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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSatya Niketan Building: क्या इमारत गिरने पर मुआवजा मिलता है, सही पॉलिसी कैसे चुनें?

Satya Niketan Building: क्या इमारत गिरने पर मुआवजा मिलता है, सही पॉलिसी कैसे चुनें?

कल दिल्ली के सत्यनिकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे ने एक बार फिर इमारतों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है. क्या आप जानते हैं कि ऐसे हादसे होने पर मुआवजा मिलता है या नहीं?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Sep 2026 09:54 AM (IST)
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  • सही होम इंश्योरेंस लें, कवर और शर्तों की जांच करें।

दिल्ली के सत्य निकेतन में एक दर्दनाक घटना ने सभी को चौंका दिया है. कल रविवार यानी 6 सितंबर को यहां पर एक कई साल पुरानी बिल्डिंग अचानक भरभराकर गिर गई, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई और कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बिल्डिंग गिरने पर मुआवजा मिलता है या नहीं? अगर मिलता है तो किन मामलों में मुआवजे की मांग की जा सकती है.

जानें मुआवजा मिलेगा या नहीं?

कई बार बड़े हादसे में सरकार या संबंधित प्रशासन पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि ( Ex-Gratia) का ऐलान कर सकते हैं. लेकिन वहीं अगर बिल्डिंग गिरने के पीछे कारण कुछ ओर है जैसे मालिक या ठेकेदार की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है या फिर हादसे का कारण गैरकानूनी निर्माण है तो ऐसी स्थिति में कानूनी कार्रवाई के जरिए मुआवजे की मांग की जा सकती है.

ऐसे में कई लोग आर्थिक सुरक्षा के लिए पहले ही होम इंश्योरेंस ले लेते हैं, ताकि अगर कभी ऐसा कुछ हादसा होता है तो उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके. लेकिन उससे पहले ये भी पता होना चाहिए कि सही इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चुनें?

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सही पॉलिसी कैसे चुनें?

भविष्य में ऐसे नुकसान से आर्थिक सुरक्षा के लिए होम इंश्योरेंस लेना फायदेमंद साबित हो सकता है. लेकिन पॉलिसी लेते समय यह देखना भी जरूरी है कि दीवार, घर की नींव और छत को कवर मिल रहा है या नहीं. इसके अलावा यह भी देखना जरूरी है कि घर में रखे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सामान के नुकसान होने पर उसकी भरपाई पॉलिसी में शामिल की गई है?

यानी पॉलिसी लेते समय इन बातों का ध्यान रखें कि सिर्फ सस्ती पॉलिसी चुनने की ही न देखें, बल्कि ये भी देखें कि आपकी पॉलिसी में किन-किन चीजों की भरपाई शामिल किया गया है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Sep 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
Building Utility News Satya Niketan
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