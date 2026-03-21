देशभर में ईद-उल-फितर की रौनक, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई

भारत में शनिवार (21 मार्च 2026) ईद-उल-फितर का पवित्र त्योहार पूरे उत्साह और खुशी के साथ मनाया जा रहा है. यह इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जो रमजान के महीने के खत्म होने पर मनाया जाता है. इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर लिखा कि ईद-उल-फितर की शुभकामनाएं, यह दिन सभी के जीवन में भाईचारा और अच्छाई लाए, और सभी लोग खुश व स्वस्थ रहें.

वहीं द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को ईद की बधाई दी. उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार आत्मसंयम, सेवा, परोपकार और जरूरतमंद लोगों के प्रति दया की भावना सिखाता है. उन्होंने लोगों से समाज और देश को मजबूत बनाने का संकल्प लेने की अपील की.

ईद-उल-फ़ित्र के मुबारक मौके पर सभी देशवासियों, विशेषकर मुस्लिम बहनों और भाइयों को हार्दिक बधाई। यह त्योहार आत्मसंयम, सेवा, परोपकार एवं वंचित वर्गों के प्रति दया का भाव रखने की सीख देता है। आइए इस अवसर पर हम समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाने का संकल्प लें। — President of India (@rashtrapatibhvn) March 21, 2026

Best wishes on Eid-ul-Fitr. May this day further brotherhood and kindness all around. May everyone be happy and healthy.



Eid Mubarak! — Narendra Modi (@narendramodi) March 21, 2026

मायावती का ईद के मौके पर खास संदेश

इसके अलावा मायावती ने भी सभी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी. उन्होंने कहा कि रमजान के पूरे महीने रोजा और इबादत के बाद आने वाला यह त्योहार खुशी का संदेश लेकर आता है. मायावती ने अपने संदेश में B. R. अंबेडकर के बनाए संविधान का भी जिक्र किया और कहा कि सभी लोगों को एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार मिला है. उन्होंने देश में भाईचारा, शांति और आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की. देशभर में लोग आज नमाज अदा कर रहे हैं, एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और खुशी के इस मौके को परिवार और समाज के साथ मना रहे हैं.

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