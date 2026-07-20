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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीRation Card e KYC: केवाईसी नहीं कराई तो तुरंत बंद हो जाएगा राशन कार्ड? सरकार ने बताया आपको क्या करना है

Ration Card e KYC: केवाईसी नहीं कराई तो तुरंत बंद हो जाएगा राशन कार्ड? सरकार ने बताया आपको क्या करना है

Ration Card e KYC: सोशल मीडिया पर इन दिनों राशन कार्ड की e-KYC को लेकर एक दावा वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर e-KYC नहीं कराई गई तो राशन कार्ड तुरंत बंद कर दिया जाएगा. जानिए सच्चाई.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 20 Jul 2026 04:38 PM (IST)
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  • वायरल सोशल मीडिया दावों की पुष्टि हमेशा आधिकारिक सूत्रों से करें।

Ration Card e KYC Update: आज के समय में कई लोग राशन कार्ड के जरिए हर महीने सरकारी राशन का लाभ उठाते हैं, लेकिन इस बीच राशन कार्ड की e-KYC से जुड़े कई दावे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इनमें से एक दावा यह है कि अगर e-KYC नहीं कराई गई तो राशन कार्ड तुरंत बंद कर दिया जाएगा. इसलिए यह जानना जरूरी है कि वायरल हो रहा, ये दावा सही है या नहीं? 

e-KYC न करवाने पर राशन कार्ड हो जाएगा बंद?

सोशल मीडिया पर जो दावा वायरल हो रहा है कि e-KYC न करवाने पर राशन कार्ड बंद हो जाएगा. असल में यह दावा सही नहीं है. e-KYC कराने के पीछे का मकसद यह होता है कि इससे यह सुनिश्चित हो सके कि राशन का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है या नहीं और राशन कार्ड से जुड़ा रिकॉर्ड अपडेट रहें, न कि e-KYC का मकसद राशन कार्ड को तुरंत बंद करवाना होता है.

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e-KYC कराने के फायदे क्या-क्या हैं?

  • e-KYC के जरिए यह साफ होता कि राशन का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है.
  • इसकी मदद से फर्जी लोगों की पहचान करने में आसानी होती है.
  • e-KYC कराने का मकसद यह होता है की राशन सही और जरूरतंद लोगों तक पहुंचाया जाएं.

राशन कार्ड से जुड़ी अफवाहों से रहें सतर्क 

अगर आपको भी सोशल मीडिया पर इस तरह के फर्जी दावों के बारे में दिखाई दें, तो भरोसा करने से पहले उसकी असलियत के बारे में जानना जरूरी है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हर दावा सही हो या सच नहीं है. इसलिए बेहतर यही होगा कि पहले ही उसकी पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से कर लें. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 20 Jul 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
Ration Card Utility News E-KYC Ration Card
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