हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीCheque Bounce Rules: चेक बाउंस के होने के बाद कितने दिनों के भीतर भेजना होता है लीगल नोटिस, क्या हो सकती है जेल? जानें कानूनी नियम

Cheque Bounce Rules: चेक बाउंस के होने के बाद कितने दिनों के भीतर भेजना होता है लीगल नोटिस, क्या हो सकती है जेल? जानें कानूनी नियम

Cheque Bounce Rules: कई कारणों से लोगों के चेक बाउंस हो जाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो पहले इसके नियम जान लें और ये भी जान लें कि कहीं जेल तो नहीं पहुंचा देगा खाली अकाउंट.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 03 Jun 2026 11:13 PM (IST)
Preferred Sources

Cheque Bounce Rules: कई बार हम किसी को कर्ज देते हैं या किसी से कर्ज लेते हैं. तब रकम वापस लौटाने के लिए कुछ लोग चेक का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जब चेक में लिखी हुई रकम बैंक खाते में नहीं होती है, तो वो चेक बाउंस हो जाता है. ऐसे मामलों को बड़ी ही गंभीरता से लिया जाता है. चेक देकर कई लोग फ्रॉड करने की कोशिश भी करते हैं. लेकिन अगर आपका चेक बाउंस हो गया है या आपको किसी ने भुगतान किया और वो चेक बाउंस हो गया है, तो इसके कानूनी नियम जान लें उसके बाद एक्शन लें.

चेक बाउंस होने पर क्या कहता है कानून?
भारत में चेक बाउंस से जुड़े मामलों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट (NIA) की धारा 138 के तहत देखा जाता है. ये कानून उन मामलों पर लागू होता है, जहां चेक किसी कर्ज या कानूनी भुगतान को चुकाने के लिए दिया गया हो. अगर चेक बाउंस हो जाता है, तो जिसे भुगतान मिलना था वो व्यक्ति को बैंक से सूचना मिलने के 30 दिनों के भीतर ही चेक जारी करने वाले व्यक्ति को लिखित नोटिस भेजना होता है.

ये भी पढ़ें: Toll Tax: टोल टैक्स नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी, कम हो सकती है फ्री में आने-जाने वालों की लिस्ट

नोटिस मिलने के बाद चेक जारी करने वाले व्यक्ति के पास भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय होता है. यदि वो इस अवधि में भुगतान नहीं करता, तो मामला अदालत में ले जाया जा सकता है.

क्या है सजा का प्रावधान?
चेक बाउंस होने के बाद ये मामला धारा 138 के अंतर्गत एक आपराधिक मामला माना जाता है. जिसके बाद दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 2 साल की जेल हो सकती है. कुछ मामलों में जेल नहीं होती तो चेक राशि के दोगुने तक जुर्माना भरना होता है. या कई मामलों में दोनों ही सजा एक साथ हो सकती हैं.

इन मामलों में नहीं लागू होती धारा 138
ये जानना भी जरूरी है कि हर चेक बाउंस मामला आपराधिक नहीं होता है. अगर चेक गिफ्ट के रूप में दिया गया हो या दोनों पक्षों के बीच कोई कानूनी देनदारी न हो, तो धारा 138 लागू नहीं हो सकती. इसके अलावा कुछ तकनीकी खामियों वाले मामलों में भी अदालत तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर फैसला करती है.

ये भी पढ़ें: EV Charging Station: घर की खाली जगह में लगाएं ईवी चार्जिंग पॉइंट, हर महीने होगी मोटी कमाई

सावधानियां रखना भी हैं जरूरी
चेक बाउंस होने से पहले ही यदि कुछ सावधानियां बरती जाएं तो आप इस परेशानी से बच सकते हैं. जैसे:

  • चेक जारी करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि खाते में पर्याप्त राशि मौजूद हो.
  • चेक पर लिखी गई सभी जानकारी सही होना चाहिए.
  • यदि किसी लेनदार ने चेक दिया है तो उसे अच्छी तरह से जांच लें.
  • जैसे ही चेक मिला हो उसे तुरंत बैंक में जमा करा दें.
  • यदि चेक बाउंस हो जाता है तो तत्काल प्रभाव से शिकायत करें.

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 03 Jun 2026 11:10 PM (IST)
Tags :
Cheque Bounce Cheque Bounce Rules
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Cheque Bounce Rules: चेक बाउंस के होने के बाद कितने दिनों के भीतर भेजना होता है लीगल नोटिस, क्या हो सकती है जेल? जानें कानूनी नियम
चेक बाउंस के होने के बाद कितने दिनों के भीतर भेजना होता है लीगल नोटिस, क्या हो सकती है जेल? जानें कानूनी नियम
यूटिलिटी
Toll Tax: टोल टैक्स नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी, कम हो सकती है फ्री में आने-जाने वालों की लिस्ट
Toll Tax: टोल टैक्स नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी, कम हो सकती है फ्री में आने-जाने वालों की लिस्ट
यूटिलिटी
EV Charging Station: घर की खाली जगह में लगाएं ईवी चार्जिंग पॉइंट, हर महीने होगी मोटी कमाई
EV Charging Station: घर की खाली जगह में लगाएं ईवी चार्जिंग पॉइंट, हर महीने होगी मोटी कमाई
यूटिलिटी
Travel Expense: Gen Z पर चढ़ा विदेश घूमने का खुमार, क्यों बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशंस चुन रहे हैं भारतीय युवा?
Gen Z पर चढ़ा विदेश घूमने का खुमार, क्यों बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशंस चुन रहे हैं भारतीय युवा?
Advertisement

वीडियोज

Sushmita Sen को 'Gold Digger' कहने वालों को Lalit Modi का जवाब, बोले- हर बिल वही चुकाती थीं
Top Speed 60 km पर क्या ये Practical है ? River Indie scooter full review | #riverindie #autolive
Malviya Nagar Restaurant Fire: मालवीय नगर से LIVE दर्दनाक तस्वीरें | Delhi Breaking News
Salman Khan के स्टारडम से लेकर Nepotism विवाद तक, Nikhil Dwivedi ने की बेबाक बात; Bobby Deol की भी जमकर तारीफ
May 2026 Car Sales Report: Tata vs Mahindra में कौन बना No.2? Nissan ने किया बड़ा धमाका! #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एक साल के भीतर नरेंद्र मोदी नहीं होंगे प्रधानमंत्री', राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा- अंदर की जानकारी...
'एक साल के भीतर नरेंद्र मोदी नहीं होंगे प्रधानमंत्री', राहुल गांधी का बड़ा दावा, कहा- अंदर की जानकारी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी कमलेश बिंद ढेर, 50 हजार का था इनाम
गाजीपुर में विनीत राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी कमलेश बिंद ढेर, 50 हजार का था इनाम
क्रिकेट
अफगानिस्तान टेस्ट से पहले मुश्किल में टीम इंडिया, स्टार खिलाड़ी पर मंडराया बाहर होने का खतरा
अफगानिस्तान टेस्ट से पहले मुश्किल में टीम इंडिया, स्टार खिलाड़ी पर मंडराया बाहर होने का खतरा
इंडिया
नेतन्याहू के साथ फोन पर गर्मागरम बहस के बाद बोले ट्रंप- ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा से चाहता हूं मुलाकात
नेतन्याहू के साथ फोन पर गर्मागरम बहस के बाद बोले ट्रंप- ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा से चाहता हूं मुलाकात
इंडिया
ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी
ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी
इंडिया
दिल्ली होटल में आग के बाद FIR, मालिक गिरफ्तार, LG की इमरजेंसी बैठक, अब होने जा रहा बड़ा एक्शन, 5 बड़ी बातें
दिल्ली होटल में आग के बाद FIR, मालिक गिरफ्तार, LG की इमरजेंसी बैठक, अब होने जा रहा बड़ा एक्शन, 5 बड़ी बातें
इंडिया
Karnataka New CM DK Shivakumar: डीके शिवकुमार के हाथ अब कर्नाटक की कमान, तीन साल बाद पावर ट्रांसफर, देखें नए मंत्रियों की पूरी लिस्ट
डीके शिवकुमार के हाथ अब कर्नाटक की कमान, तीन साल बाद पावर ट्रांसफर, देखें नए मंत्रियों की लिस्ट
टेक्नोलॉजी
फोल्डेबल आईफोन को हीट से बचाने के लिए स्पेशल प्लान, कूलिंग के लिए मिलेगा यह खास सिस्टम
फोल्डेबल आईफोन को हीट से बचाने के लिए स्पेशल प्लान, कूलिंग के लिए मिलेगा यह खास सिस्टम
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
Embed widget