परिवार में हो गया बंटवारा, क्या अब अलग मिलेगा PM आवास योजना का लाभ?

जीवन में एक बार तो हर कोई अपना घर बनाना चाहता है, लेकिन कई बार पैसों की तंगी की वजह से घर बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाता है. ऐसे में अगर आप भी घर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना काम आ सकती है. लेकिन कई बार लोगों के मन में योजना को लेकर काफी सवाल चलते हैं.

सबसे अहम सवाल तो यही है कि अगर एक ही परिवार में दो भाई रहते हैं और बाद में उनका बंटवारा हो जाता है तो क्या ऐसी स्थिति में दोनों भाई को अलग-अलग इस योजना का लाभ मिल सकता है या नहीं? इसका जवाब योजना की कुछ जरूरी शर्तों और पात्रता पर निर्भर करता है.

अलग-अलग मिलेगा PM आवास योजना का लाभ?

जानने वाली बात ये है कि अगर परिवार का कानूनी रूप से बंटवारा हो गया है और जिसके बाद दोनों भाई अलग-अलग परिवार के तौर पर रहते हैं तो ऐसी स्थिति में वे अपनी पात्रता के आधार पर योजना का लाभ लेने के लिए अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं. लेकिन जरूरी बात ये है कि केवल परिवार में बंटवारा हो जाने का मतलब ये नहीं है कि योजना का लाभ मिलना तय ही है.

योजना के नियम क्या कहते हैं?

योजना के नियमों के मुताबिक, एक परिवार में पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं. अगर दोनों भाई बिल्कुल अगर हो चुके हैं तो वे अपनी पात्रता के आधार पर अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं. वहीं परिवार के अलग-अलग राशन कार्ड और निवास के दस्तावेज इसमें मदद कर सकते हैं.

योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

अगर योजना का लाभ लेना है तो इसके लिए कुछ शर्तें पूरी होनी जरूरी है और इनमें से एक शर्त है कि आवेदक, उसके पति या फिर पत्नी और अविवाहित बच्चों के नाम पर देश के किसी भी कोने में पक्का मकान नहीं होना चाहिए. इसके अलावा अगर दोनों भाई पहले एक साथ रहते थे तो ऐसी स्थिति में अधिकारी बंटवारे से जुड़ा प्रमाण मांग सकते हैं. यानी योजना का लाभ लेने के लिए अलग-अलग परिवार के होने का प्रमाण देना पड़ सकता है. लेकिन योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, ये बात योजना के नियमों पर निर्भर करती है.

पात्रता कहां चेक करें?

अगर आप योजना से जुड़े नियमों की जानकारी लेना चाहते हैं और पात्रता जानना चाहते हैं तो आप PMAY-U की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से योजना से जुड़ी बातों के बारे में जान सकते हैं.

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