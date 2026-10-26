Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपरिवार में हो गया बंटवारा, क्या अब अलग मिलेगा PM आवास योजना का लाभ?

परिवार में हो गया बंटवारा, क्या अब अलग मिलेगा PM आवास योजना का लाभ?

सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अपना घर बनाने के लिए आर्थिक मदद करती है. ऐसे में अगर परिवार का बंटवारा हो जाएगा तो योजना का लाभ अलग मिल सकता है?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 26 Oct 2026 05:51 PM (IST)
Preferred Sources

जीवन में एक बार तो हर कोई अपना घर बनाना चाहता है, लेकिन कई बार पैसों की तंगी की वजह से घर बनाने का सपना पूरा नहीं हो पाता है. ऐसे में अगर आप भी घर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना काम आ सकती है. लेकिन कई बार लोगों के मन में योजना को लेकर काफी सवाल चलते हैं.

सबसे अहम सवाल तो यही है कि अगर एक ही परिवार में दो भाई रहते हैं और बाद में उनका बंटवारा हो जाता है तो क्या ऐसी स्थिति में दोनों भाई को अलग-अलग इस योजना का लाभ मिल सकता है या नहीं? इसका जवाब योजना की कुछ जरूरी शर्तों और पात्रता पर निर्भर करता है.

अलग-अलग मिलेगा PM आवास योजना का लाभ?

जानने वाली बात ये है कि अगर परिवार का कानूनी रूप से बंटवारा हो गया है और जिसके बाद दोनों भाई अलग-अलग परिवार के तौर पर रहते हैं तो ऐसी स्थिति में वे अपनी पात्रता के आधार पर योजना का लाभ लेने के लिए अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं. लेकिन जरूरी बात ये है कि केवल परिवार में बंटवारा हो जाने का मतलब ये नहीं है कि योजना का लाभ मिलना तय ही है.

योजना के नियम क्या कहते हैं?

योजना के नियमों के मुताबिक, एक परिवार में पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं. अगर दोनों भाई बिल्कुल अगर हो चुके हैं तो वे अपनी पात्रता के आधार पर अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं. वहीं परिवार के अलग-अलग राशन कार्ड और निवास के दस्तावेज इसमें मदद कर सकते हैं.

योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

अगर योजना का लाभ लेना है तो इसके लिए कुछ शर्तें पूरी होनी जरूरी है और इनमें से एक शर्त है कि आवेदक, उसके पति या फिर पत्नी और अविवाहित बच्चों के नाम पर देश के किसी भी कोने में पक्का मकान नहीं होना चाहिए. इसके अलावा अगर दोनों भाई पहले एक साथ रहते थे तो ऐसी स्थिति में अधिकारी बंटवारे से जुड़ा प्रमाण मांग सकते हैं. यानी योजना का लाभ लेने के लिए अलग-अलग परिवार के होने का प्रमाण देना पड़ सकता है. लेकिन योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, ये बात योजना के नियमों पर निर्भर करती है.

पात्रता कहां चेक करें?

अगर आप योजना से जुड़े नियमों की जानकारी लेना चाहते हैं और पात्रता जानना चाहते हैं तो आप PMAY-U की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से योजना से जुड़ी बातों के बारे में जान सकते हैं. 

सोलर पैनल सस्ता, मिलेगी 1000 करोड़ की एक्स्ट्रा सब्सिडी, कैसे करें अप्लाई?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 26 Oct 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
PM Awas Yojana Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
सोलर पैनल सस्ता, मिलेगी 1000 करोड़ की एक्स्ट्रा सब्सिडी, कैसे करें अप्लाई?
सोलर पैनल सस्ता, मिलेगी 1000 करोड़ की एक्स्ट्रा सब्सिडी, कैसे करें अप्लाई?
यूटिलिटी
PNB का बड़ा अलर्ट! 3 साल से बंद पड़े जीरो बैलेंस खाते होंगे बंद, जानें आखिरी तारीख
PNB का बड़ा अलर्ट! 3 साल से बंद पड़े जीरो बैलेंस खाते होंगे बंद, जानें आखिरी तारीख
यूटिलिटी
राशन कार्ड से मिलेगा 5 लाख तक मुफ्त इलाज! यूपी सरकार ने बनाया प्लान
राशन कार्ड से मिलेगा 5 लाख तक मुफ्त इलाज! यूपी सरकार ने बनाया प्लान
यूटिलिटी
1 नवंबर से गैस सिलेंडर को लेकर क्या बदलेगा? करोड़ों LPG ग्राहकों के लिए जरूरी खबर
1 नवंबर से गैस सिलेंडर को लेकर क्या बदलेगा? करोड़ों LPG ग्राहकों के लिए जरूरी खबर
Advertisement

वीडियोज

AR Rahman का बड़ा खुलासा, 30 साल पहले Stage पर जाने से लगता था डर!
Sansani: दरिंदे पति ने हैवानियत की सारी हदें की पार!
Mallikarjun Kharge Statement: खरगे का विवादित बयान..सियासत में उबाल | Congress | Bihar | Patna
Mallikarjun Kharge Statement: कांग्रेस 'बाप' तक क्यों पहुंच गई? | Bihar News | Patna | Janhit
Anant Singh Inside Story: अनंत सिंह ने क्यों कहा JDU खत्म? | Nitish Kumar | Mokama | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोदी कहीं नहीं जाएगा ब्रो', खरगे के बयान पर भड़की बीजेपी, पटना-भोपाल से जम्मू तक भारी बवाल
'मोदी कहीं नहीं जाएगा ब्रो', खरगे के बयान पर भड़की बीजेपी, पटना-भोपाल से जम्मू तक भारी बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
1 नवंबर से राम मंदिर में बदला जाएगा पूजा-पाठ का समय, जानें कब खुलेंगे पट
1 नवंबर से राम मंदिर में बदला जाएगा पूजा-पाठ का समय, जानें कब खुलेंगे पट
विश्व
ट्रंप के करीबियों को झटका: ब्राजील में लूला, सर्बिया में छात्रों का परचम, नेतन्याहू का क्या होगा?
ट्रंप के करीबियों को झटका: ब्राजील में लूला, सर्बिया में छात्रों का परचम, नेतन्याहू का क्या होगा?
क्रिकेट
'फ्लॉप' भुवनेश्वर कुमार को कोच का संदेश, कहा- 'किसी चीज का पीछा मत करो'
'फ्लॉप' भुवनेश्वर कुमार को कोच का संदेश, कहा- 'किसी चीज का पीछा मत करो'
साउथ सिनेमा
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
'100 बार तो कुछ भी नहीं...', रश्मिका मंदाना ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, विजय संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
बरी होने के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट को कहा धन्यवाद, बोले- 'किसी को बदनाम...'
इंडिया
जामिया में छात्र संघ चुनाव की घोषणा से गदगद CJP, आशुतोष रांका ने किसे किया टारगेट?
जामिया में छात्र संघ चुनाव की घोषणा से गदगद CJP, आशुतोष रांका ने किसे किया टारगेट?
यूटिलिटी
सोलर पैनल सस्ता, मिलेगी 1000 करोड़ की एक्स्ट्रा सब्सिडी, कैसे करें अप्लाई?
सोलर पैनल सस्ता, मिलेगी 1000 करोड़ की एक्स्ट्रा सब्सिडी, कैसे करें अप्लाई?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget