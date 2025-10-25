Chhath Special Trains: देश भर में आज यानी 25 अक्टूबर से छठ का महापर्व शुरू हो चुका है.28 अक्टूबर तक यह महापर्व मनाया जाएगा. बहुत से लोग जो अपने घरों से दूर रह रहे होते हैं. छठ के लिए घर पर जाते हैं. और छठ मनाने के बाद वापस काम पर लौटते हैं. कुछ लोग छठ के लिए छुट्टी लेते हैं. इनमें ज्यादातर लोग ट्रेन से आते-जाते हैं. छठ पूजा के बाद घर लौटने वालों के लिए रेलवे ने 6181 स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया है.

जिससे त्योहारों के बाद काम पर लौटने वाले लोगों की यात्रा आसान और सुरक्षित हो सके. छठ के समय बिहार और पूर्वांचल की ओर जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. देश के अलग-अलग हिस्सों जैसे दिल्ली, मुंबई, सूरत, अमृतसर और कई बड़े शहरों से बड़ी संख्या में लोग अपने घरों के लिए निकलते हैं. रेलवे ने नियमित ट्रेनों के अलावा एक्ट्रा ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है. जानें इन ट्रेनों की पूरी जानकारी कब कहां से चलेंगी ट्रेनें.

28 अक्टूबर से शुरू होगी वापसी की सुविधा

रेलवे ने बताया कि छठ पूजा के बाद यात्रियों की वापसी यात्रा को ध्यान में रखते हुए 28 अक्टूबर से 6181 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी. यह ट्रेनें त्योहार के बाद काम पर लौटने वाले लोगों के लिए राहत की बात हैं. अतिरिक्त यात्री आरक्षण प्रणाली यानी पीआरएस काउंटर और स्वचालित टिकट मशीनें भी प्रमुख स्टेशनों पर बढ़ाई जा रही हैं. रेलवे ने सुनिश्चित किया है कि भीड़ के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित अनुभव मिले. यह कदम छठ के अवसर पर बढ़ी भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुविधा के लिए उठाया गया है.

छठ पर ट्रेनों का इंतजाम

छठ पर बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं. इसलिए नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल, उधना, पुणे, मुंबई और बेंगलुरु जैसे स्टेशनों पर विशेष होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं. रेलवे कर्मचारी यात्रियों का मार्गदर्शन करने और व्यवस्था बनाए रखने में लगे हैं.

इसके अलावा 25 नवंबर से 900 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी जिससे त्योहार की भीड़ को कम किया जा सके. यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित और आसान तरीके से यात्रा कर सकें

बिहार के 30 स्टेशनों पर खास तैयारियां

बिहार के लगभग 30 मेन स्टेशन होल्डिंग एरिया, एक्सट्रा टिकट काउंटर, सीसीटीवी निगरानी और अन्य यात्री सहूलियत वाले इंतजाम के साथ तैयार हो रहे हैं. यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक्सट्रा कोच भी जोड़ दिए गए हैं.

मेन स्टेशनों में जैसे पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर टर्मिनल, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, समस्तीपुर और बरौनी में मौसम-रोधी होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं. इसी तरह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बलिया और बनारस में भी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं. इस पहल का मकसद यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाना है.

