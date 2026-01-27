हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीजम्मू-कश्मीर कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती, 10वीं-12वीं पास के लिए सुनहरा मौका;जानें डिटेल्स

जम्मू-कश्मीर कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती, 10वीं-12वीं पास के लिए सुनहरा मौका;जानें डिटेल्स

JKSSB ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 600 से अधिक पदों पर भर्ती जारी की है.जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी और पुलिस सेवा में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह भर्ती एक शानदार अवसर है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 27 Jan 2026 11:02 AM (IST)
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और खुशखबरी सामने आई है. जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (JKSSB) ने पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 600+ पदों को भरा जायेगा. खास बात यह है कि यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन अवसर है, जो जम्मू-कश्मीर पुलिस में सेवा देकर एक स्थायी और सम्मानजनक करियर बनाना चाहते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, जिससे उम्मीदवार घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं.

JKSSB द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस भर्ती अभियान के अंतर्गत कॉन्स्टेबल के 600 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएगी. पदों का आरक्षण राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों में लागू होगा. विस्तृत कैटेगरी-वाइज पदों की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है.

योग्यता
इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य है.अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें.

आयु सीमा
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिये.अधिकतम आयु सीमा श्रेणी के अनुसार तय की गई है.
सामान्य वर्ग के लिये 28 वर्ष,आरक्षित वर्ग 30 वर्ष और विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक तय की गयी है.सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट भी दी जायेगी.

आवेदन शुल्क
इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क सामान्य व  अनारक्षित वर्ग  वर्ग के लिये 700 रुपये तय किया गया है, वहीं SC / ST / EWS वर्ग के लिये 600 रुपये रखा गया है.
शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग) से किया जा सकता है.

चयन प्रक्रिया
JKSSB कॉन्स्टेबल भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित होगी, जो MCQ आधारित होगी और प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा में होगा.इसमें गलत उत्तर देने पर ¼ अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को PST (Physical Standard Test) और PET (Physical Efficiency Test) के लिए बुलाया जायेगा. अंतिम चरण में दस्तावेज़ सत्यापन किया जायेगा.

कैसे करें आवेदन?  

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 27 Jan 2026 11:02 AM (IST)
Jammu & Kashmir Jobs JObs JKSSB Constable Recruitment 2026
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

