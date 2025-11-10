Delhi Blast: लाल किला घूमने गया था कोई अपना और अब नहीं लग रहा पता, ये हेल्पलाइन नंबर करेंगे मदद
देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर लहूलुहान हुई है. यहां सोमवार शाम धमाका हुआ, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई. साथ ही, काफी लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है.
देश की राजधानी दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास सोमवार शाम जोरदार धमाका हुआ. यह ब्लास्ट एक कार में हुआ, जिसकी चपेट में कई वाहन आ गए. इस घटना में कई लोगों की मौत होने की खबर है. वहीं, काफी लोग घायल भी हुए हैं. अगर आपका कोई जानकार लाल किला घूमने गया था और उससे अब संपर्क नहीं हो पा रहा है तो ये हेल्पलाइन नंबर आपकी मदद कर सकते हैं.
ये हेल्पलाइन नंबर करेंगे मदद
- दिल्ली पुलिस इमरजेंसी: 112 (24 घंटे, मिसिंग पर्सन बताने पर जांच की जाएगी)
- दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम: 011-22910010 या 011-22910011
- LNJP अस्पताल (जहां ज्यादातर घायल हैं): 011-23233400, इमरजेंसी 011-23239249 (अस्पताल जाकर या फोन पर पूछताछ कर सकते हैं)
- दिल्ली फायर सर्विस: 101
- एम्बुलेंस: 102 या 108
- AIIMS ट्रॉमा सेंटर (अगर कोई वहां शिफ्ट हुआ): 011-26594405
- महिला हेल्पलाइन (अगर कोई बहन-बेटी मिसिंग): 1091 या 181
स्पेशल डेस्क से भी मिलेगी मदद
दिल्ली पुलिस का कहना है कि मिसिंग लोगों के लिए लाल किला थाने में स्पेशल डेस्क बनाया गया है. यहां आपको मिसिंग पर्सन का फोटो देकर कंप्लेंट दर्ज करानी होगी. सबसे जरूरी बात यह है कि घबराने की जरूरत नहीं है. पुलिस प्रशासन हर तरह से मदद करने के लिए मौजूद है. आपको बिना घबराए उन्हें अपनी हर बात बतानी होगी, जिसके बाद मदद मिल जाएगी.
दिल्ली ब्लास्ट में अब तक क्या-क्या हुआ?
10 नवंबर की शाम करीब 6:55 बजे दिल्ली का लाल किला इलाका एक बार फिर दहल गया. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के ठीक बाहर पार्किंग में खड़ी मारुति इको वैन में अचानक जोरदार धमाका हुआ. इसकी चपेट में आसपास मौजूद कई गाड़ियां आ गईं और आग की लपटें आसमान चूमने लगीं. इस घटना में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, 24 से ज्यादा घायल हुए हैं, जिन्हें LNJP अस्पताल एडमिट कराया गया है. बताया जा रहा है कि कुछ घायलों की हालत गंभीर है. ऐसे में मृतकों की संख्या में इजाफा होने का अनुमान है.
