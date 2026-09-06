त्योहारी सीजन शुरू होते ही ट्रेनों में काफी भीड़-भाड़ हो जाती है, जिससे यात्रियों घर जाने के लिए कन्फर्म टिकट मिलना काफी मुश्किल होता है. अगर आप भी आने वाले त्योहारी सीजन के दौरान अपने घर जाने की तैयारी कर रहे है, तो रेलवे की ओर से एक राहत बड़ी खबर है. खासकर दशहरा, दिवाली और छठ के मौके पर दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले जाने वाले ट्रेनों में सीटों की मांग काफी बढ़ जाती है. यात्रियों के इसी परेशानी को देखते हुए उत्तर रेलवे ने कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने की प्लानिंग की है. बड़ी बात यह है कि यह स्पेशल ट्रेनें दिल्ली को उत्तर प्रदेश और बिहार के कई बड़े शहरों से जोड़ेंगी.

त्योहारों पर क्यों बढ़ जाती है ट्रेन की डिमांड?

नौकरी या काम करने के लिए दूसरे शहर में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में दशहरा, दिवाली और छठ के खास मौके पर अपने-अपने घरों की ओर लौटते हैं. दिल्ली, नोएडा और आसपास के इलाकों से यूपी-बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या भी सी दौरानी काफी तेजी से आगे बढ़ती है. यही वजह है कि यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे अतिरिक्त ट्रिप के साथ स्पेशल ट्रेनें चलता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को यात्रा का ऑप्शन मिल सके.

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दिल्ली, यूपी और बिहार के लिए कौन-सी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी?

अयोध्या कैंट-आनंद विहार स्पेशल (04213/04214): यह ट्रेन अयोध्या कैंट और आनंद विहार के बीच अतिरिक्त सेवा देगी. हालांकि रास्ते में लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद जैसी प्रमुख स्टेशनों पर भी इसका ठहराव रहेगा. इस ट्रेन में AC 3-टियर इकोनॉमी और जनरल कोच जैसी सुविधाएं मौजूद होगी.

यह ट्रेन अयोध्या कैंट और आनंद विहार के बीच अतिरिक्त सेवा देगी. हालांकि रास्ते में लखनऊ, बरेली और मुरादाबाद जैसी प्रमुख स्टेशनों पर भी इसका ठहराव रहेगा. इस ट्रेन में AC 3-टियर इकोनॉमी और जनरल कोच जैसी सुविधाएं मौजूद होगी. नई दिल्ली-दानापुर स्पेशल (04090/04089): यह रिजर्व्ड स्पेशल एक्सप्रेस सितंबर 2026 में कुल 8 फेरे लगाएगी. यह ट्रेन शुक्रवार की रात नई दिल्ली से रवाना होगी और शनिवार की शाम दानापुर से वापसी करेगी. इसके प्रमुख स्टॉपेज में गाजियाबाद, टूंडला और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन शामिल किए गए हैं. साइमन यात्रियों के लिए AC 3-टियर, स्लीपर और जनरल कोच मिलेंगी.

यह रिजर्व्ड स्पेशल एक्सप्रेस सितंबर 2026 में कुल 8 फेरे लगाएगी. यह ट्रेन शुक्रवार की रात नई दिल्ली से रवाना होगी और शनिवार की शाम दानापुर से वापसी करेगी. इसके प्रमुख स्टॉपेज में गाजियाबाद, टूंडला और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन शामिल किए गए हैं. साइमन यात्रियों के लिए AC 3-टियर, स्लीपर और जनरल कोच मिलेंगी. वाराणसी-आनंद विहार स्पेशल (04217/04218): इस ट्रेन के जरिए वाराणसी और आनंद विहार के बीच सफर काफी आसान होगा. रस्ते में रायबरेली, बरेली और हापुड़ जैसे प्रमुख स्टेशन इसके ठहरावों में शामिल किए गए हैं. ट्रेन में AC 3-टियर इकोनॉमी और जनरल कोच दिए जाएंगे.

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