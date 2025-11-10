Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के धमाके में क्या डैमेज हो गई आपकी भी गाड़ी, जानें इंश्योरेंस के लिए कैसे कर सकते हैं क्लेम?
Delhi Red Fort Blast: इस ब्लास्ट में कारों के डैमेज होने के बाद एक सवाल उठता है कि अगर ऐसे किसी ब्लास्ट या मानव निर्मित आपदा में आपकी भी कार डैमेज होती है तो क्या इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है?
Delhi Red Fort Blast: देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है. यहां सोमवार की शाम लाल किले के पास एक कार में हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ. इस ब्लास्ट के बाद कई कारों में आग लग गई, जिससे अब तक आठ लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है. इसी के साथ पूरी दिल्ली के साथ आसपास के राज्यों में हाईअलर्ट भी जारी कर दिया गया है.
दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट में कारों के डैमेज होने के बाद एक सवाल उठता है कि अगर ऐसे किसी ब्लास्ट या मानव निर्मित आपदा में आपकी भी कार डैमेज होती है तो क्या इंश्योरेंस क्लेम किया जा सकता है? चलिए जानते हैं बीमा कंपनियों के इससे जुड़े क्या नियम हैं?
खबर अपडेट की जा रही है....
