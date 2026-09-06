Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीत्योहार पर घर जाना हुआ आसान! दिल्ली से यूपी-बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरा शेड्यूल

त्योहार पर घर जाना हुआ आसान! दिल्ली से यूपी-बिहार के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरा शेड्यूल

अगर आप भी दशहरा, दिवाली या छठ पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है. उत्तर रेलवे कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है. जानिए पूरी डिटेल.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 06 Sep 2026 07:09 PM (IST)
Preferred Sources

त्योहारी सीजन शुरू होते ही ट्रेनों में काफी भीड़-भाड़ हो जाती है, जिससे यात्रियों घर जाने के लिए कन्फर्म टिकट मिलना काफी मुश्किल होता है. अगर आप भी आने वाले त्योहारी सीजन के दौरान अपने घर जाने की तैयारी कर रहे है, तो रेलवे की ओर से एक राहत बड़ी खबर है. खासकर दशहरा, दिवाली और छठ के मौके पर दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले जाने वाले ट्रेनों में सीटों की मांग काफी बढ़ जाती है. यात्रियों के इसी परेशानी को देखते हुए उत्तर रेलवे ने कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने की प्लानिंग की है. बड़ी बात यह है कि यह स्पेशल ट्रेनें दिल्ली को उत्तर प्रदेश और बिहार के कई बड़े शहरों से जोड़ेंगी.

त्योहारों पर क्यों बढ़ जाती है ट्रेन की डिमांड?

नौकरी या काम करने के लिए दूसरे शहर में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में दशहरा, दिवाली और छठ के खास मौके पर अपने-अपने घरों की ओर लौटते हैं. दिल्ली, नोएडा और आसपास के इलाकों से यूपी-बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या भी सी दौरानी काफी तेजी से आगे बढ़ती है. यही वजह है कि यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे अतिरिक्त ट्रिप के साथ स्पेशल ट्रेनें चलता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को यात्रा का ऑप्शन मिल सके.

18 के होते ही जरूर बनवा लें ये 4 डाक्यूमेंट्स, आज ही कर डालें अप्लाई

दिल्ली, यूपी और बिहार के लिए कौन-सी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी?

  • अयोध्या कैंट-आनंद विहार स्पेशल (04213/04214): यह ट्रेन अयोध्या कैंट और आनंद विहार के बीच अतिरिक्त सेवा देगी. हालांकि रास्ते में लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद जैसी प्रमुख स्टेशनों पर भी इसका ठहराव रहेगा. इस ट्रेन में AC 3-टियर इकोनॉमी और जनरल कोच जैसी सुविधाएं मौजूद होगी.
  • नई दिल्ली-दानापुर स्पेशल (04090/04089): यह रिजर्व्ड स्पेशल एक्सप्रेस सितंबर 2026 में कुल 8 फेरे लगाएगी. यह ट्रेन शुक्रवार की रात नई दिल्ली से रवाना होगी और शनिवार की शाम दानापुर से वापसी करेगी. इसके प्रमुख स्टॉपेज में गाजियाबाद, टूंडला और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन शामिल किए गए हैं. साइमन यात्रियों के लिए AC 3-टियर, स्लीपर और जनरल कोच मिलेंगी.
  • वाराणसी-आनंद विहार स्पेशल (04217/04218): इस ट्रेन के जरिए वाराणसी और आनंद विहार के बीच सफर काफी आसान होगा. रस्ते में रायबरेली, बरेली और हापुड़ जैसे प्रमुख स्टेशन इसके ठहरावों में शामिल किए गए हैं. ट्रेन में AC 3-टियर इकोनॉमी और जनरल कोच दिए जाएंगे.

गणेश चतुर्थी पर रेलवे चलाएगा 262 स्पेशल ट्रेनें, जानें रूट्स और किराया

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 06 Sep 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
Festival Special Trains INDIAN RAILWAYS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
सरकारी बाबुओं को आधार से परहेज, बिना लिंक के चल रहे पुराने हेल्थ कार्ड
सरकारी बाबुओं को आधार से परहेज, बिना लिंक के चल रहे पुराने हेल्थ कार्ड
यूटिलिटी
दिल्ली से लखनऊ-पटना का समय होगा आधा, यूपी-बिहार की सैर कराने आ रही बुलेट ट्रेन
दिल्ली से लखनऊ-पटना का समय होगा आधा, यूपी-बिहार की सैर कराने आ रही बुलेट ट्रेन
यूटिलिटी
ट्रेन में कश लगाते वक्त सावधान! पकड़े गए तो भरना होगा मोटा जुर्माना
ट्रेन में कश लगाते वक्त सावधान! पकड़े गए तो भरना होगा मोटा जुर्माना
यूटिलिटी
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, NPS खत्म करके लागू होगा OPS
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, NPS खत्म करके लागू होगा OPS
Advertisement

वीडियोज

Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: 5 मंजिला इमारत ढही, 50 जिंदगियों पर संकट !
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: मोती बाग इलाके में गिरी इमारत...मलबे में दबे 50 लोग!
CM Yogi in Chitrakoot: CM yogi ने चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। CM Yogi Speech
PM Modi के SRCC में दिए विपक्ष पर 'फूफा' वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार। Congress on PM Modi
MP Sagar Liquor Tragedy: जहरीली शराब कांड के तार यूपी से जुड़े !। CM Mohan Yadav। MP Liquor Case
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर आया अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'प्रशासन का कोई...'
सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर आया अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'प्रशासन का कोई...'
इंडिया
'दर्दनाक और चिंताजनक...', सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर राहुल गांधी का रिएक्शन
'दर्दनाक और चिंताजनक...', सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर राहुल गांधी का रिएक्शन
क्रिकेट
विराट की कप्तानी में टीम से बाहर होने पर सुरेश रैना ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने सवाल...
विराट की कप्तानी में टीम से बाहर होने पर सुरेश रैना ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मैंने सवाल...
ओटीटी
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर दीपक कुमार ने किया बड़ा खुलासा
कब आएगा 'पंचायत सीजन 5'? डायरेक्टर ने किया बड़ा खुलासा
विश्व
राघव चड्ढा ने की भारत के डिजिटल मॉडल की तारीफ, बोले - 'देश ने साबित किया...'
राघव चड्ढा ने की भारत के डिजिटल मॉडल की तारीफ, बोले - 'देश ने साबित किया...'
इंडिया
PM मोदी के ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे का रिएक्शन, कहा - 'अफसोस है कि...'
PM मोदी के ‘नाराज फूफा’ वाले बयान पर खरगे का रिएक्शन, कहा - 'अफसोस है कि...'
ऑटो
Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
Maruti Ertiga से लेकर Fronx तक, कंपनी इन मॉडल्स के ला रही फेसलिफ्ट
एग्रीकल्चर
एक एकड़ में अनार से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लें हिसाब-किताब
एक एकड़ में अनार से कितना कमा सकते हैं किसान, जान लें हिसाब-किताब
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget