रसोई गैस की सप्लाई होगी और भी मजबूत, BPCL ने बताया- कैसे बढ़ेगा देश का गैस भंडार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर भारी निर्भर है।

LPG Supply Security: घरेलू गैस की कीमतों में बदलाव हो या फिर सप्लाई में किसी भी तरह की रकावट हो, इसका सीधा असर आम लोगों के घर के बजट पर पड़ता है. ऐसे में देश में LPG की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है. अब इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत अपने LPG स्टोरेज सिस्टम को मजबूत करने की तैयारी में जुट गया है.

भारत में बढ़ती उर्जा जरूरतों और वैश्विक सप्लाई बाधाओं की चिंताओं के बीच Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) ने कहा है कि देश को अपने LPG स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार करने की जरूरत है. कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय खन्ना ने बताया कि भारत इस दिशा में कई ऑप्शनों पर विचार कर रहा है और अगले छह महीनों के अंदर एक ठोस योजना तैयार कर ली जाएगी.

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कई विकल्पों पर चल रहा है विचार

संजय खन्ना ने कहा कि भारत को ज्यादा LPG स्टोरेज क्षमता की जरूरत है. इसके लिए अलग-अलग हितधारकों के साथ बातचीत की जा रही है ताकि फ्यूचर में सप्लाई बाधित होने की स्थिति से बेहतर तरीके से निपटा जा सके.

जानें क्यों बढ़ी चिंता?

यह बयान ऐसे टाइम में आया है कि जब मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने भारत की आयातित ऊर्जा पर निर्भरता को लेकर चिंता बढ़ा दी है. इससे देश के मौजूदा स्टोरेज की कमजोरियां भी सामने आई हैं.

रिपोर्ट में क्या सामने आया?

S&P Global अभी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के पास फिलहाल इतना LPG स्टोरेज है जो केवल 22 दिनों की मांग पूरी कर सकता है.

कच्चे तेल का स्टोरेज करीब 74 दिन

एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) का स्टोरेज करीब 60 दिन

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के पास प्राकृतिक गैस के लिए कोई रणनीतिक रिजर्व नहीं है और बैटरी स्टोरेज क्षमता भी 2 गीगावाट से कम है.

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आयात पर कितनी निर्भरता?