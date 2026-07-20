हाइवे पर तुरंत ठीक होंगे गड्ढे, बस फोन निकालकर करें इतना सा काम, NHAI सफर को बनाएगा आसान

Rajmargyatra App: अगर आप नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे पर सफर कर रहे हैं और रास्ते में आपको गड्ढे, टूटी सड़क, अतिक्रमण या कोई दूसरी परेशानी दिखाई देती है. ऐसे में अब बिना किसी परेशानी के तुरंत इसकी शिकायत कर सकते हैं. दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अब यात्रियों की परेशानी को खत्म करने के लिए Rajmargyatra App की शुरुआत की है, जिसके जरिए आप अपने मोबाइल से कुछ ही मिनटों में शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

इस ऐप की मदद से आप न सिर्फ शिकायत दर्ज कर सकते हैं, बल्कि उसकी प्रगति पर भी नजर रख सकते हैं. इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको इसके लिए किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

किन समस्याओं की कर सकते हैं शिकायत?

हाईवे पर गड्ढे या क्षतिग्रस्त सड़क

सड़क किनारे अतिक्रमण

टोल प्लाजा से जुड़ी शिकायतें

FASTag लेन में आने वाली दिक्कतें

सार्वजनिक शौचालय और अन्य सुविधाओं की समस्या

सड़क सुरक्षा और रखरखाव से जुड़े मुद्दे

#DidYouKnow: NHAI Rajmargyatra mobile app has a feature to report potholes, encroachment and other NH-related issues on National Highways with Geo-tagged photos and register grievances for making the journey more seamless and safer.



Download the app:

Android:… pic.twitter.com/QzEqyL9pXK — NHAI (@NHAI_Official) July 15, 2026

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कैसे करें शिकायत?

अपने मोबाइल में Rajmargyatra ऐप डाउनलोड करें.

ऐप में अपनी परेशानी की कैटेगरी चुनें.

सड़क की समस्या की फोटो खींचकर अपलोड करें.

शिकायत के साथ लोकेशन (Geo-tag) भी भेजें.

शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी स्थिति ऐप पर ट्रैक भी की जा सकती है.

1033 हेल्पलाइन पर भी मिलेगी मदद

अगर ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो 1033 नंबर पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज करें. यह हेल्पलाइन आपको 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध मिलेगी. इस हेल्पलाइन नंबर पर आप गड्ढों, सड़क की खराब स्थिति और अन्य हाईवे संबंधी समस्याओं की जानकारी दे सकते हैं.

Rajmargyatra ऐप के फायदे

शिकायत सीधे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचती है.

जियो-टैग की मदद से समस्या की सही लोकेशन मिलती है.

शिकायत की प्रगति को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है.

ऐप पर मौसम, नजदीकी पेट्रोल पंप, अस्पताल और अन्य जरूरी सुविधाओं की जानकारी भी मिलती है.

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