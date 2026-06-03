हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEV Charging Station: घर की खाली जगह में लगाएं ईवी चार्जिंग पॉइंट, हर महीने होगी मोटी कमाई

EV Charging Station: घर की खाली जगह में लगाएं ईवी चार्जिंग पॉइंट, हर महीने होगी मोटी कमाई

EV Charging Business: भारत में तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों के बीच आप घर के बाहर EV चार्जिंग पॉइंट शुरू करके हर महीने मोटी कमाई कर सकते हैं. जानिए कैसे करें इस बिजनेस की शुरूआत.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 03 Jun 2026 09:28 PM (IST)
Preferred Sources

EV Charging Station Business: पहले लोग पेट्रोल पंप खोलना एक बड़ा बिजनेस मानते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और सरकार भी EV वाहनों को बढ़ावा दे रही है. इसी कारण EV चार्जिंग स्टेशन की मांग भी लगातार बढ़ रही है. अगर आपके पास खाली जगह है और आप पेट्रोल पंप का सपना पूरा नहीं कर पाए तो EV चार्जिंग पॉइंट लगाकर भी अच्छा बिजनेस शुरू किया जा सकता है. इससे अच्छी आमदनी की संभावना भी बनती है.

EV चार्जिंग की मांग तेज़ 

इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. आज गांव और शहर दोनों जगह लोग EV को अपनाने लगे हैं और इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है.लेकिन चार्जिंग की सुविधा अभी हर जगह पूरी तरह उपलब्ध नहीं है. इसी वजह से घरों के आसपास, बाजारों और व्यस्त सड़कों के किनारे छोटे EV चार्जिंग पॉइंट्स की जरूरत लगातार बढ़ रही है.

घर से शुरू कर सकते हैं कारोबार

अगर आपकी प्रॉपर्टी सड़क के पास है या सड़क किनारे जमीन मौजूद है, तो वहां EV चार्जिंग सेटअप आसानी से लगाया जा सकता है. इसमें आप अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सामान्य होम चार्जर से लेकर फास्ट चार्जर तक का विकल्प चुन सकते हैं.
इस बिजनेस मॉडल में लोग अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज कराने के लिए फीस देते हैं, जिससे आपको लगातार कमाई का अवसर मिलता है और यह एक अच्छा इनकम सोर्स बन सकता है.

रेल यात्रियों की बढ़ेगी मुसीबत, 6 जून तक इस रूट की दर्जनों ट्रेनें रद्द और डायवर्ट, देखें लिस्ट

बिजनेस के लिए क्या-क्या चाहिए?

EV चार्जिंग स्टेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले पर्याप्त और भरोसेमंद बिजली कनेक्शन होना जरूरी होता है, क्योंकि पूरी सुविधा इसी पर निर्भर करती है. साथ ही चार्जिंग यूनिट, सेफ्टी उपकरण और वाहनों की पार्किंग के लिए उचित जगह की व्यवस्था भी करनी पड़ती है.शुरुआत में छोटे स्तर पर काम करने के लिए AC चार्जर लगाया जा सकता है. वहीं अगर बेहतर और तेज सुविधा देनी हो, तो DC फास्ट चार्जर में निवेश करके बड़ा सेटअप तैयार किया जा सकता है.

कितनी हो सकती है इस बिजनेस से कमाई?

EV चार्जिंग पॉइंट से होने वाली आय कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे आपके आसपास इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या, चार्जिंग की जरूरत और किस तरह का चार्जर लगाया गया है. अगर रोजाना कई गाड़ियां चार्जिंग के लिए आती हैं, तो बिजली के खर्च को निकालने के बाद भी अच्छी कमाई हो सकती है. खासकर भीड़भाड़ वाले या ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में यह कमाई और बढ़ सकती है.शुरुआत में छोटे स्तर पर लगभग 1,000 रुपये तक का खर्च आ सकता है, जबकि सही लोकेशन और अच्छी मांग होने पर हर महीने करीब 16,000 से 18,000 रुपये तक की आय संभव मानी जाती है.

रिमोट से बंद करते हैं AC और TV? बिजली बिल बढ़ेगा, समझें गणित, गर्मियों में खाली होने से बचेगी आपकी जेब

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं

आज कई मोबाइल ऐप और ऑनलाइन कंपनियां हैं जो प्राइवेट EV चार्जिंग स्टेशनों को अपने सिस्टम से जोड़ देती हैं.जब आपका चार्जिंग पॉइंट इन ऐप्स पर जुड़ जाता है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने वाले लोग उसे आसानी से देख सकते हैं.
इससे ज्यादा लोग आपके चार्जिंग स्टेशन पर आते हैं और आपका बिजनेस बढ़ने लगता है.

भविष्य के लिए अच्छा है अवसर

एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग और तेजी से बढ़ेगी. जैसे-जैसे EV की संख्या बढ़ेगी, वैसे-वैसे चार्जिंग की जरूरत भी बढ़ती जाएगी. ऐसे में अगर कोई अपने घर के बाहर EV चार्जिंग पॉइंट लगाता है, तो यह आने वाले समय में एक अच्छा कमाई का साधन बन सकता है.

Published at : 03 Jun 2026 09:28 PM (IST)
Tags :
Electric Vehicles Utility News Startup Idea EV Charging
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
EV Charging Station: घर की खाली जगह में लगाएं ईवी चार्जिंग पॉइंट, हर महीने होगी मोटी कमाई
EV Charging Station: घर की खाली जगह में लगाएं ईवी चार्जिंग पॉइंट, हर महीने होगी मोटी कमाई
यूटिलिटी
Travel Expense: Gen Z पर चढ़ा विदेश घूमने का खुमार, क्यों बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशंस चुन रहे हैं भारतीय युवा?
Gen Z पर चढ़ा विदेश घूमने का खुमार, क्यों बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशंस चुन रहे हैं भारतीय युवा?
यूटिलिटी
महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए, इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें कैसे करें अप्लाई
महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए, इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें कैसे करें अप्लाई
यूटिलिटी
Train News: लेट हो गई कपल की ट्रेन, अब रेलवे ने भरा 69000 का जुर्माना, आप भी जानिए अपने अधिकार
Train News: लेट हो गई कपल की ट्रेन, अब रेलवे ने भरा 69000 का जुर्माना, आप भी जानिए अपने अधिकार
Advertisement

वीडियोज

Sushmita Sen को 'Gold Digger' कहने वालों को Lalit Modi का जवाब, बोले- हर बिल वही चुकाती थीं
Top Speed 60 km पर क्या ये Practical है ? River Indie scooter full review | #riverindie #autolive
Malviya Nagar Restaurant Fire: मालवीय नगर से LIVE दर्दनाक तस्वीरें | Delhi Breaking News
Salman Khan के स्टारडम से लेकर Nepotism विवाद तक, Nikhil Dwivedi ने की बेबाक बात; Bobby Deol की भी जमकर तारीफ
May 2026 Car Sales Report: Tata vs Mahindra में कौन बना No.2? Nissan ने किया बड़ा धमाका! #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
ममता बनर्जी की TMC में टूट पर शिंदे गुट का बड़ा बयान, '...सही मौके की तलाश में रहते हैं'
ममता बनर्जी की TMC में टूट पर शिंदे गुट का बड़ा बयान, '...सही मौके की तलाश में रहते हैं'
इंडिया
नेतन्याहू के साथ फोन पर गर्मागरम बहस के बाद बोले ट्रंप- ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा से चाहता हूं मुलाकात
नेतन्याहू के साथ फोन पर गर्मागरम बहस के बाद बोले ट्रंप- ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा से चाहता हूं मुलाकात
इंडिया
ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी
ममता बनर्जी की पार्टी में बड़ी टूट, ऋतब्रत बनर्जी के साथ बागी 58 टीएमसी MLA को स्पीकर की मंजूरी
आईपीएल 2026
टिम डेविड ने बीच मैदान पर लगाए 'सिगार' के कश, वीडियो से मचा हड़कंप; जानें सच्चाई
टिम डेविड ने बीच मैदान पर लगाए 'सिगार' के कश, वीडियो से मचा हड़कंप; जानें सच्चाई
इंडिया
Karnataka New CM DK Shivakumar: डीके शिवकुमार के हाथ अब कर्नाटक की कमान, तीन साल बाद पावर ट्रांसफर, देखें नए मंत्रियों की पूरी लिस्ट
डीके शिवकुमार के हाथ अब कर्नाटक की कमान, तीन साल बाद पावर ट्रांसफर, देखें नए मंत्रियों की लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पश्चिम बंगाल में TMC की टूट पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ममता बनर्जी की निर्ममता से...
पश्चिम बंगाल में TMC की टूट पर BJP की पहली प्रतिक्रिया, कहा- ममता बनर्जी की निर्ममता से...
इंडिया
स्ट्रैट ऑफ मलक्का में चीन के खतरों को देखते हुए क्या बोले शिपिंग मंत्री, मैरिटाइम को लेकर ये है भारत की रणनीति
स्ट्रैट ऑफ मलक्का में चीन के खतरों को देखते हुए क्या बोले शिपिंग मंत्री, मैरिटाइम को लेकर ये है भारत की रणनीति
शिक्षा
Explained: 15 हजार करोड़ रुपए का कारोबार और 6 हजार से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स! कैसे नया 'कोटा' बनता जा रहा बिहार?
15 हजार करोड़ रुपए का कारोबार और 6 हजार से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स! कैसे नया 'कोटा' बन रहा बिहार?
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
ENT LIVE
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
'Cocktail 2' में Shahid-Kriti-Rashmika का रोमांटिक ड्रामा, ट्रेलर ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
Embed widget