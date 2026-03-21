Train Cancelled News: अगर आप झारखंड से ट्रेन से सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं या पहले से टिकट बुक कर चुके हैं, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. रेलवे ने धनबाद, गोमो और बोकारो रूट से गुजरने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों को अगले कुछ दिनों के लिए कैंसिल कर दिया है. ऐसे में जिन यात्रियों ने इन ट्रेनों में रिजर्वेशन कराया है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

खासकर रांची से उत्तर बिहार और गोरखपुर की तरफ जाने वाले यात्रियों को अब अपने सफर की नई प्लानिंग करनी होगी. रेलवे की तरफ से बताया गया है कि किन वजहों से यह फैसला लिया गया है, इसलिए यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

इन ट्रेनों को किया कैंसिल

ट्रेन नंबर 08105 रांची-झंझारपुर स्पेशल 23 मार्च और 30 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर08106 झंझारपुर-रांची स्पेशल 24 मार्च और 31 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर08629 रांची-गोरखपुर स्पेशल 23 मार्च और 30 मार्च को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 08640 गोरखपुर-रांची स्पेशल 25 मार्च और एक अप्रैल को कैंसिल रहेगी.

यह ट्रेनें बनेंगी ऑप्शन

अगर आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ अच्छे ऑप्शन अभी भी मौजूद हैं. धनबाद से गोरखपुर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन 2 मार्च और 30 मार्च को उपलब्ध रहेगी, जिसे आप सफर के लिए चुन सकते हैं. मौर्य एक्सप्रेस में लंबी वेटिंग होने की वजह से यह ट्रेन यात्रियों के लिए बेहतर ऑप्शन बन रही है.

इस स्पेशल ट्रेन में स्लीपर से लेकर एसी तक अलग अलग कैटेगरी में सीटें मिल रही हैं. जिससे टिकट मिलने की पाॅसिबिलटी ज्यादा है. वहीं उत्तर बिहार की तरफ जाने वाले यात्री राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस का भी सहारा ले सकते हैं. इस ट्रेन में भी अभी सभी क्लास में सीटें खाली हैं. इसलिए कन्फर्म टिकट पाने के चांस काफी अच्छे हैं.

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जम्मू जाने वाली ट्रेन का रूट चेंज

अगर आप गर्मी की छुट्टियों में जम्मू जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये अपडेट जान लेना जरूरी है. रेलवे ने टाटा-जम्मूतवी और संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस के रूट में बदलाव किया है. जिससे यात्रियों को अपने सफर की प्लानिंग दोबारा करनी पड़ सकती है. यह बदलाव मई और जून की अलग अलग तारीखों पर लागू रहेगा.

आम तौर पर कानपुर और दिल्ली होकर चलने वाली ये ट्रेनें अब मेरठ सिटी, सहारनपुर और अंबाला कैंट के रास्ते जाएंगी. रेलवे ने यह फैसला उत्तर रेलवे में चल रहे विकास कार्यों की वजह से लिया है. ऐसे में सफर से पहले ट्रेन का नया रूट और टाइमिंग जरूर चेक कर लें, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो.

इन ट्रेनों का रूट चेंज

ट्रेन नंबर 18101 टाटा-जम्मूतवी एक्सप्रेस 29 मई, 31 मई, 3 जून को चलेगी,खुर्जा, मेरठ सिटी, सहारनपुर, अंबाला कैंट से जाएगी

ट्रेन नंबर 18102 जम्मूतवी-टाटा एक्सप्रेस 30 मई, 1 जून, 3 जून को चलेगी, अंबाला कैंट, सहारनपुर, मेरठ सिटी, खुर्जा से जाएगी

ट्रेन नंबर 18309 संबलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस 30 मई, 1 जून, 2 जून को चलेगी, खुर्जा, मेरठ सिटी, सहारनपुर, अंबाला कैंट से जाएगी

ट्रेन नंबर 18310 जम्मूतवी-संबलपुर एक्सप्रेस 31 मई, 2 जून, 4 जून को चलेगी, अंबाला कैंट, सहारनपुर, मेरठ सिटी, खुर्जा से जाएगी

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