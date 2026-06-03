EV Charging Station: घर की खाली जगह में लगाएं ईवी चार्जिंग पॉइंट, हर महीने होगी मोटी कमाई

EV Charging Station Business: पहले लोग पेट्रोल पंप खोलना एक बड़ा बिजनेस मानते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है और सरकार भी EV वाहनों को बढ़ावा दे रही है. इसी कारण EV चार्जिंग स्टेशन की मांग भी लगातार बढ़ रही है. अगर आपके पास खाली जगह है और आप पेट्रोल पंप का सपना पूरा नहीं कर पाए तो EV चार्जिंग पॉइंट लगाकर भी अच्छा बिजनेस शुरू किया जा सकता है. इससे अच्छी आमदनी की संभावना भी बनती है.

EV चार्जिंग की मांग तेज़

इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है. आज गांव और शहर दोनों जगह लोग EV को अपनाने लगे हैं और इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है.लेकिन चार्जिंग की सुविधा अभी हर जगह पूरी तरह उपलब्ध नहीं है. इसी वजह से घरों के आसपास, बाजारों और व्यस्त सड़कों के किनारे छोटे EV चार्जिंग पॉइंट्स की जरूरत लगातार बढ़ रही है.

घर से शुरू कर सकते हैं कारोबार

अगर आपकी प्रॉपर्टी सड़क के पास है या सड़क किनारे जमीन मौजूद है, तो वहां EV चार्जिंग सेटअप आसानी से लगाया जा सकता है. इसमें आप अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सामान्य होम चार्जर से लेकर फास्ट चार्जर तक का विकल्प चुन सकते हैं.

इस बिजनेस मॉडल में लोग अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज कराने के लिए फीस देते हैं, जिससे आपको लगातार कमाई का अवसर मिलता है और यह एक अच्छा इनकम सोर्स बन सकता है.

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बिजनेस के लिए क्या-क्या चाहिए?

EV चार्जिंग स्टेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले पर्याप्त और भरोसेमंद बिजली कनेक्शन होना जरूरी होता है, क्योंकि पूरी सुविधा इसी पर निर्भर करती है. साथ ही चार्जिंग यूनिट, सेफ्टी उपकरण और वाहनों की पार्किंग के लिए उचित जगह की व्यवस्था भी करनी पड़ती है.शुरुआत में छोटे स्तर पर काम करने के लिए AC चार्जर लगाया जा सकता है. वहीं अगर बेहतर और तेज सुविधा देनी हो, तो DC फास्ट चार्जर में निवेश करके बड़ा सेटअप तैयार किया जा सकता है.

कितनी हो सकती है इस बिजनेस से कमाई?

EV चार्जिंग पॉइंट से होने वाली आय कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे आपके आसपास इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या, चार्जिंग की जरूरत और किस तरह का चार्जर लगाया गया है. अगर रोजाना कई गाड़ियां चार्जिंग के लिए आती हैं, तो बिजली के खर्च को निकालने के बाद भी अच्छी कमाई हो सकती है. खासकर भीड़भाड़ वाले या ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में यह कमाई और बढ़ सकती है.शुरुआत में छोटे स्तर पर लगभग 1,000 रुपये तक का खर्च आ सकता है, जबकि सही लोकेशन और अच्छी मांग होने पर हर महीने करीब 16,000 से 18,000 रुपये तक की आय संभव मानी जाती है.

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ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं

आज कई मोबाइल ऐप और ऑनलाइन कंपनियां हैं जो प्राइवेट EV चार्जिंग स्टेशनों को अपने सिस्टम से जोड़ देती हैं.जब आपका चार्जिंग पॉइंट इन ऐप्स पर जुड़ जाता है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने वाले लोग उसे आसानी से देख सकते हैं.

इससे ज्यादा लोग आपके चार्जिंग स्टेशन पर आते हैं और आपका बिजनेस बढ़ने लगता है.

भविष्य के लिए अच्छा है अवसर

एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग और तेजी से बढ़ेगी. जैसे-जैसे EV की संख्या बढ़ेगी, वैसे-वैसे चार्जिंग की जरूरत भी बढ़ती जाएगी. ऐसे में अगर कोई अपने घर के बाहर EV चार्जिंग पॉइंट लगाता है, तो यह आने वाले समय में एक अच्छा कमाई का साधन बन सकता है.