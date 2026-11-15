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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG: इस राज्य में 642 रुपये में मिल रहा गैस सिलेंडर, सीधे 300 का फायदा

LPG: इस राज्य में 642 रुपये में मिल रहा गैस सिलेंडर, सीधे 300 का फायदा

गैस सिलेंडर के दाम पिछले कुछ महीनों में काफी बढ़ गए हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में आपको गैस सिलेंडर महज 642 रुपये में ही मिल जाएगा. आइये जानते हैं कैसे.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Nov 2026 01:28 PM (IST)
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गैस सिलेंडर के दाम पिछले कुछ महीनों में बढ़कर 900 रुपये के पार पहुंच गए हैं. हालांकि हर राज्य में वैट के हिसाब से सिलेंडर के दाम अलग- अलग होते हैं. लेकिन एक राज्य ऐसा भी है जहां पर आपको गैस सिलेंडर महज 642 रुपये में ही मिल जाएगा. ये राज्य है देश की राजधानी दिल्ली, जहां सरकार 642 रुपये में गैस सिलेंडर दे रही है, जानते हैं ये 300 रुपये की छूट कैसे मिलेगी? नहीं जानते होंगे ना, आइये बताते हैं.

दरअसल केंद्र सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) चला रही है. जिसके तहत सब्सिडी दी जाती है. इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को घरेलू LPG सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है. ये रकम सीधे बैंक खाते में आ जाती है.

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घरेलू LPG की क्या है कीमत?
इंडियन ऑयल ने अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए पोस्ट शेय कर बताया है कि, दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत 942 रुपये है. उज्ज्वला योजना के पात्र उपभोक्ताओं को 300 रुपये की सब्सिडी मिलने के बाद सिलेंडर की प्रभावी कीमत 642 रुपये रह जाती है.

सरकार उठा रही अतिरिक्त खर्च
गैस सिलेंडर की कीमत में राहत देने के लिए सरकार सिर्फ उपभोक्ताओं को सब्सिडी ही नहीं दे रही, बल्कि LPG की सप्लाई से जुड़े खर्च का एक हिस्सा भी खुद उठा रही है. इंडियन ऑयल के इस पोस्ट के मुताबिक, 14.2 किलो के एक सिलेंडर की लागत 1,267.24 रुपये बताई गई है. इसमें उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी दी जाती है. इसके अलावा सरकार 325.24 रुपये का अतिरिक्त खर्च भी वहन करती है.

इस तरह पात्र उज्ज्वला लाभार्थियों को एक सिलेंडर के लिए 642 रुपये चुकाने पड़ते हैं, जबकि बाकी खर्च का भार सरकार उठाती है. तो ऐसे में अगर आप दिल्ली में रहते हैं और इस योजना की पात्रता रखते हैं, तो आपको भी यहां सिलेंडर महज 642 रुपये में मिल जाएगा.

ये भी पढ़ें: 8th Pay Commission की वेबसाइट पर आए 5 नए अपडेट, सैलरी पर फैसला कब?

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 15 Nov 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
UJJAWALA Scheme LPG News
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