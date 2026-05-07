कैलाश मानसरोवर यात्रा अब और महंगी, फीस में भारी बढ़ोतरी, जारी हुआ 2026 का नया शेड्यूल

Kailash Mansarovar Yatra: क्या आप भी इस साल भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने को लेकर कैलाश मानसरोवर जाने की खास योजना बना रहे हैं, तो जाने से पहले इस खबर पर ध्यान देना न भूलें. इस भगवान शिव के धाम कैलाश मानसरोवर में जाना आपको महंगा पड़ सकता है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले सा के मुताबिक इस साल श्रद्धालुओं को 20 फीसदी ज्यादा अपनी राशि खर्च करनी होगी.

जानकारी के मुताबिक, हाल ही में यात्रा सुविधाओं में किए गए बदलाव के मद्देनज़र अब कैलाश मानसरोवर पर जाने के लिए यात्रियों को लगभग 2.09 लाख रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं. तेजी से बढ़ दामों ने भगवान शंकर के भक्तों के होश उड़ा दिए हैं. तो आइए जानते हैं कैलाश मानसरोवर की बढ़ती फीस के साथ-साथ 2026 का जारी हुआ नया शेड्यूल के बारे में.

पिछले साल की तुलना में ज्यादा करना होगा खर्च

भगवानों की नगरी कहा जाने वाला प्रदेश उत्तराखंड अपने आप में ही पूरी दुनियाभर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है. जहां, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से होकर गुजरने वाली कैलाश मानसरोवर में हर साल लाखों की संख्या में भगवान भोलेनाथ के भक्त दर्शन करने जाते हैं. लेकिन, इस बार भक्तों की यह यात्रा पिछले साल के मुताबिक भारी पड़ने वाली है. कुछ अधिकारियों ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक यात्री का कुल खर्चा पिछले साल के अनुसार बढ़कर 2.09 लाख रुपये हो गया है. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल की तुलना करें तो, 20 प्रतिशत ज्यादा हो गया है. जहां, यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

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आखिर क्यों कैलाश मानसरोवर के दामों में हुआ उछाल?

जानकारी के मुताबिक, अचानक से बढ़े यात्रा के दाम में डॉलक की कीमतों में उछाल बताया जा रहा है. तो वहीं, दूसरी तरफ डॉलर के बढ़ते दामों की वजह से तिब्बत वाले हिस्से का खर्चा पहले के मुताबिक इस साल ज्यादा बढ़ गया है. इतना ही नहीं, भारतीय क्षेत्र में भी महंगाई और सुविधाओं के विस्तार की दरों में भी पूरी तरह से बदलाव किया जा रहा है.

कुमाऊं मंडल विकास निगम ने भी दामों में की बढ़ोतरी

आपमें से कम लोगों को इस विषय पर जानकारी होगी कि, भारतीय क्षेत्र में यात्रियों के ठहरने, खाने-पीने और गाइड की सुविधा देने वाली जिम्मेदारी कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) द्वारा संभाली जाती है. तो वहीं, इस बार कुमाऊं मंडल विकास निगम ने भी 8 हजार रुपये के दामों में बढ़ोतरी कर यात्रियों को पूरी तरह से हैरान कर दिया है. अब भारतीय क्षेत्र में प्रति यात्री शुल्क 65 हजार रुपये तय किया गया है. जिसको लेकर निगम के महाप्रबंधक विजय नाथ शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाओं को भी पूरी तरह से जारी कर दिया गया है.

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यहां जानें कब से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर की यात्रा

साल 2026 में कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत 4 जुलाई से होने जा रही है. जहां, इस साल भी 10 जत्थे न सिर्फ भेजे जाएंगे बल्कि हर एक जत्थे में 50 तीर्थयात्रियों को शामिल किया जाएगा. यह जानना भी जरूरी है कि साल 1962 के भारत-चीन में हुए युद्ध के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिसे सैल 1981 में भक्तों के लिए फिर से शुरू कर दिया गया है.