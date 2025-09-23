बिहार की किन महिलाओं को नहीं मिलेगी रोजगार योजना की पहली किस्त? देखें लिस्ट में आप तो नहीं

बिहार की महिलाओं के लिए विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज यानी 22 सितंबर को पहली किस्त के रूप में लाभार्थियों के खातों में धनराशि ट्रांसफर की गई है. इस योजना के तहत राज्य सरकार 5000 करोड रुपये खर्च करके महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने या पहले से चल रहे व्यवसाय को बढ़ाने में सहायता कर रही है . बिहार की महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से यह राशि भेजी गई.

योजना के तहत राशि और लोन की सुविधा

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के पहले चरण में हर महिला को 10, 000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में दिए गए. यह राशि महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगी. इसके बाद व्यवसाय की स्थिति और प्रगति के आधार पर उन्हें 15,000, 75,000 या अधिकतम 2 लाख तक का लोन दिया जाएगा. वहीं लोन पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर तय की गई है. इस ब्‍याज को चुकाने की अवधि 1 से 3 साल के बीच होगी, ताकि महिलाओं पर आर्थिक बोझ न पड़े. इस योजना को लेकर कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह योजना न केवल आर्थिक मदद है, बल्कि महिलाओं को तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी है.

किन महिलाओं को नहीं मिलेगी योजना की पहली किस्त?

बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में अब तक 1.5 करोड़ ग्रामीण महिलाएं और 4.66 लाख शहरी महिलाएं आवेदन कर चुकी है. इसके अलावा 1.4 लाख से ज्यादा महिलाएं समूह में जुड़ने के लिए आवेदन कर चुकी है. वहीं योजना का लाभ केवल जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को ही मिलेगा, जो महिलाएं इस समूह से नहीं जुड़ी है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. राज्य में वर्तमान में 10.81 लाख सक्रिय जीविका स्वयं सहायता समूह है, जिनसे 1.34 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई है. यह समूह महिलाओं को कृषि, हस्तशिल्प, सिलाई-कढ़ाई, छोटे-छोटे उद्योग और किराना व्यापार में स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ने की आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जुड़ने के लिए ग्रामीण महिलाओं को अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन जमा करना होगा. वहीं इसके लिए जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है, उन्हें पहले समूह में शामिल होने के लिए आवेदन करना होगा. शहरी महिलाएं जीविका के आधिकारिक वेबसाइट www.brlps.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है. इसके अलावा पहले से जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं है. वहीं इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आवेदक या उसके पति आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए.

कैसे करें अपने खाते में इस योजना की राशि चेक?

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की राशि अपने बैंक खाते में चेक करने के लिए आपके बैंक खाते को आधार कार्ड या रजिस्टर मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है. अगर लिंक है तो लाभार्थी को किसी भी प्रकार के च‍िंता करने की आवश्यकता नहीं है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राशि ट्रांसफर होते ही मोबाइल पर मैसेज मिल जाएगा. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. इस योजना से महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने और अपने मौजूदा व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी. वहीं आज बिहार में करीब 50 लाख महिलाओं के खातों में यह पहली किस्त जमा की गई है.

ये भी पढ़ें-Air India Flight: किन लोगों को होती है कॉकपिट में जाने की इजाजत, बिना परमिशन घुसने पर कितनी मिलती है सजा?