दिल्ली में छात्राओं को कैसे मिलेगा फ्री लैपटॉप, दिल्ली सरकार की इस योजना में कैसे करें अप्लाई?

दिल्ली सरकार ने छात्रों को डिजिटल एजुकेशन से जोड़ने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार ने कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री डिजिटल एजुकेशन योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत मेधावी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिए जाएंगे, ताकि वे हाई एजुकेशन और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी कर सकें. चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में छात्राओं को फ्री लैपटॉप कैसे मिलेगा और इस योजना में कैसे अप्लाई कर सकते हैं.

क्या है मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना?

मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना का उद्देश्य 10 वीं कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करना है. इस योजना के तहत हर शैक्षणिक सत्र में 1200 छात्रों को मुफ्त आई7 कॉन्फिगरेशन वाले लैपटॉप दिए जाएंगे. प्रत्येक लैपटॉप की कीमत 60,000 से ज्यादा होगी. इसके लिए दिल्ली सरकार ने 7.5 करोड़ का बजट तय किया है. वहीं इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें तय की गई है. योजना का फायदा उठाने के लिए स्टूडेंट्स को दिल्ली का निवासी होना चाहिए. इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड से 10वीं कक्षा पास की हो, वहीं 10वीं की मेरिट लिस्ट में टॉप 1200 लिस्ट में नाम हो. रेगुलर स्कूल से पढ़ाई की गई हो और 11 वीं कक्षा में एडमिशन लेना अनिवार्य है. इन शर्तों को पूरा करने वाले स्टूडेंट्स ही इस योजना के लिए एलिजिबल होंगे.

छात्राओं को कैसे मिलेगा फायदा?

इस योजना में छात्राओं और छात्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया गया है. जो छात्राएं मेरिट लिस्ट में टॉप-1200 में होंगी और एलिजिबिलिटी शर्ते पूरी करेंगी, उन्हें भी मुफ्त में लैपटॉप दिया जाएगा. सरकार का कहना है कि इससे छात्राओं की डिजिटल पढ़ाई और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा. वहीं इस योजना का फायदा उठाने के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है. सीबीएसई की 10 वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर टॉप-1200 छात्रों की लिस्ट तैयार की जाएगी. सेलेक्टेड छात्रों को एक कार्यक्रम के माध्यम से लैपटॉप वितरित किए जाएंगे. जरूरत पड़ने पर स्कूल के जरिए डॉक्यूमेंट्स जमा कराए जा सकते हैं.

मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

दिल्ली का आधार कार्ड

10वीं की मार्कशीट

11वीं में एडमिशन का प्रमाण पत्र

स्कूल आईडी कार्ड

योजना को लेकर सरकार का क्या कहना?

दिल्ली सरकार का मानना है कि डिजिटल संसाधनों तक पहुंच मिलने से छात्र ऑनलाइन स्टडी, डिजिटल नोट्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकेंगे. यह योजना न सिर्फ मेधावी छात्रों को आगे बढ़ने में मदद करेगी, बल्कि दिल्ली में डिजिटल शिक्षा के ढांचे को भी मजबूत करेगी.

