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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: रेलवे ने आज रद्द कर दी ये बड़ी ट्रेनें, सामने आई लिस्ट, जानें अपना रूट

Train Cancelled: रेलवे ने आज रद्द कर दी ये बड़ी ट्रेनें, सामने आई लिस्ट, जानें अपना रूट

Train Cancelled: क्या आप रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए ही है. रेलवे ने पटना-गया रेलखंड पर 7 सितंबर को 10 मेमू ट्रेनों को रद्द किया है. देखें पूरी लिस्ट.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Sep 2026 08:57 AM (IST)
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  • यात्री यात्रा से पहले ट्रेन स्थिति की जानकारी अवश्य जांचें।

अगर आप रोजाना मेमू ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है. अक्सर लोग हर दिन की तरह ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि ट्रेन रद्द हो गई है. ऐसी स्थिति में उनका समय भी बर्बाद हो जाता है.

ऐसे में बिहार में बाढ़ की स्थिति बिगड़ने की वजह से रेलवे ने कुछ जरूरी कदम उठाए हैं. पटना-गया रेलखंड पर पुनपुन और परसा बाजार स्टेशनों के बीच जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से रेलवे ने ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है. इस दौरान कई सारी ट्रेनों को रद्द किया गया है. 

आज ये ट्रेनें रहेंगी रद्द

अगर आप आज यानी 7 सितंबर को इन मेमू ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो पहले ही देख लें लिस्ट.

  • ट्रेन नंबर 63248 गया-पटना रद्द
  • ट्रेन नंबर 63245 पटना-गया रद्द
  • ट्रेन नंबर 63247 पटना-गया रद्द
  • ट्रेन नंबर 63256 गया-पटना रद्द
  • ट्रेन नंबर 63251 पटना-गया रद्द
  • ट्रेन नंबर 63244 गया-पटना रद्द
  • ट्रेन नंबर 63250 गया-पटना रद्द
  • ट्रेन नंबर 63242 गया-पटना रद्द
  • ट्रेन नंबर 63253 पटना-गया रद्द
  • ट्रेन नंबर 63274 पटना-राजगीर रद्द

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सफर से पहले करें ये काम

जलस्तर बढ़ने के कारण कई दूसरी ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव किया जा सकता है. इसलिए इन ट्रेनों के अलावा भी अगर किसी यात्री को इस रूट की दूसरी ट्रेनों से सफर करना है तो पहले कुछ चीजों को घर से निकलने से पहले ही चेक कर लें.

  • सबसे पहले चेक करें कि इस रूट की कौन-कौन सी ट्रेनें रद्द की गई हैं.
  • वहीं इस रूट की कौन सी ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है.
  • इसके अलावा इस रूट की एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन में भी कोई बदलाव हुआ है या नहीं.
  • इन सभी चीजों की जानकारी लेने के बाद ही घर से निकलें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Sep 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
Train Cancelled Utility News Patna-Gaya Rail Section
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