Ration Card e KYC: केवाईसी नहीं कराई तो तुरंत बंद हो जाएगा राशन कार्ड? सरकार ने बताया आपको क्या करना है
Ration Card e KYC: सोशल मीडिया पर इन दिनों राशन कार्ड की e-KYC को लेकर एक दावा वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर e-KYC नहीं कराई गई तो राशन कार्ड तुरंत बंद कर दिया जाएगा. जानिए सच्चाई.
- वायरल सोशल मीडिया दावों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक सूत्रों से करें।
Ration Card e KYC Update: आज के समय में कई लोग राशन कार्ड के जरिए हर महीने सरकारी राशन का लाभ उठाते हैं, लेकिन इस बीच राशन कार्ड की e-KYC से जुड़े कई दावे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इनमें से एक दावा यह है कि अगर e-KYC नहीं कराई गई तो राशन कार्ड तुरंत बंद कर दिया जाएगा. इसलिए यह जानना जरूरी है कि वायरल हो रहा, ये दावा सही है या नहीं?
e-KYC न करवाने पर राशन कार्ड हो जाएगा बंद?
सोशल मीडिया पर जो दावा वायरल हो रहा है कि e-KYC न करवाने पर राशन कार्ड बंद हो जाएगा. असल में यह दावा सही नहीं है. e-KYC कराने के पीछे का मकसद यह होता है कि इससे यह सुनिश्चित हो सके कि राशन का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं और राशन कार्ड से जुड़ा रिकॉर्ड अपडेट रहें, न कि e-KYC का मकसद राशन कार्ड को तुरंत बंद करवाना होता है.
सत्यापित जानकारी ही सबसे विश्वसनीय है।— Food,Civil Supplies & Consumer Protection Dept, MP (@foodsuppliesmp) July 17, 2026
ई-केवाईसी सत्यापन की प्रक्रिया है, राशन कार्ड बंद करने का आधार नहीं।
मिथकों पर नहीं, तथ्यों पर भरोसा करें @DrMohanYadav51 @govinds_R @JansamparkMP #MythVsFact #eKYC #राशनकार्ड #जनहित_में_जारी #खाद्य_विभाग #मध्यप्रदेश pic.twitter.com/u3KkD7K6AC
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e-KYC कराने के फायदे क्या-क्या हैं?
- e-KYC के जरिए यह साफ होता कि राशन का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है.
- इसकी मदद से फर्जी लोगों की पहचान करने में आसानी होती है.
- e-KYC कराने का मकसद यह होता है की राशन सही और जरूरतंद लोगों तक पहुंचाया जाएं.
राशन कार्ड से जुड़ी अफवाहों से रहें सतर्क
अगर आपको भी सोशल मीडिया पर इस तरह के फर्जी दावों के बारे में दिखाई दें, तो भरोसा करने से पहले उसकी असलियत के बारे में जानना जरूरी है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हर दावा सही हो या सच नहीं है. इसलिए बेहतर यही होगा कि पहले ही उसकी पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से कर लें.
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