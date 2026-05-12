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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशमध्य प्रदेश: PM मोदी की अपील पर CM मोहन यादव का बड़ा फैसला, कहा- 'अगले आदेश तक...'

मध्य प्रदेश: PM मोदी की अपील पर CM मोहन यादव का बड़ा फैसला, कहा- 'अगले आदेश तक...'

Mohan Yadav On PM Modi Appeal: सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मध्य प्रदेश राष्ट्रहित में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए संकल्पित है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 12 May 2026 10:13 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की खपत कम करने की अपील के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने कहा है कि अब मंत्रियों की वाहन रैली बहुत कम गाड़ियां होंगी. साथ ही उन्होंने प्रदेश के लोगों से भी ये अपील की है कि वह ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें.

सीएम मोहन यादव ने एक्स हैंडल पर लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मध्यप्रदेश राष्ट्रहित में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए संकल्पित है. आगामी आदेश तक मेरे कारकेड में सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम वाहन होंगे और भ्रमण के दौरान कोई वाहन रैली नहीं होगी."

ये भी पढ़े: उज्जैन से भोपाल तक 700 गाड़ियों का काफिला! PM मोदी की अपील पर बीजेपी नेता ने फेरा पानी

 

'मंत्रियों की यात्रा में हों कम गाड़ियां'

उन्होंने आगे लिखा, "सभी मंत्रीगण भी यात्रा के समय न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे. साथ ही, नवनियुक्त निगम-मंडल पदाधिकारी सादगी से कार्यभार ग्रहण करेंगे."

'पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करें इस्तेमाल'

इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के लोगों से ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने की अपील की. उन्होंने कहा लिखा, "प्रदेशवासियों से भी आग्रह है कि वे सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं. राष्ट्रहित सर्वोपरि है."

ये भी पढ़ें: Indore News: युवक ने किया AI का गलत इस्तेमाल, छात्रा की फोटो एडिट कर तुड़वाई सगाई, केस दर्ज

Published at : 12 May 2026 10:02 PM (IST)
Tags :
PM Modi MP News MOHAN YADAV
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