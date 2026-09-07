Train Cancelled: रेलवे ने आज रद्द कर दी ये बड़ी ट्रेनें, सामने आई लिस्ट, जानें अपना रूट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्री यात्रा से पहले ट्रेन स्थिति की जानकारी अवश्य जांचें।

अगर आप रोजाना मेमू ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है. अक्सर लोग हर दिन की तरह ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि ट्रेन रद्द हो गई है. ऐसी स्थिति में उनका समय भी बर्बाद हो जाता है.

ऐसे में बिहार में बाढ़ की स्थिति बिगड़ने की वजह से रेलवे ने कुछ जरूरी कदम उठाए हैं. पटना-गया रेलखंड पर पुनपुन और परसा बाजार स्टेशनों के बीच जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से रेलवे ने ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है. इस दौरान कई सारी ट्रेनों को रद्द किया गया है.

आज ये ट्रेनें रहेंगी रद्द

अगर आप आज यानी 7 सितंबर को इन मेमू ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो पहले ही देख लें लिस्ट.

ट्रेन नंबर 63248 गया-पटना रद्द

ट्रेन नंबर 63245 पटना-गया रद्द

ट्रेन नंबर 63247 पटना-गया रद्द

ट्रेन नंबर 63256 गया-पटना रद्द

ट्रेन नंबर 63251 पटना-गया रद्द

ट्रेन नंबर 63244 गया-पटना रद्द

ट्रेन नंबर 63250 गया-पटना रद्द

ट्रेन नंबर 63242 गया-पटना रद्द

ट्रेन नंबर 63253 पटना-गया रद्द

ट्रेन नंबर 63274 पटना-राजगीर रद्द

Cafe, Wifi और गेमिंग जोन सिर्फ 400 रुपए में, सस्ती बुकिंग से पैसे बचाने का तरीका

सफर से पहले करें ये काम

जलस्तर बढ़ने के कारण कई दूसरी ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव किया जा सकता है. इसलिए इन ट्रेनों के अलावा भी अगर किसी यात्री को इस रूट की दूसरी ट्रेनों से सफर करना है तो पहले कुछ चीजों को घर से निकलने से पहले ही चेक कर लें.

सबसे पहले चेक करें कि इस रूट की कौन-कौन सी ट्रेनें रद्द की गई हैं.

वहीं इस रूट की कौन सी ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है.

इसके अलावा इस रूट की एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन में भी कोई बदलाव हुआ है या नहीं.

इन सभी चीजों की जानकारी लेने के बाद ही घर से निकलें.

सरकारी बाबुओं को आधार से परहेज, बिना लिंक के चल रहे पुराने हेल्थ कार्ड