मोबाइल हैक होने से कैसे बचाएं? ये सेटिंग्स तुरंत ऑन करें

Mobile Hack Safety Tips: आजकल मोबाइल सिर्फ कॉल या मैसेज के ही काम नहीं आता है. बल्कि बैंकिंग, सोशल मीडिया और पर्सनल डेटा सब कुछ इसी में होता है. यही वजह है कि हैकर्स की नजर भी अब सबसे ज्यादा स्मार्टफोन पर रहती है. कई बार एक छोटी सी गलती, जैसे किसी अनजान लिंक पर क्लिक करना या गलत ऐप इंस्टॉल करना.

आपके पूरे फोन को खतरे में डाल सकता है. अच्छी बात यह है कि कुछ बेसिक सेटिंग्स ऑन करके आप अपने मोबाइल को काफी हद तक सुरक्षित बना सकते हैं. कैसे आप अपने फोन को हैक होने से बचा सकते हैं. इसके लिए किन बातों सेटिंग्स को ऑन करना जरूरी है और किन बातों का ध्यान रखना है जान लीजिए.

टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर ऑन करें

मोबाइल की सुरक्षा बढ़ाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA. इसे ऑन करने के बाद सिर्फ पासवर्ड डालने से काम नहीं चलता, बल्कि एक अतिरिक्त OTP या वेरिफिकेशन भी देना होता है. इससे अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल जाए, तो वह आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएगा. आजकल लगभग हर ऐप जैसे बैंकिंग, ईमेल और सोशल मीडिया में यह सुविधा मिलती है. इसलिए जिन भी जरूरी अकाउंट्स का आप इस्तेमाल करते हैं, उनमें 2FA तुरंत ऑन कर लें.

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अनजान ऐप्स और लिंक से रखें दूरी

अक्सर हैकिंग की शुरुआत एक गलत क्लिक से होती है. अगर आपको किसी अनजान नंबर या ईमेल से लिंक आता है, तो उसे बिना सोचे समझे खोलने से बचें. इसी तरह गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के अलावा कहीं और से ऐप डाउनलोड करना भी जोखिम भरा हो सकता है. ऐसे ऐप्स में मालवेयर हो सकता है, जो आपके फोन का डेटा चुरा सकता है. हमेशा भरोसेमंद सोर्स से ही ऐप इंस्टॉल करें और ऐप डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यू जरूर पढ़ें.

फोन की सिक्योरिटी सेटिंग्स अपडेट रखें

अपने फोन की सिक्योरिटी सेटिंग्स को अपडेट रखना भी बहुत जरूरी है. स्क्रीन लॉक में मजबूत पासवर्ड या बायोमेट्रिक लॉक जैसे फिंगरप्रिंट और फेस लॉक का इस्तेमाल करें. इसके अलावा फोन और ऐप्स को समय समय पर अपडेट करते रहें, क्योंकि अपडेट में सिक्योरिटी से जुड़े सुधार होते हैं. साथ ही ‘Find My Device’ जैसे फीचर को ऑन रखें, ताकि फोन खो जाने या चोरी होने पर आप उसे ट्रैक या लॉक कर सकें. ये छोटी छोटी सेटिंग्स आपके फोन को बड़े खतरे से बचा सकती हैं.

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