हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG News: रसोई गैस की सप्लाई होगी और भी मजबूत, BPCL ने बताया- कैसे बढ़ेगा देश का गैस भंडार

LPG News: रसोई गैस की सप्लाई होगी और भी मजबूत, BPCL ने बताया- कैसे बढ़ेगा देश का गैस भंडार

LPG Supply: घरेलू गैस की सप्लाई में थोड़ी सी भी रुकावट आम लोगों के बजट पर सीधा असर डाल सकती है. इसी चिंता को देखते हुए भारत अब LPG स्टोरेज क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रहा है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 12 May 2026 07:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भारत ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर भारी निर्भर है।

LPG Supply Security: घरेलू गैस की कीमतों में बदलाव हो या फिर सप्लाई में किसी भी तरह की रकावट हो, इसका सीधा असर आम लोगों के घर के बजट पर पड़ता है. ऐसे में देश में LPG की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है. अब इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत अपने LPG स्टोरेज सिस्टम को मजबूत करने की तैयारी में जुट गया है.

भारत में बढ़ती उर्जा जरूरतों और वैश्विक सप्लाई बाधाओं की चिंताओं के बीच Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) ने कहा है कि देश को अपने LPG स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार करने की जरूरत है. कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय खन्ना ने बताया कि भारत इस दिशा में कई ऑप्शनों पर विचार कर रहा है और अगले छह महीनों के अंदर एक ठोस योजना तैयार कर ली जाएगी.

 पैसा डबल करने की गारंटी! पोस्ट ऑफिस की सुपरहिट योजना, समझें निवेश का सही गणित

कई विकल्पों पर चल रहा है विचार

संजय खन्ना ने कहा कि भारत को ज्यादा LPG स्टोरेज क्षमता की जरूरत है. इसके लिए अलग-अलग हितधारकों के साथ बातचीत की जा रही है ताकि फ्यूचर में सप्लाई बाधित होने की स्थिति से बेहतर तरीके से निपटा जा सके.

जानें क्यों बढ़ी चिंता?

यह बयान ऐसे टाइम में आया है कि जब मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने भारत की आयातित ऊर्जा पर निर्भरता को लेकर चिंता बढ़ा दी है. इससे देश के मौजूदा स्टोरेज की कमजोरियां भी सामने आई हैं.

रिपोर्ट में क्या सामने आया?

S&P Global  अभी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के पास फिलहाल इतना LPG स्टोरेज है जो केवल 22 दिनों की मांग पूरी कर सकता है.

  • कच्चे तेल का स्टोरेज करीब 74 दिन
  • एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) का स्टोरेज करीब 60 दिन

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के पास प्राकृतिक गैस के लिए कोई रणनीतिक रिजर्व नहीं है और बैटरी स्टोरेज क्षमता भी 2 गीगावाट से कम है.

 ट्रैफिक सिस्टम में बड़ा बदलाव, अब बिना OTP वेरिफिकेशन के नहीं कटेगा आपका चालान

आयात पर कितनी निर्भरता?

  • भारत ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है.
  • कच्चे तेल की 90 प्रतिशत जरूरत
  • प्राकृतिक गैस की 50 प्रतिशत जरूरत
  • वहीं LPG की 60 प्रतिशत जरूरत
  • आयात के जरिए पूरी की जाती है. इनमें से बड़ी सप्लाई मिडिल ईस्त से आती है.

Published at : 12 May 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Utility News LPG  Middle East War BPCL LPG Storage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
LPG News: रसोई गैस की सप्लाई होगी और भी मजबूत, BPCL ने बताया- कैसे बढ़ेगा देश का गैस भंडार
रसोई गैस की सप्लाई होगी और भी मजबूत, BPCL ने बताया- कैसे बढ़ेगा देश का गैस भंडार
यूटिलिटी
Tax Saving Tips: नौकरी में रहते हुए Tax भरना पड़ रहा है महंगा? इन टिप्स को फॉलो कर बचाएं अपनी कमाई
नौकरी में रहते हुए Tax भरना पड़ रहा है महंगा? इन टिप्स को फॉलो कर बचाएं अपनी कमाई
यूटिलिटी
नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने में कतरा रहे हैं Delhi-NCR के लोग, सर्वे ने कर दिया हैरान, जानें आंकड़े
नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने में कतरा रहे हैं Delhi-NCR के लोग, सर्वे ने कर दिया हैरान, जानें आंकड़े
यूटिलिटी
Working Women Schemes: घर भी मिलेगा और सुरक्षा भी, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए हैं सरकार की ये 3 योजनाएं
घर भी मिलेगा और सुरक्षा भी, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए हैं सरकार की ये 3 योजनाएं
Advertisement

वीडियोज

Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Big Breaking: America के रुख से पाकिस्तान में मची हलचल | US Iran War | Pakistan | Middle East
MG Cyberster and BMW M440i | India’s Best Convertibles? | #mg #mgcyberster #bmw #autolive
Vijay के शपथ समारोह में Trisha Krishnan बनीं सुर्खियों की वजह | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
'एक काम कीजिए, खुद Google कीजिए', NEET पेपर लीक पर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स से की ये अपील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोने की खरीद कैसे होगी कम? किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया ये आइडिया
सोने की खरीद कैसे होगी कम? राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया ये आइडिया
इंडिया
'युवाओं के भविष्य के साथ अपराध...', NEET पेपर लीक को लेकर गुस्से में राहुल गांधी, पीएम मोदी से कहा ये
'युवाओं के भविष्य के साथ अपराध...', NEET पेपर लीक को लेकर गुस्से में राहुल गांधी, पीएम मोदी से कहा ये
क्रिकेट
BAN vs PAK: बांग्लादेश से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, लगातार तीसरी हार से करवा ली फजीहत, साढ़े 6 फुट के गेंदबाज ने मचाई तबाही
बांग्लादेश से बुरी तरह हारा पाकिस्तान, लगातार तीसरी हार से करवा ली फजीहत, साढ़े 6 फुट के गेंदबाज ने मचाई तबाही
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
इंडिया
फ्लोर टेस्ट में विजय पास होंगे या फेल? HC ने TVK विधायक को विधानसभा जाने से रोका, SC पहुंचा मामला
फ्लोर टेस्ट में विजय पास होंगे या फेल? HC ने TVK विधायक को विधानसभा जाने से रोका, SC पहुंचा मामला
विश्व
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
ऑपरेशन ‘एपिक फ्यूरी’ के बाद अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान की मदद के आरोप में चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध
इंडिया
जिन ज्योतिषाचार्य ने की थी विजय के CM बनने की भविष्यवाणी, उन्हें अब सरकार में मिला बहुत बड़ा पद
जिन ज्योतिषाचार्य ने की थी विजय के CM बनने की भविष्यवाणी, उन्हें अब सरकार में मिला बहुत बड़ा पद
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Embed widget