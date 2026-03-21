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मोबाइल हैक होने से कैसे बचाएं? ये सेटिंग्स तुरंत ऑन करें

Mobile Hack Safety Tips: मोबाइल को सेफ रखने के लिए कुछ जरूरी सेटिंग्स ऑन करना बेहद जरूरी है. थोड़ी सी सावधानी और सही आदतें अपनाकर आप अपने फोन को हैकिंग और डेटा चोरी के खतरे से बचा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 21 Mar 2026 09:45 AM (IST)
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Mobile Hack Safety Tips: आजकल मोबाइल सिर्फ कॉल या मैसेज के ही काम नहीं आता है. बल्कि बैंकिंग, सोशल मीडिया और पर्सनल डेटा सब कुछ इसी में होता है. यही वजह है कि हैकर्स की नजर भी अब सबसे ज्यादा स्मार्टफोन पर रहती है. कई बार एक छोटी सी गलती, जैसे किसी अनजान लिंक पर क्लिक करना या गलत ऐप इंस्टॉल करना. 

आपके पूरे फोन को खतरे में डाल सकता है. अच्छी बात यह है कि कुछ बेसिक सेटिंग्स ऑन करके आप अपने मोबाइल को काफी हद तक सुरक्षित बना सकते हैं. कैसे आप अपने फोन को हैक होने से बचा सकते हैं. इसके लिए किन बातों सेटिंग्स को ऑन करना जरूरी है और किन बातों का ध्यान रखना है जान लीजिए.

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन करें

मोबाइल की सुरक्षा बढ़ाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA. इसे ऑन करने के बाद सिर्फ पासवर्ड डालने से काम नहीं चलता, बल्कि एक अतिरिक्त OTP या वेरिफिकेशन भी देना होता है. इससे अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल जाए, तो वह आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा. आजकल लगभग हर ऐप जैसे बैंकिंग, ईमेल और सोशल मीडिया में यह सुविधा मिलती है. इसलिए जिन भी जरूरी अकाउंट्स का आप इस्तेमाल करते हैं, उनमें 2FA तुरंत ऑन कर लें.

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अनजान ऐप्स और लिंक से रखें दूरी

अक्सर हैकिंग की शुरुआत एक गलत क्लिक से होती है. अगर आपको किसी अनजान नंबर या ईमेल से लिंक आता है, तो उसे बिना सोचे समझे खोलने से बचें. इसी तरह गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के अलावा कहीं और से ऐप डाउनलोड करना भी जोखिम भरा हो सकता है. ऐसे ऐप्स में मालवेयर हो सकता है, जो आपके फोन का डेटा चुरा सकता है. हमेशा भरोसेमंद सोर्स से ही ऐप इंस्टॉल करें और ऐप डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यू जरूर पढ़ें.

फोन की सिक्योरिटी सेटिंग्स अपडेट रखें

अपने फोन की सिक्योरिटी सेटिंग्स को अपडेट रखना भी बहुत जरूरी है. स्क्रीन लॉक में मजबूत पासवर्ड या बायोमेट्रिक लॉक जैसे फिंगरप्रिंट और फेस लॉक का इस्तेमाल करें. इसके अलावा फोन और ऐप्स को समय समय पर अपडेट करते रहें, क्योंकि अपडेट में सिक्योरिटी से जुड़े सुधार होते हैं. साथ ही ‘Find My Device’ जैसे फीचर को ऑन रखें, ताकि फोन खो जाने या चोरी होने पर आप उसे ट्रैक या लॉक कर सकें. ये छोटी छोटी सेटिंग्स आपके फोन को बड़े खतरे से बचा सकती हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 21 Mar 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
Phone Safety Phone Hacking Utility News
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