के ऊपर ही रख देते हैं. लेकिन ऐसा करना आपके फ्रिज की लाइफ कको कम कर सकता है क्योंकि इनसे निकलने वाली गरमी से फ्रिज की कूलिंग पर असर पड़ता है और वो खराब हो सकता है.

घर में कम इस्तेमाल होने वाले माइक्रोवेव को भी हम अक्सर फ्रिज के ऊपर ही रख देते हैं. लेकिन ऐसा करना आपके फ्रिज की लाइफ कको कम कर सकता है क्योंकि इनसे निकलने वाली गरमी से फ्रिज की कूलिंग पर असर पड़ता है और वो खराब हो सकता है. गैस सिलेंडर या इलेक्ट्रिक उपकरण - फ्रिज के ऊपर छोटे गैस सिलेंडर या इलेक्ट्रिक ऐपलाइंस रखने से इसमें शॉर्ट सर्किट और सेफ्टी का खतरा बढ़ जाता ह. इसलिए हमें इस बात का बेहद ध्यान रखना चाहिए.

फ्रिज के ऊपर छोटे गैस सिलेंडर या इलेक्ट्रिक ऐपलाइंस रखने से इसमें शॉर्ट सर्किट और सेफ्टी का खतरा बढ़ जाता ह. इसलिए हमें इस बात का बेहद ध्यान रखना चाहिए. प्लास्टिक या कपड़े का कवर - ज्यादातर लोग फ्रिज को ढकने के लिए उसपर कोई प्लास्टिक या कपड़े का कवर रख देते हैं. लेकिन ऐसा करने से फ्रिज से निकलने वाली हीट ट्रैप हो जाती है और बाहर नहीं जा पाती जिस कारण फ्रिज हीट होने लगता है और उसके खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है.

ज्यादातर लोग फ्रिज को ढकने के लिए उसपर कोई प्लास्टिक या कपड़े का कवर रख देते हैं. लेकिन ऐसा करने से फ्रिज से निकलने वाली हीट ट्रैप हो जाती है और बाहर नहीं जा पाती जिस कारण फ्रिज हीट होने लगता है और उसके खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है. गर्म खाना या कड़ाही/तवा - कई लोग कड़ाही और तवे जैसे गरम-गरम खाने के बरतन लाकर फ्रिज पर रख देते हैं. आपको बता दें कि ऐसा करने से इनकी गर्मी फ्रिज की कूलिंग कॉइल को एफेक्ट करती है और फ्रिज जलद ही खराब हो जाता है.

