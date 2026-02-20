DDA Premium Housing Scheme: अपना घर होना सभी का एक सपना होता है. वहीं सपना और बड़ा हो जाता है. जब घर दिल्ली जैसे किसी बड़े शहर में लेने का मन हो. लेकिन प्रॉपर्टी की ऊंची कीमतों के बीच सही मौका मिलना आसान नहीं होता. मगर कई ऐसी स्कीमें आती हैं. जिनसे आपका सपना पूरा हो सकता है. ऐसी ही एक स्कीम दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से लाई गई है.

इस प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026 कई खरीदारों के लिए घर लेने का बड़ा मौका है. लोगों की डिमांड को देखते हुए डीडीए ने रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. इस स्कीम में अलग अलग इनकम ग्रुप के लिए कुल 582 फ्लैट ऑफर किए गए हैं. जान लीजिए कब तक बढ़ाई गई इस स्कीम में आवेदन की तारीख.

रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाई गई

DDA की प्रीमियम हाउसिंग स्कीम को अब 20 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है. यानी आज इसके लिए आवदेन करने का आखिरी मौका है. इस स्कीम में दिल्ली के कई प्राइम एरिया कवर किए गए हैं. जसोला में एचआईजी फ्लैट करीब 2.14 करोड़ रुपये की रिजर्व प्राइस पर उपलब्ध हैं. वसंत कुंज और द्वारका में एसएफएस और एमआईजी कैटेगरी के फ्लैट दिए गए हैं.

द्वारका में 1.34 करोड़ से 1.45 करोड़ रुपये के बीच एमआईजी यूनिट्स मिल रही हैं. इसके अलावा रोहिणी, दिलशाद गार्डन, लोकनायकपुरम और जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में भी ऑप्शन मौजूद हैं. एमआईजी फ्लैट की कीमत 53 लाख रुपये से शुरू होकर 1.45 करोड़ रुपये तक जाती है.

मिडिल और लो इनकम ग्रुप के लिए राहत

स्कीम का फोकस सिर्फ हाई बजट खरीदारों पर नहीं है. एलआईजी, जनता और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी किफायती फ्लैट उपलब्ध हैं. करोल बाग, रोहिणी, पश्चिम विहार और विकासपुरी जैसे इलाकों में एलआईजी यूनिट्स 19 लाख रुपये से शुरू हो रही हैं. जनता और ईडब्ल्यूएस फ्लैट द्वारका, अशोक नगर, कोंडली घरोली और नसीरपुर में मिल रहे हैं. यह उन लोगों के लिए अच्छा मौका है जो पहली बार घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और सीमित बजट में दिल्ली में सेटल होना चाहते हैं.

ऐसे करें अप्लाई

रजिस्ट्रेशन और ईएमडी जमा करने की अंतिम तारीख 20 फरवरी 2026 शाम 6 बजे तक है. जबकि आवेदन सबमिट करने की आखिरी तारीख 23 फरवरी तय की गई है. ई नीलामी का शेड्यूल 26 फरवरी को जारी होगा और ऑनलाइन बिडिंग 2 से 5 मार्च के बीच हो सकती है. पूरी प्रोसेस ऑनलाइन है. https://eservices.dda.org.in/ साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें:क्या ट्रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हा, हीटर या कैटल, जानें क्या हैं नियम