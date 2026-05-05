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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीRed Fort Delhi: बदल गया लाल किले जाने का नियम, अब लोगों को करना होगा ये काम, वरना नहीं मिलेगी एंट्री

Red Fort Delhi: बदल गया लाल किले जाने का नियम, अब लोगों को करना होगा ये काम, वरना नहीं मिलेगी एंट्री

Red Fort Delhi News: लाल किले में पर्यटकों के लिए नई क्यूआर कोड आधारित टर्नस्टाइल गेट व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे प्रवेश प्रक्रिया तेज होगी और लंबी कतारों व भीड़भाड़ की समस्या कम होगी.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 05 May 2026 06:29 PM (IST)
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Red Fort QR Code Entry System: दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अब यहां प्रवेश की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुविधाजनक हो गई है. लंबे इंतजार और भीड़भाड़ की समस्या को कम करने के लिए एक बार फिर आधुनिक टर्नस्टाइल गेट सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिससे विजिटर्स सीधे क्यूआर कोड स्कैन कर अंदर प्रवेश कर सकेंगे.

अब क्यूआर कोड स्कैन कर मिलेगी एंट्री, 1 मई से नई व्यवस्था लागू

1 मई से लागू हुए इस नए सिस्टम के तहत पर्यटकों को अपने एंट्री टिकट पर मौजूद क्यूआर कोड मशीन पर स्कैन करना होगा. स्कैनिंग के बाद गेट अपने आप खुलेगा और विजिटर आसानी से अंदर जा सकेगा. इस डिजिटल व्यवस्था से एंट्री प्रक्रिया तेज और व्यवस्थित होने की उम्मीद है.

पहले भी हुआ था प्रयोग, लेकिन तकनीकी दिक्कतों से ठप पड़ा सिस्टम

टर्नस्टाइल गेट का प्रयोग पहली बार 2018-19 में किया गया था, जब दो गेटों पर इसे ट्रायल के तौर पर लगाया गया था. हालांकि उस समय तकनीकी समस्याओं के चलते यह सिस्टम ज्यादा समय तक नहीं चल सका. बाद में 2022-23 में इसे छह गेटों तक बढ़ाया गया, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान हुए नुकसान के कारण यह पूरी तरह बंद हो गया था.

लंबी लाइनों से छुटकारा दिलाने के लिए फिर से शुरू की गई व्यवस्था

आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार, लाल किले पर आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे एंट्री गेट पर लंबी कतारें लग जाती थीं. पहले स्टाफ द्वारा मैन्युअल टिकट चेकिंग की जाती थी, जिससे काफी समय लगता था और भीड़ बढ़ती जाती थी. इसी समस्या को खत्म करने के लिए अब इस स्मार्ट सिस्टम को दोबारा शुरू किया गया है.

वीकेंड और छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को संभालने में मिलेगा फायदा

शनिवार, रविवार और सरकारी छुट्टियों के दौरान लाल किले में भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिससे अव्यवस्था की स्थिति बन जाती थी. नई व्यवस्था के तहत अब विजिटर्स को सिर्फ टिकट खरीदने के बाद उसका क्यूआर कोड स्कैन करना होगा, जिससे एंट्री में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा. इससे न सिर्फ भीड़ नियंत्रित होगी बल्कि पर्यटकों का अनुभव भी बेहतर बनेगा. 

Published at : 05 May 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
Red Fort Delhi Utility News DELHI NEWS QR Code Entry
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