LPG: इस राज्य में 642 रुपये में मिल रहा गैस सिलेंडर, सीधे 300 का फायदा

गैस सिलेंडर के दाम पिछले कुछ महीनों में बढ़कर 900 रुपये के पार पहुंच गए हैं. हालांकि हर राज्य में वैट के हिसाब से सिलेंडर के दाम अलग- अलग होते हैं. लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जहां पर आपको गैस सिलेंडर महज 642 रुपये में ही मिल जाएगा. ये राज्य है देश की राजधानी दिल्ली, जहां सरकार 642 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही है, जानते हैं ये 300 रुपये की छूट कैसे मिलेगी? नहीं जानते होंगे ना, आइये बताते हैं.

दरअसल केंद्र सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) चला रही है. जिसके तहत सब्सिडी दी जाती है. इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घरेलू LPG सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है. ये रकम सीधे बैंक खाते में आ जाती है.

घरेलू LPG की क्या है कीमत?

इंडियन ऑयल ने अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए पोस्ट शेय कर बताया है कि, दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है. उज्ज्वला योजना के पात्र उपभोक्ताओं को 300 रुपये की सब्सिडी मिलने के बाद सिलेंडर की प्रभावी कीमत 642 रुपये रह जाती है.

Making LPG more affordable for every home! In Delhi, a 14.2 kg LPG cylinder costs ₹942, while eligible PMUY beneficiaries receive a ₹300 subsidy directly in their bank accounts, bringing their effective cost down to ₹642. Additionally, the Government bears ₹325.24 per cylinder towards LPG supply costs. More support behind every refill. More warmth in every home. #IndianOil #LPG #PMUY @HardeepSPuri @PetroleumMin @Secretary_MoPNG @neerajmittalias @ChairmanIOCL @sahneyas — Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) November 15, 2026

सरकार उठा रही अतिरिक्त खर्च

गैस सिलेंडर की कीमत में राहत देने के लिए सरकार सिर्फ उपभोक्ताओं को सब्सिडी ही नहीं दे रही, बल्कि LPG की सप्लाई से जुड़े खर्च का एक हिस्सा भी खुद उठा रही है. इंडियन ऑयल के इस पोस्ट के मुताबिक, 14.2 किलो के एक सिलेंडर की लागत 1,267.24 रुपये बताई गई है. इसमें उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी दी जाती है. इसके अलावा सरकार 325.24 रुपये का अतिरिक्त खर्च भी वहन करती है.

इस तरह पात्र उज्ज्वला लाभार्थियों को एक सिलेंडर के लिए 642 रुपये चुकाने पड़ते हैं, जबकि बाकी खर्च का भार सरकार उठाती है. तो ऐसे में अगर आप दिल्ली में रहते हैं और इस योजना की पात्रता रखते हैं, तो आपको भी यहां सिलेंडर महज 642 रुपये में मिल जाएगा.

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