मध्य प्रदेश: PM मोदी की अपील पर CM मोहन यादव का बड़ा फैसला, कहा- 'अगले आदेश तक...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से ईंधन की खपत कम करने की अपील के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने कहा है कि अब मंत्रियों की वाहन रैली बहुत कम गाड़ियां होंगी. साथ ही उन्होंने प्रदेश के लोगों से भी ये अपील की है कि वह ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें.

सीएम मोहन यादव ने एक्स हैंडल पर लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मध्यप्रदेश राष्ट्रहित में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए संकल्पित है. आगामी आदेश तक मेरे कारकेड में सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम वाहन होंगे और भ्रमण के दौरान कोई वाहन रैली नहीं होगी."

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आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के आह्वान पर मध्यप्रदेश राष्ट्रहित में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने के लिए संकल्पित है।



आगामी आदेश तक मेरे कारकेड में सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम वाहन होंगे और भ्रमण के दौरान कोई वाहन रैली नहीं होगी। सभी मंत्रीगण भी यात्रा के समय न्यूनतम… — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) May 12, 2026

'मंत्रियों की यात्रा में हों कम गाड़ियां'

उन्होंने आगे लिखा, "सभी मंत्रीगण भी यात्रा के समय न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे. साथ ही, नवनियुक्त निगम-मंडल पदाधिकारी सादगी से कार्यभार ग्रहण करेंगे."

'पब्लिक ट्रांसपोर्ट का करें इस्तेमाल'

इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के लोगों से ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने की अपील की. उन्होंने कहा लिखा, "प्रदेशवासियों से भी आग्रह है कि वे सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं. राष्ट्रहित सर्वोपरि है."

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