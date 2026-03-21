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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाEid Ul-Fitr: देशभर में ईद-उल-फितर की रौनक, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई

Eid Ul-Fitr: देशभर में ईद-उल-फितर की रौनक, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई

Eid Ul-Fitr: देशभर में ईद-उल-फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू और मायावती ने दी शुभकामनाएं दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 21 Mar 2026 10:32 AM (IST)
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भारत में शनिवार (21 मार्च 2026) ईद-उल-फितर का पवित्र त्योहार पूरे उत्साह और खुशी के साथ मनाया जा रहा है. यह इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जो रमजान के महीने के खत्म होने पर मनाया जाता है. इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर लिखा कि ईद-उल-फितर की शुभकामनाएं, यह दिन सभी के जीवन में भाईचारा और अच्छाई लाए, और सभी लोग खुश व स्वस्थ रहें.

वहीं द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को ईद की बधाई दी. उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार आत्मसंयम, सेवा, परोपकार और जरूरतमंद लोगों के प्रति दया की भावना सिखाता है. उन्होंने लोगों से समाज और देश को मजबूत बनाने का संकल्प लेने की अपील की.

मायावती का ईद के मौके पर खास संदेश

इसके अलावा मायावती ने भी सभी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी. उन्होंने कहा कि रमजान के पूरे महीने रोजा और इबादत के बाद आने वाला यह त्योहार खुशी का संदेश लेकर आता है. मायावती ने अपने संदेश में B. R. अंबेडकर के बनाए संविधान का भी जिक्र किया और कहा कि सभी लोगों को एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार मिला है. उन्होंने देश में भाईचारा, शांति और आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की. देशभर में लोग आज नमाज अदा कर रहे हैं, एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और खुशी के इस मौके को परिवार और समाज के साथ मना रहे हैं.

ये भी पढ़ें: असम में ममता बनर्जी ने जारी की 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें TMC ने किसे दिया मौका?

Published at : 21 Mar 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
Eid-ul-fitr Droupadi Murmu NARENDRA MODI
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