जम्मू-कश्मीर कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती, 10वीं-12वीं पास के लिए सुनहरा मौका;जानें डिटेल्स

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और खुशखबरी सामने आई है. जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (JKSSB) ने पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के तहत कुल 600+ पदों को भरा जायेगा. खास बात यह है कि यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन अवसर है, जो जम्मू-कश्मीर पुलिस में सेवा देकर एक स्थायी और सम्मानजनक करियर बनाना चाहते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, जिससे उम्मीदवार घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं.

JKSSB द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस भर्ती अभियान के अंतर्गत कॉन्स्टेबल के 600 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएगी. पदों का आरक्षण राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों में लागू होगा. विस्तृत कैटेगरी-वाइज पदों की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है.

योग्यता

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास होना अनिवार्य है.अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लें.

आयु सीमा

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिये.अधिकतम आयु सीमा श्रेणी के अनुसार तय की गई है.

सामान्य वर्ग के लिये 28 वर्ष,आरक्षित वर्ग 30 वर्ष और विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक तय की गयी है.सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट भी दी जायेगी.

आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क सामान्य व अनारक्षित वर्ग वर्ग के लिये 700 रुपये तय किया गया है, वहीं SC / ST / EWS वर्ग के लिये 600 रुपये रखा गया है.

शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग) से किया जा सकता है.

चयन प्रक्रिया

JKSSB कॉन्स्टेबल भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित होगी, जो MCQ आधारित होगी और प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा में होगा.इसमें गलत उत्तर देने पर ¼ अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू रहेगी. लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को PST (Physical Standard Test) और PET (Physical Efficiency Test) के लिए बुलाया जायेगा. अंतिम चरण में दस्तावेज़ सत्यापन किया जायेगा.

कैसे करें आवेदन?

