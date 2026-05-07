Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दूसरे शहर में कटे चालान का भुगतान उसी राज्य के नियमों से होता है.

ऑनलाइन या ऑफलाइन, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर चालान भरें.

9 मई को दिल्ली में लोक अदालत, चालान माफी का मौका.

31 जनवरी 2026 तक के सामान्य चालान ही लोक अदालत में मान्य.

E Challan Payment: कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी बाइक या कार लेकर किसी दूसरे शहर या राज्य में चले जाते हैं. वहां जाने-अनजाने में हुई ट्रैफिक के नियमों की अनदेखी का खामियाजा आपको घर आकर भुगतना पड़ता है. घर आने के बाद आपको चालान कटने का पता चलता है.

मान लीजिए कि आपकी गाड़ी उत्तर प्रदेश (UP) की और चालान दिल्ली में कटा है, तो अब क्या होगा? नियम के मुताबिक, आपको चालान दिल्ली के सिस्टम के अनुसार ही भरना होगा क्योंकि चालान उसी राज्य के नियमों के तहत जमा होता है, जहां उसका उल्लंघन हुआ है.

कहां और कैसे भरें चालान?

आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चालान भर सकते हैं. ऑनलाइन भरने के लिए आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट या परिवहन ई-चालान पोर्टल पर गाड़ी नंबर या चालान नंबर डालकर पेमेंट करना होगा. आप चाहें तो वर्चुअल कोर्ट- vcourts.gov.in पर भी जाकर चालान भर सकते हैं. ऑफलाइन चालान का भुगतान करने के लिए आपको दिल्ली के किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेडक्वॉर्टर पर जाकर नकद या कार्ड से पेमेंट करना होगा.

दिल्ली में लोक अदालत का आयोजन

कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक पुलिस मामूली सी गलती पर भी भारी-भरकम चालान काट देता है. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आपके पास चालान माफ करवाने का सिर्फ आज तक का ही मौका है. दिल्ली में 9 मई, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक लगने जा रही है. इसके लिए रजिस्ट्रेशन या टोकन बुकिंग करने की आखिरी तारीख आज यानी कि 7 मई को है. यह आपके पास ट्रैफिक चालान माफ करवाने का शानदार मौका है.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

9 मई की लोक अदालत के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए टोकन बुकिंग विंडो 4 मई-7 मई तक ही खुला रहेगा. इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो करें:-

सबसे पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोक अदालत पोर्टल पर लॉगिन करें.

अपना गाड़ी नंबर और इंजन/चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक डॉलर सर्च करें.

पोर्टल पर आपके लंबित चालानों की सूची दिख जाएगी. इसमें से जो भी चालान लोक अदालत के लिए पात्र है, उसे चुनें.

अपनी सुविधानुसार, नजदीकी कोर्ट और उपलब्ध टाइम स्लॉट का चयन करें.

फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक टोकन/अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा. इसे डाउनलोड कर लें.

कहां लगेगी अदालत?

9 मई, शनिवार को सुबह के 10 बजे से शाम के 4 बजे तक दिल्ली के सभी 7 जिला न्यायालयों- पटियाला हाउस, तीस हजारी, कड़कड़डूमा, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू में लोक अदालतें लगने जा रही हैं.

इसमें केवल 31 जनवरी, 2026 तक के लंबित 'कम्पाउंडेबल' चालान- हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप करना और गलत पार्किंग के मामलों की ही सुनवाई होगी. हालांकि, शराब पीकर गाड़ी चलाना, हिट एंड रन और बड़े आपराधिक हादसे जैसे गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं होगी.

क्या है लोक अदालत?

लोक अदालतें समय-समय पर देश के तमाम हिस्सों में लगती रहती हैं. इसमें ट्रैफिक चालान समेत कई मामलों का निपटारा किया जाता है. लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है. इसके खिलाफ कहीं ओर अपील नहीं की जा सकती है. इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है, कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने का झंझट नहीं होता है.

न्यायाधीश अपराध की प्रकृति के आधार पर जुर्माना कम कर सकते हैं या पूरी तरह से माफ भी कर सकते हैं. लोक अदालत जाते वक्त टोकन या अपॉइंटमेंट लेकर साथ में लेकर जाना जरूरी है. चालान की प्रिंट भी निकलवा कर साथ ले जाएं क्योंकि अदालत में प्रिंट कराने की सुविधा को लेकर निश्चितता के साथकुछ कहा नहीं जा सकता.

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